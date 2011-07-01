ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В интересах Фирташа зарегистрирован очередной законопроект о приватизации титановых предприятий» пишет – у бизнесмена Дмитрия Фирташа появилась еще одна возможность приватизировать титановые предприятия. В этот раз инициатива исключить их из списка объектов, запрещенных к приватизации, исходит от Кабинета министров…

http://delo.ua/business/v-interesah-firtasha-zaregistri-160083/

* * *

Также «Дело» в публикации «Банки стали меньше кредитовать предприятия» пишет – объем новых кредитов, предоставленных коммерческими банками нефинансовым корпорациям в мае, составил 95,8 млрд. грн. Это на 4,1 млрд. грн. меньше, чем в апреле, и на 5,8 млрд. грн. меньше, чем в марте этого года…

http://delo.ua/finance/banki-stali-menshe-kreditovat-160067/

* * *

«Дело» в публикации «Национальный банк запускает собственный спутниковый телеканал» пишет – около 70% эфира нового телеканала будут занимать выпуски финансовых новостей, интервью руководителей Нацбанка, и аналитические программы, 20% – просветительские программы, например, о развитии центробанков мира и о личных финансах, 10% – сообщения НБУ…

http://delo.ua/finance/nacionalnyj-bank-zapuskaet-so-160076/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тендер здесь неуместен», в котором пишет – парламентарии создают новый механизм влияния на рынок нефтепродуктов. Депутаты от Партии регионов и "НУ-НС" предлагают разрешить "Нафтогазу" закупать без тендерных процедур нефть и нефтепродукты для переработки и перепродажи, в частности, у Азербайджана. Это даст возможность государственной компании поправить свое финансовое положение и стать крупным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако эксперты считают, что стабилизировать цены не удастся из-за высокой стоимости азербайджанского сырья и его переработки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1670375

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГКЦБФР выбрала подходящее время», в котором пишет – начиная с осени, при публичном размещении облигаций эмитент сможет не указывать процентную ставку. Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила определять доходность таких бумаг уже на стадии размещения. По мнению экспертов, установление процентных ставок на основании рыночной ситуации позволит уменьшить затраты предприятий на публичные выпуски облигаций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1670380

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Клюев полез в карман масличников», в котором пишут – Минэкономразвития вводит пошлины на технические культуры. Эти меры могут лишить Украину статуса лидера мирового экспорта подсолнечного масла, а также отберут у фермеров более чем 6 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/klyuev-polez-v-karman-maslichnikov

* * *

Также «Экономические известия» в материале «Дорогая альтернатива» пишут – альтернативная энергетика рискует стать «потемкинской деревней» и обойтись налогоплательщикам в круглую сумму…

http://markets.eizvestia.com/full/dorogaya-alternativa

* * *

«Экономические известия» в материале «Дефицитом по вакантности» пишут – в текущем году количество построенных складов грозит стать самым маленьким за последние пять лет. По словам экспертов, эта тенденция сможет сыграть на руку рынку…

http://markets.eizvestia.com/full/deficitom-po-vakantnosti

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Низкие зарплаты бюджетников грозят коллапсом. Когда ждать прибавки?» пишет - с сегодняшнего дня врачам, учителям и чиновникам немного подняли выплаты. Обещают продолжать…

http://www.segodnya.ua/news/14263714.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «С сегодняшнего дня грянет волна штрафов» пишет - переходной период, во время которого можно было знакомиться с Налоговым кодексом, закончился…

http://www.segodnya.ua/news/14263634.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Можно ругать» пишет – Конституционный суд России разрешил госслужащим критиковать начальство и место работы. Инструменты давления на критика все равно остаются, говорят эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263124/mozhno_rugat

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Кто, если не Каменщик» пишут – следственный комитет России вчера провел обыск в «Домодедово». По одной из версий, СКР расследует январский теракт, по другой — ищет настоящего собственника аэропорта…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263171/kto_esli_ne_kamenschik

* * *

Издание «Известия» в публикации «Белоруссия готова продать половину «Белтрансгаза» пишет - с другой крупной компанией - «Беларуськалий» - Минск планирует расстаться частями и через биржу…

http://www.izvestia.ru/news/493405

(УНИАН)