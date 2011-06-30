Главное на 30 июня (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

В пятницу, 1 июля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Республики Армения Сержем САРГСЯНОМ в ходе его официального визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Согласно программе визита С.САРГСЯНА, после официальной церемонии встречи состоится встреча президентов Украины и Армении в формате «с глазу на глаз», украинско-армянские переговоры под председательством президентов двух государств, церемония подписания двусторонних документов и встреча В.ЯНУКОВИЧА и С.САРГСЯНА с представителями средств массовой информации.

Также запланировано участие глав держав в работе украинско-армянского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате Украины.

* * *

30 июня - 2 июля в Киеве состоится заседание 37-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, сегодня состоится заседание Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи.

Заседание 37-й Генассамблеи ПАЧЭС пройдет 1-2 июля в сессионном зале парламента.

Члены национальных делегаций обсудят вопросы законодательного обеспечения перехода к «зеленой» экономике; применения генетически модифицированных организмов в странах-членах ОЧЭС с точки зрения экономики и окружающей среды; роли парламентов в обеспечении законодательной поддержки научно-технического прогресса; соблюдения санитарных стандартов ВОЗ в странах-членах ОЧЭС.

2 июля состоится церемония передачи председательства в ПАЧЭС от Украины Албании. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН передаст полномочия президента Ассамблеи председателю парламента Республики Албания Жозефине ТОПАЛЛИ.

Как известно, ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят парламенты 12 стран: Албании, Азербайджана, Болгарии, Армении, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

Народное собрание Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ, Парламент Франции и Парламент Республики Беларусь имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.

Высший руководящий орган ПАЧЭС - Генеральная ассамблея, сессии которой проводятся дважды в год. Президентом Ассамблеи является спикер парламента одной из стран-участниц, которая председательствует в организации. Срок его избрания - 6 месяцев. Передача председательства в ПАЧЭС осуществляется по принципу ротации в алфавитном порядке английской азбуки.

Комитеты Ассамблеи проводят периодические заседания в странах-членах ПАЧЭС в период между сессиями Генеральной ассамблеи и в координации с Международным секретариатом ПАЧЭС обеспечивают подготовку соответствующих решений Ассамблеи.

* * *

В Киеве открылось 44-е заседание Бюро Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время открытия заседания сказал: «Я уверен, что наша работа пройдет конструктивно и поможет закрепить динамику, которую мы имеем в рамках нашей организации, в рамках межпарламентского сотрудничества черноморских стран».

* * *

Очередной раунд переговоров между Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли состоится в конце сентября в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что 20-24 июня в Киеве состоялся 17-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о создании ЗСТ. В ходе переговоров достигнут прогресс в согласовании отдельных положений будущей ЗСТ.

В частности, сторонами обсуждались такие направления: торговые аспекты энергетического сотрудничества, таможенные вопросы и содействие торговле, торговля товарами, инструменты торговой защиты, устойчивое развитие и торговля, конкуренция, торговля услугами, санитарные и фитосанитарные мероприятия.

По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении межправительственных консультаций по отдельным проблемным аспектам переговорного процесса и проведении в конце сентября в Брюсселе очередного раунда переговоров Украина-ЕС относительно ЗСТ.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власть Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в этом году.

Макроэкономика

По данным Государственного комитета статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,3% (согласно предварительным данным Госкомстата рост составлял 5,2%).

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно сообщению, рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

По данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам I квартала 2011 года составил 263,55 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9865/7,9915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2863/67, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5925/11,6010. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4514/16 (среда — 1,4411/13).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

ТЭК

Прирост газового экспорта «Газпрома» в первом полугодии 2011 года составил 26%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Улучшение макроэкономической конъюнктуры в Европе и других регионах мира открывает перспективы наращивания экспорта. Первое полугодие текущего года это наглядно подтверждает. В первом полугодии поставлено за пределы Росси на 26,6 млрд. куб. м. газа больше. Прирост составил уже 26% по сравнению с прошлым годом», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что факторами роста торговли природным газом в текущий момент стали пересмотр программ атомной энергетики, снижение собственной добычи газа в Европе, переоценка политических рисков отдельных поставщиков, сокращение дотаций альтернативной энергетике в ЕС, а также новая динамика роста спроса на энергоресурсы в Азии и на внутренних рынках стран - экспортеров газа.

Он уверен, что для «Газпрома» открываются новые горизонты.

А.МИЛЛЕР отметил, что фундаментом успеха «Газпрома» является мощная сырьевая база.

«Никакие экономические кризисы, никакие новации в газовых технологиях не способны отменить основополагающего фактора нашей долгосрочной конкурентоспособности. Это значит, что «Газпром» был, есть и будет мировым лидером по объемам добычи и увеличению запасов природного газа», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что доля «Газпрома» в мировой добыче природного газа составляет около 15%, «Газпрому» принадлежит 18% мировых запасов этого сырья. Разведанные запасы газа «Газпрома» оцениваются в 33,1 трлн. куб. м.

По его словам, в 2010 году «Газпром» добился роста производственных показателей и уверено идет к восстановлению их на докризисном уровне. В 2010 году добыча природного газа выросла более чем на 47 млрд. куб. м. и составила 508,6 млрд. кубов.

Глава «Газпрома» сообщил, что выручка «Газпрома» увеличилась по сравнению с 2009 годом на 16%, а прибыль от продаж - на 49%.

«Консолидированная выручка выросла на 17,4 % и превысила 3 трлн. 660 млрд. руб. Чистая прибыль группы составила 776 млрд. руб. Это прирост по отношению к 2009 году – 22,4%», - сказал А.МИЛЛЕР.

Глава «Газпрома» отметил, что по итогам 2010 года Совет директоров рекомендует выплатить акционерам дивиденды в размере 3 руб. 85 копеек на одну акцию.

«Это максимальные дивиденды за всю историю компании», - сказал он.

А.МИЛЛЕР отметил, что «Газпром» обеспечил устойчивое снабжение потребителей в России и за рубежом.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.

* * *

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подчеркивает, что изменений в контрактной системе на газ не планируется.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Мы проявили твердость на переговорах по ценам с нашими клиентами, и в результате наша выручка с европейского рынка увеличилась с 42,5 млрд. до 43,9 млрд. долл.», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что «Газпром» сохранил систему долгосрочных контрактов с условием «бери или плати», а также систему ценообразования, привязанную к нефтяной корзине.

«Никаких радикальных изменений в контрактной системе не ожидается и не планируется», - отметил он.

По его словам, рыночная доля «Газпрома» на Европейском рынке составляла на конец 2010 года 23%. Для сравнения доля Норвегии – 19%, Алжира – 10% и Катара –6%, добавил он.

По его словам, на основном рынке «Газпрома» спрос начал восстанавливаться быстрее, чем ожидали оптимисты.

А.МИЛЛЕР отметил, что в 2010 году в Европе отмечен абсолютный рекорд потребления газа. Выросли поставки российского газа в Чехию, Польшу, Сербию, где его импорт газа значительно превысил докризисный уровень.

Глава «Газпрома» также отметил, что на рынке Франции, Германии наблюдался устойчивый рост импорта газа из России.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.

* * *

Угольный и сланцевый газ останется газом для местного потребления.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Газпром» рассматривает угольный газ и сланцевый газ как дополнение к традиционному «голубому топливу». Его добыча может расти, но он останется газом для местного потребления», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что в 2010 году «Газпром» открыл новую страницу истории отечественной газовой отрасли – на Талдинском месторождении в рамках проекта «Метан Кузбасса» был запущен первый в России промысел по добыче угольного газа.

По его словам, добытый метан используется для выработки электроэнергии и применяется в качестве моторного топлива. Проведенные испытания подтвердили технологическую эффективность и экономическую целесообразность добычи метана угольных пластов в России с применением отечественных технологий, добавил он.

При этом А.МИЛЛЕР отметил, что технологии аналогичны методам добычи сланцевого газа.

* * *

Рост спроса подтверждает верность курса «Газпрома» на диверсификацию маршрутов поставки газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал, выступая на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром».

«Восстановление рынков и резкий рост спроса подтверждают верность курса «Газпрома» на увеличение объема и диверсификацию маршрутов доставки газа в Европу», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он напомнил, что выполнена укладка первой линии газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Началось сооружение уникальной, не имеющей мировых аналогов по основным техническим характеристикам компрессорной станции Портовая, которая обеспечит транспортировку газа по «Северному потоку».

А.МИЛЛЕР также сообщил, что активно развивается второй важнейший газотранспортный проект – «Южный поток».

«Объединение усилий энергетических концернов из России, Италии и Франции еще раз подчеркнуло общеевропейский масштаб проекта. А в настоящее время к проекту присоединилась и Германия», - отметил он.

По его словам, осенью 2011 года будет готово сводное ТЭО всего проекта.

А.МИЛЛЕР также сообщил, что итоги прошедшего 2010 года доказывают, что традиционное деление экспортных рынков на дальнее и ближнее зарубежье окончательно устарело.

«У нас один экспортный рынок, который уже сейчас работает на единых принципах. Это результат проводимой «Газпромом» планомерной работы с основными покупателями газа в СНГ по переходу на контрактные цены, обеспечивающие «Газпрому» равную с европейскими рынками доходность», - сказал он.

А.МИЛЛЕР сообщил, что в 2010 году объемы продаж газа в страны бывшего Советского Союза, увеличившись на 3,7 %, достигли 70,2 млрд. куб. м. Чистая выручка от реализации газа в этот регион увеличилась более чем на 20% и составила 450 млрд. руб., что существенно превышает уровень 2009 года.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

АПК

Семена бобовых из Египта могли быть причиной вспышки кишечных заболеваний в Европе, вызванных палочкой E.coli.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщило Европейское агентство продовольственной безопасности.

Агентство отмечает, что под подозрением находятся партии семян, импортированных в 2009 и 2010 годах.

Вместе с тем, в своем заявлении агентство подчеркивает, что пока нет уверенности в том, что семена бобовой культуры пажитника стали причиной всех зарегистрированных в Европе кишечных заболеваний, вызванных палочкой E.coli.

На сегодняшний день от этих заболеваний в Европе погибли 48 человек, из них 47 жителей Германии и одна гражданка Швеции.

* * *

Прокуратура Крыма требует от Государственной инспекции по контролю за ценами в регионе организовать доступ к информации, распорядителем которой она является.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе прокурорской проверки установлено, что инспекция не выполняет требования Закона «О доступе к публичной информации».

«После почти двух месяцев после вступления в силу законом в контролирующем органе не созданы условия для работы запрашивающих с документами, не организован учет запросов и не назначен работник, ответственный за обеспечение доступа к информации. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла предписание распорядителю информации, которое подлежит немедленному выполнению», - говорится в пресс-релизе.

Судебные разбирательства

На часть имущества экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в ходе досудебного следствия наложен арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК.

"По всем уголовным делам, которые сегодня направлены в суд, на имущество обвиняемых наложен арест", - сказал он.

На уточняющий вопрос, касается ли это имущества Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, заместитель генпрокурора ответил: "Без исключения".

Как напомнил М.ГАВРИЛЮК, согласно иску, который МВД предъявило Ю.ЛУЦЕНКО, убытки, причиненные им государству, оцениваются в 978 тыс. грн. Для обеспечения иска на часть имущества и счета Ю.ЛУЦЕНКО наложен арест на сумму более 1,7 млн грн.

При этом М.ГАВРИЛЮК отказался сообщать, в какую сумму оценивается арестованное имумещство Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что процесс выявления имущества, принадлежащего обвиняемым, продолжается, выявляется также имущество, оформленное на родственников.

Погода

Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы, ночью в восточных и северных областях, днем в большинстве западных областей сильные дожди.

Ветер преимущественно восточный (в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, в восточной и южной частях местами шквалы 15-20 м/с и град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 17-22°, на востоке, юге и Закарпатье 23-27°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Киевской области в пятницу ночью сильный, днем умеренный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 10-11°, в Феодосии 17°; в Днепре возле Киева 20°.

(УНИАН)