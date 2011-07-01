Курс НБУ на 01.07.11

00:09, 01 июля 2011
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Официальный курс НБУ на 01.07.11100 USD – 797.1700 (30 июня – 797.2300)100 EUR – 1152.1498 (30 июня – 1150.0043)10 RUR – 2.8600 (на 30 июня – 2.8396)Учетные курсы банковских металлов на 01.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120213.24 (30 июня-120062.84)961 XAG 10 Серебро-2791.69 (30 июня-2741.67)962XPT10Платина-137432.11(30 июня-136326.33)964XPD10Палладий-60505.20 (30 июня-59154.47)

Официальный курс НБУ на 01.07.11

100 USD – 797.1700 (30 июня – 797.2300)

100 EUR – 1152.1498 (30 июня – 1150.0043)

10 RUR – 2.8600 (на 30 июня – 2.8396)

Учетные курсы банковских металлов на 01.07.11 за 10 тройских унций (грн.)

959XAU10Золото-120213.24 (30 июня-120062.84)

961 XAG 10 Серебро-2791.69 (30 июня-2741.67)

962XPT10Платина-137432.11(30 июня-136326.33)

964XPD10Палладий-60505.20 (30 июня-59154.47)

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