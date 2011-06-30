Анонс на 1 июля

* Президент Украины Виктор Янукович встретится с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном во время его официального визита в Украину.

* Пресс-конференция и.о.председателя ГНА в Киевской области Анатолия Петренко на тему: «Итоги работы органов государственной налоговой службы Киевской области за 5 месяцев и I полугодие 2011 года».

* Пресс-конференция министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги на тему: "Итоги работы МЧС в І полугодии 2011 года".

* Пресс-конференция на тему: «Квартирные кражи и ограбления банков - как оградить себя от этих преступлений». Пресс-конференцию при участии руководства Государственной службы охраны при МВД Украины проведет начальник ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве В.Полищук. Также будет рассматриваться вопрос о подписании между ГСО при МВД Украины и Национальным Банком Украины Меморандума по вопросам охраны банковских учреждений.

* Круглый стол на тему: «План действий по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в Украине в свете принятия законодательных изменений». Участники: начальник Управления методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины Олег Канцуров; народный депутат Украины, Ирина Белоусова; президент Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины Александр Папаика; руководитель Проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP Роберт Д.Бонд.

* В Посольстве Грузии в Украине состоится круглый стол при участии председателя Национального туристического агентства Грузии Майи Сидамонидзе, посвященный вопросом развития туризма в Грузии, особенностям грузинского туристического продукта, а также новым возможностям для летнего и зимнего отдыха.

* Публичное объявление тендера на разработку технико-экономического обоснования Национального проекта "LNG Терминал". В ходе презентации будут объявлены ключевые параметры строительства терминала и обсуждение условий проведения тендера на разработку ТЭО. Участвуют: председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив. По окончании состоится брифинг для журналистов.

* Состоится открытие выставки конкурсных работ блиц-конкурса на определение лучшей градостроительной концепции культурной, архитектурной и художественной ревалоризации достопримечательности археологии национального значения «Дитинец древнего Киева VIII-X ст. с фундаментом Десятинной церкви X ст.». и пресс-конференция на тему: «Дальнейшие шаги по реализации концепции музеефикации фундаментов Десятинной церкви и созданию музея». Участники: И.Соколов, зам.министра регионального развития и строительства Украины; С.Целовальник, главный архитектор г. Киева; В.Жежерин, президент Киевской организации НСАУ.

* Состоится УКРАИНСКО-АРМЯНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ при участии Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Армения Сержа Саргсяна.

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