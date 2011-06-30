Главное на 30 июня (вечер)

Фондовый рынок

Фонд Государственного имущества Украины своим приказом утвердил помесячный план-график продажи государственных пакетов энергетических компаний в 3-4 квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, в соответствии с утвержденным планом-графиком, в августе на приватизационные конкурсы планируется выставить 25% госпакета акций «Киевэнерго», 50% «Закарпатьеоблэнерго», 45% «Западэнерого». Как отметил председатель ФГИУ, в августе на биржу также планируется выставить для продажи 21% «Черкассыоблэнерго». В этой связи А.РЯБЧЕНКО отметил, что блокирующий госпакет «Черкассыоблэнерго» в соответствии с договоренностями с ЕБРР, будет выставляться на продажу вместе с 25% акций этого облэнерго, который сегодня принадлежит ЗАО «УкрЭСКО».

По информации председателя ФГИУ, в сентябре планируется объявить приватизационные конкурсы по продаже 50% «Винницаоблэнерго», 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго». По словам А.РЯБЧЕНКО, в октябре планируется объявить конкурсы по продаже 25,9% «Тернопольоблэнерго», 45% «Черновцыоблэнерго», 25% «Днепроэнерго» и 40% «Донецкоблэнерго». А.РЯБЧЕНКО также не исключил возможности, что ФГИУ выставит в этом году на продажу блокирующий пакет «Одессаоблэнерго».

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что подписал письмо на НАК «ЭКУ» с просьбой передать выше упомянутые госпакеты акций энергокомпаний в управление ФГИУ для их последующей приватизации. По его словам, можно ожидать, что в течение ближайших двух дней НАК «ЭКУ» передаст Фонду первую группу компаний, о продаже которых планируется объявить в августе, через месяц, возможно, будет совершена передача госпакетов энергокомпаний, конкурсы по которым планируется объявить в сентябре, и еще примерно через месяц, компаний, которые планируется выставить на продажу в октябре.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что оценка стоимости акций, выставляемых на продажу энергокомпаний, скорее всего, будет проводиться на основании стоимости котировок их акций на фондовом рынке. По словам А.РЯБЧЕНКО, общая стоимость планируемых к продаже госпакетов акций энергокомпаний составляет около 6 млрд. грн.

По словам председателя ФГИУ, на сегодня приватизацией госпакетов энергокомпаний интересуются как отечественные, так и иностранные инвесторы.

Представители компании «Укртелеком» пока не обращались к Фонду государственного имущества Украины за разрешением о продаже активов мобильной связи компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что в Фонд не поступало каких-либо обращений от «Укртелекома» о прекращении обслуживания стационарных радиоточек.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что и в первом, и во втором случае такое согласование с Фондом необходимо.

Высший хозяйственный суд Украины 29 июня оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о признании права собственности АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на пакеты акций 34 строительных предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Договоры, на основании которых была осуществлена попытка лишить холдинг его наиболее ценных активов, признаны ничтожными, то есть такими, которые не порождают правовых последствий, отметили в пресс-службе.

«Это решение ставит точку в судебной тяжбе вокруг активов «Киевгорстроя». Считаю, что команда Александра ПОПОВА выполнила свое обещание вернуть «Киевгорстрой» киевлянам. В собственность жителей столицы возвращены не только собственно холдинг, но и все предприятия, которые входили в его состав», – заявил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

«Киевгорстрою» возвращены следующие пакеты акций:

55,977% акций ОАО «Домостроительный комбинат №3»; 55% акций ОАО «Завод опоряджувальних матеріалів»; 51,047% акций ОАО «Міськбудтранс», 47,49% акций ОАО «ДСК «Отрадный»; 36,571% акций ОАО «Трест Міськбуд-4»; 36,423% акций ОАО «ПТІ Київоргбуд»; 30,65% акций ОАО «Инвестиционные технологии»; 30% акций ОАО «Трест «Киевгорстрой – 6»; 30% акций ОАО «Трест «Киевгорстрой – 3»; 30% акций ОАО «Тайга»; 30% акций ОАО «Специализировано строительно-монтажное управление»; 30% акций ОАО «Промінь»; 30% акций ОАО «ЗЖБИ №1»; 30% акций ОАО «Завод ДСП»; 30% акций ОАО «Жуляны»; 30% акций ОАО «ЭМЗ «Металлист»; 30% акций ОАО «Экспериментально-механический завод»; 30% акций ОАО «Домостроительный комбинат №4»; 30% акций ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №3»; 30% акций ОАО «Стройтранс»; 30% акций ОАО «АТП – 5»; 30% акций ОАО «АТП – 2»; 30% акций ОАО «АТП – 1»; 30% акций ОАО «Асфальтобетонный завод»; 29,998% акций ОАО «Київбуддеталькомплект»; 29,998% акций ОАО «АТП – 7»; 29,743% акций ОАО «Управление специальных машин»; 26% акций ОАО «Киевэлектромонтаж»; 25% акций ОАО «Трест Київспецбуд»; 25% акций ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №7»; 20,892% акций ОАО «Трест Київпідземшляхбуд-2»; 12,82% акций ОАО «Строймеханизация»; 10,1% акций ОАО «Київопорядкомплект»; 4,33% акций ОАО «Київоздоббуд» (30% с учетом отмены эмиссии).

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» по результатампроведения открытых торгов выбрала ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские Услуги» (г. Киев) для оказания услуг по проверке информации относительно показателей кассового дефицита, а также движения денежных средств компании для ежеквартального предоставления такой информации Представительству Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.

Об этом сказано в сообщении НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор между компаниями на оказание услуг заключен 22 июня. Общая стоимость услуг по договору - 250 тыс. грн. (с НДС).

Снижение цены на газ для Украины может произойти в рамках создания ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» совместного предприятия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании.

По его словам, на корпоративном уровне и на уровне украинского профильного министерства во время переговоров Украина выступает с предложением понизить цену на поставки российского газа в текущий период времени.

Он напомнил, что сейчас цена на газ для Украины на 100 долл. ниже, чем рыночная согласно Харьковским договоренностям.

«Если говорить об Украине, наше видение следующее: по-видимому, НАК «Нафтогаз Украины» и в целом Украина могли бы решить очень многие вопросы, приняв наше предложение по слиянию «Газпрома» и «НАК Нафтогаз Украины» и созданию единой компании», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в этом случае будет действовать единая ценовая политика, как на внутреннем российском рынке для населения и промышленности Украины.

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что в случае создания СП у «Нафтогаза» появится возможность финансировать модернизации ГТС Украины.

«Этот вопрос более чем актуальный и начинает беспокоить и конечных покупателей и поставщиков газа», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, предложения «Газпрома» позволят получить финансовый ресурс, который позволит ГТС Украины соответствовать всем требованиям, которые существуют на рынке.

«Наше видение таково: мы можем пойти навстречу нашим украинским друзьям с пониманием того, что будет одна компания, у которой будут общие цели», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, все встречи и переговоры, которые велись или будут вестись по украинской тематике, в первооснове исходят именно из понимания создания общей компании.

Российский «Газпром» готов купить 50% компании «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «буквально завтра», заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании.

«Мы с нашими белорусскими коллегами ведем переговоры по покупке второй половины – 50% «Белтрансгаза». Условия покупки те же самые, что и при покупке первой половины – 2,5 млрд. долл.», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, контракт на корпоративном уровне готов на 98%.

В то же время, А.МИЛЛЕР подчеркнул, что Беларусь, к сожалению, продолжает пытаться увязывать подписание контракта на продажу с контрактом на простаку газа в Беларусь с 1 января 2012 года.

А.МИЛЛЕР заявил, что покупка «Белтрансгаза» и поставка российского газа в Беларусь - разные вопросы.

«К сожалению, наши белорусские друзья продолжают увязывать эти темы. Можно в этих увязывания увязнуть. Если белорусская сторона примет решение о том, что без всяких дополнительных условий они готовы продать нам 50% «Белтрансгаза», то контракт может быть подписан буквально завтра», - сказал А.МИЛЛЕР.

Финансы

Съезд Ассоциации украинских банков (АУБ), проведение которого было сорвано 24 июня 2011 года, состоится в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы АУБ со ссылкой на председателя Совета АУБ, народного депутата Станислава АРЖЕВИТИНА и президента АУБ Александра СУГОНЯКО.

«Отчетно-избирательный Съезд Ассоциации украинских банков будет обязательно проведен исполнительной дирекцией АУБ», - говорится в пресс-релизе.

На часть имущества экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в ходе досудебного следствия наложен арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора Михаил ГАВРИЛЮК.

"По всем уголовным делам, которые сегодня направлены в суд, на имущество обвиняемых наложен арест", - сказал он.

На уточняющий вопрос, касается ли это имущества Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, заместитель генпрокурора ответил: "Без исключения".

Как напомнил М.ГАВРИЛЮК, согласно иску, который МВД предъявило Ю.ЛУЦЕНКО, убытки, причиненные им государству, оцениваются в 978 тыс. грн. Для обеспечения иска на часть имущества и счета Ю.ЛУЦЕНКО наложен арест на сумму более 1,7 млн грн.

При этом М.ГАВРИЛЮК отказался сообщать, в какую сумму оценивается арестованное имумещство Ю.ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что процесс выявления имущества, принадлежащего обвиняемым, продолжается, выявляется также имущество, оформленное на родственников.

(УНИАН)