Армения серьезно заинтересована в углублении отношений с Украиной - Президент Саргсян

Армения серьезно заинтересована в углублении отношений с Украиной в разных сферах.

Об этом заявил Президент Армении Серж САРГСЯН сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая проходит в формате с глазу на глаз, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы серьезно заинтересованы в углублении наших отношений и в торгово-экономической, и в гуманитарной, и в других сферах», - сказал С.САРГСЯН.

Президент Армении поблагодарил своего украинского коллегу за приглашение посетить Украину с визитом. «Я ваше приглашение принял с удовольствием, приехал с удовольствием», - сказал Президент Армении.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что во время визита стороны обсудят актуальные вопросы украинско-армянских отношений. «Надеюсь, что наш разговор, который, как всегда, пройдет в духе взаимопонимания и дружбы, будет плодотворным, насыщенным, интересным и даст новый толчок нашим отношениям в торгово-экономической сфере, на международной арене», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.