Курс НБУ на 01.07.11
00:09, 01 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 01.07.11100 USD – 797.1700 (30 июня – 797.2300)100 EUR – 1152.1498 (30 июня – 1150.0043)10 RUR – 2.8600 (на 30 июня – 2.8396)Учетные курсы банковских металлов на 01.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120213.24 (30 июня-120062.84)961 XAG 10 Серебро-2791.69 (30 июня-2741.67)962XPT10Платина-137432.11(30 июня-136326.33)964XPD10Палладий-60505.20 (30 июня-59154.47)
Официальный курс НБУ на 01.07.11
100 USD – 797.1700 (30 июня – 797.2300)
100 EUR – 1152.1498 (30 июня – 1150.0043)
10 RUR – 2.8600 (на 30 июня – 2.8396)
Учетные курсы банковских металлов на 01.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-120213.24 (30 июня-120062.84)
961 XAG 10 Серебро-2791.69 (30 июня-2741.67)
962XPT10Платина-137432.11(30 июня-136326.33)
964XPD10Палладий-60505.20 (30 июня-59154.47)
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