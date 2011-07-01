Польша возглавила ЕС
08:41, 01 июля 2011Разное
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Сегодня, 1 июля, функции временного председателя Европейского Союза переходят от Венгрии к Польше, которая будет исполнять эту роль в организации впервые с момента вступления в блок семь лет назад.
Польша во время своего председательства планирует распространить влияние ЕС на своих восточных соседей – Украину и Беларусь, передает Би-Би-Си.
Также Польше предстоит вести непростые переговоры по поводу принятия бюджета ЕС на фоне кризиса в нескольких странах блока.
Официально бразды правления будут переданы на встрече премьер-министров Польши Дональда ТУСКА и Венгрии Виктора ОРБАНА.
Председательство Польши в ЕС продлится полгода – до 31 декабря 2011 года.
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