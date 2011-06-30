На часть имущества Тимошенко и Луценко наложен арест

На часть имущества экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в ходе досудебного следствия наложен арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК.

"По всем уголовным делам, которые сегодня направлены в суд, на имущество обвиняемых наложен арест", - сказал он.

На уточняющий вопрос, касается ли это имущества Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, заместитель генпрокурора ответил: "Без исключения".

Как напомнил М.ГАВРИЛЮК, согласно иску, который МВД предъявило Ю.ЛУЦЕНКО, убытки, причиненные им государству, оцениваются в 978 тыс. грн. Для обеспечения иска на часть имущества и счета Ю.ЛУЦЕНКО наложен арест на сумму более 1,7 млн грн.

При этом М.ГАВРИЛЮК отказался сообщать, в какую сумму оценивается арестованное имумещство Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что процесс выявления имущества, принадлежащего обвиняемым, продолжается, выявляется также имущество, оформленное на родственников.