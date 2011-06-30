Завтра в Киеве состоится встреча президентов Украины и Армении

В пятницу, 1 июля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Республики Армения Сержем САРГСЯНОМ в ходе его официального визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно программе визита С.САРГСЯНА, после официальной церемонии встречи состоится встреча президентов Украины и Армении в формате «с глазу на глаз», украинско-армянские переговоры под председательством президентов двух государств, церемония подписания двусторонних документов и встреча В.ЯНУКОВИЧА и С.САРГСЯНА с представителями средств массовой информации.

Также запланировано участие глав держав в работе украинско-армянского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате Украины.