Состоится официальный визит в Украину премьер-министра Лаоса

30 июня - 3 июля состоится официальный визит в Украину премьер-министра – министра иностранных дел Лаоса Буасона БУППХАВАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В ходе визита он встретится с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ и рядом министров.

По словам А.ДИКУСАРОВА, Б.БУППХАВАН по результатам встречи с украинским министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО подпишет протокол о взаимных консультациях, касающихся двусторонних отношений.

Он сказал, что это первый в истории визит лаосского высокопоставленного должностного лица в Украину.