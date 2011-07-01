В ТС России, Беларуси и Казахстана сегодня снимается внутренний таможенный контроль

Сегодня на внутренних границах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана снимается таможенный контроль.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

«1 июля 2011 года наступает новый этап формирования Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Таможенные органы прекращают осуществление функций таможенного контроля товаров на внутренних границах стран Таможенного союза», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на российско-казахстанском участке границы таможенные органы прекращают совершение таможенных операций и всех функций по таможенному контролю в отношении товаров и транспортных средств, следующих через государственную границу России. На российско-белорусской границе в пунктах принятия уведомлений (ППУ) прекращается осуществление остававшихся до последнего времени отдельных операций по контролю транзита товаров третьих стран. Сами ППУ ликвидируются.

Кроме этого, функции таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, следующих на территорию Таможенного союза, будут осуществляться таможенными службами России, Беларуси и Казахстана в пунктах пропуска на внешней границе Таможенного союза.

Таможенные службы России, Беларуси и Казахстана будут обмениваться основными сведениями по каждой товарной партии, оформляемой на их территории. Информационный обмен и иные формы взаимодействия в условиях единого таможенного пространства позволят своевременно реагировать на возникающие риски, отмечается в сообщении.