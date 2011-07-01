Клюев обсудил вопросы евроинтеграции с послами всех стран ЕС

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ встретился с послами всех стран ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, на встрече обсуждались основные вопросы европейской интеграции Украины, а также проводимые в стране реформы.

На встрече присутствовали послы 27 стран ЕС, а также глава представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.