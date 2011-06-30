Состоится официальный визит в Украину премьер-министра Лаоса
15:50, 30 июня 2011Разное
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30 июня - 3 июля состоится официальный визит в Украину премьер-министра – министра иностранных дел Лаоса Буасона БУППХАВАНА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
В ходе визита он встретится с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ и рядом министров.
По словам А.ДИКУСАРОВА, Б.БУППХАВАН по результатам встречи с украинским министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО подпишет протокол о взаимных консультациях, касающихся двусторонних отношений.
Он сказал, что это первый в истории визит лаосского высокопоставленного должностного лица в Украину.
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