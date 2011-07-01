Дата-центр ВОЛЯ ввел новую систему виртуализации

Дата-центр ВОЛЯ ввел в эксплуатацию виртуальные выделенные серверы, построенные на базе решения vSphere от компании VMware, признанного лидера в сфере разработки программного обеспечения для виртуализации серверов.

Обновленная линейка виртуальных выделенных серверов имеет ряд преимуществ:

• возможность установки любой операционный системы;

• эффективное распределение ресурсов, при котором высоконагруженный виртуальный сервер не имеет возможности влиять на работу серверов других абонентов;

• хранение данных в дублированном, высокоотказоустойчивом сетевом дисковом хранилище;

• обслуживание аппаратной платформы без остановки виртуального сервера, что уменьшает время вынужденного простоя.

Тарифные планы услуги виртуального выделенного сервера предполагают:

• за 299 грн/мес. «Старт-VDS» включает сервер конфигурации 1ГГц/ 512МБ/ 160ГБ и 20ГБ входящего зарубежного трафика;

• за 399 грн/мес. «Воля-VDS» включает сервер конфигурации 2ГГц/ 1ГБ/ 250ГБ и 80ГБ входящего зарубежного трафика

• за 699 грн/мес. «Бизнес-VDS» включает сервер конфигурации 2ГГц/ 1ГБ/ 500ГБ и входящий зарубежный канал 5 Мбит/с;

• за 999 грн/мес. «Профи-VDS» включает сервер конфигурации 4ГГц/ 2ГБ/ 500ГБ и входящий зарубежный канал 10 Мбит/с.

Во всех тарифах дата-центра ВОЛЯ не ограничен украинский и исходящий зарубежный трафик.

Андрей Кильколых, руководитель дата-центра ВОЛЯ, отмечает: «Виртуальные выделенные серверы на базе решения vSphere позволяют предложить нашим абонентам более надежное и отказоустойчивое решение. Новая система виртуализации вобрала лучшие стороны работы как физического, так и виртуального серверов. Так, наравне с большей гибкостью настроек система предполагает выделение гарантированных ресурсов сервера, сохраняя при этом доступные цены».

Подробная информация об услуге, тарифах и дополнительных сервисах размещена на сайте дата-центра www.dc.volia.com.

Справка. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.