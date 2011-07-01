Главное на 1 июля (день)

Основные экономические новости первой половины дня

Международные отношения

Армения серьезно заинтересована в углублении отношений с Украиной в разных сферах.

Об этом заявил Президент Армении Серж САРГСЯН сегодня в Киеве во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая проходит в формате с глазу на глаз, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы серьезно заинтересованы в углублении наших отношений и в торгово-экономической, и в гуманитарной, и в других сферах», - сказал С.САРГСЯН.

Президент Армении поблагодарил своего украинского коллегу за приглашение посетить Украину с визитом. «Я ваше приглашение принял с удовольствием, приехал с удовольствием», - сказал Президент Армении.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что во время визита стороны обсудят актуальные вопросы украинско-армянских отношений. «Надеюсь, что наш разговор, который, как всегда, пройдет в духе взаимопонимания и дружбы, будет плодотворным, насыщенным, интересным и даст новый толчок нашим отношениям в торгово-экономической сфере, на международной арене», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Министерство иностранных дел Чешской Республики заявило о том, что вынуждено закрыть визовый отдел Генерального консульства Чехии в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена для всеобщего ознакомления в Донецке на входе в Генконсульство, а также на официальном сайте Генерального консульства Чешской Республики в Донецке.

«Согласно решению Министерство иностранных дел Чешской Республики от 1.07.2011 г., будет закрыт консульский отдел Генерального консульства ЧР в Донецке. К такому техническому шагу МИД ЧР прибегло вследствие длительного бездействия украинской стороны в вопросе административного обеспечения деятельности подразделения», - говорится в информации.

Между тем, отмечается в сообщении, «на сегодняшний день указанные меры носят технический характер и будут отменены, как только украинская сторона сделает нормальным осуществление процедуры оформления виз во всех консульских учреждениях ЧР в Украине».

Далее сказано, что с 1 июля 2011 жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя и Автономной Республики Крым должны подавать заявления на краткосрочные визы лично в консульском отделе Посольства Чехии в Киеве.

Также отмечается, что в Киеве Посольство Чешской Республики в Украине увеличит количество заявлений, подаваемых на шенгенские визы индивидуально.

На сайте Генконсульства объясняется, что «основанием для введения вышеупомянутых мероприятий стало то, что Министерство иностранных дел Украины до сих пор не дало согласие на приезд нового Генерального консула в Донецке, ходатайство о котором чешское Министерство иностранных дел подало еще 23 февраля 2011 года».

В результате такого промедления Генеральное консульство ЧР в Донецке уже месяц работает без руководителя.

МИД Чешской республики также не может без нового Генерального консула назначить на должность еще одного консульского дипломата. Другой консульский работник с 7 июня ожидает оформления нового идентификационного удостоверения, которое является основным документом, который делает возможным его пребывание и работу в Украине.

«В связи с вышеуказанными причинами консульство не может обеспечить в полном объеме и качественно прием и рассмотрение заявлений украинских граждан на краткосрочные и долгосрочные визы», - говорится в официальной информации.

Украинские идентификационные удостоверения или регистрации для пребывания в Украине безрезультатно ждут на протяжении нескольких недель и даже месяцев в общей сложности 11 сотрудников всех трех представительных учреждений Чешской Республики в Украине, из которых 7 - это работники, которые непосредственно занимаются рассмотрением заявлений на визы.

В то же время в официальной информации на сайте Генконсульства ЧР в Донецке подчеркивается, что «сотрудникам Посольства Украины в Праге и Генерального консульства Украины в г. Брно чешские идентификационные удостоверения выдаются без проволочек в течение нескольких дней».

«Министерство иностранных дел Чешской Республики неоднократно обращало внимание украинской стороны на указанные проблемы и 21 июня 2011 направило официальное ходатайство относительно ускорения решения сложной ситуации. МИД ЧР предупредило, что в случае бездеятельности украинской стороны будет вынуждено прибегнуть к дальнейшим мероприятиям, которые повлияют на скорость и количество визовых заявлений, которые будут приниматься к рассмотрению», - заключено в официальном информационном сообщении Генконсульства ЧР в Донецке.

Макропоказатели

По оценкам Национального банка Украины, инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10±1%, рост валового внутреннего продукта Украины в 2011 году — 5±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ).

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (май 2011 г.) размещенном на офицальном сайте НБУ.

«Ожидание лучшего урожая в 2012 году и существенное уменьшение вторичных эффектов от подорожания продовольствия приведет к сокращению инфляции. По оценкам департамента, в 2011 г. темпы потребительской инфляции составят 10,0±1%, а в 2012 г. снизятся до 8,0±1% (7,0±1% в предыдущем прогнозе)» - говорится в обзоре

По данным Нацбанка, основными причинами роста инфляции в 2011 году будут выступать факторы предложения. Длительное и существенное повышение цен на сырьевые товары на мировых рынках приведет к подорожанию продуктовых товаров (как сырых, так и с большой степенью обработки) и росту административно-регулируемых тарифов. Вместе с тем, повышение последних будет весьма значительным вследствие обязательства перед МВФ о необходимости их приведения к экономически обоснованному уровню, однако меньше, чем ожидалось в предыдущем квартале.

Кроме того, указывается, что базовая инфляция также в значительной мере будет обусловлена эффектом подорожание сырьевых товаров. Усилия Нацбанка, направленные на предотвращение значительных колебаний обменного курса гривни к долару, будут удерживать импортируемую инфляцию на уровне, близком к инфляции стран-партнеров, а также определенной степени стабилизировать инфляционные ожидания.

В НБУ считают, что совокупный спрос будет иметь нейтральное влияние на динамику цен, поскольку по результатам проведенного анализа разрыв ВВП будет незначительным и постепенно уменьшится до нуля в конце 2012 года.

Также сообщается, что после улучшения Госкомстатом оценки роста ВВП Украины в январе-марте 2011 года с 5,2% - до 5,3%, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП по итогам 2011 года, при этом ухудшил прогноз на 2012 год.

«Оценку роста ВВП в целом на 2011-2012 годы мы оставляем на уровне предыдущего прогноза. Однако, из-за существенного уточнения Госкомстатом статистических данных по ВВП, мы несколько повышаем оценку темпов роста ВВП в 2011 году до 5,0±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ) и немного снижаем оценку роста ВВП в 2012 году до 4,0±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ)» - говорится в обзоре Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2011 года против апреля 2011 года составила 0,6%.

Бюджет

Государственный бюджет Украины в январе-мае 2011 года сведен с дефицитом 1,576 млрд. грн., что почти в 10 раз меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета составили 119,047 млрд. грн., что на 26,9% превышает соответствующий показатель 2010 года. В том числе в общий фонд Госбюджета поступило 103,570 млрд. грн.

В том числе налоговые поступления увеличились на 51% - до 102,230 млрд. грн., неналоговые - сократились на 31,2% - до 15,431 млрд. грн.

Расходы Госбюджета увеличились на 8,9% - до 119,625 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда составили 105,563 млрд. грн.

В январе-мае 2011 года из Госбюджета было выдано кредитов на 2,118 млрд. грн., возвращено – 1,120 млрд. грн.

По данным Минфина, в январе-мае 2011 г. на обслуживание государственного долга было израсходовано 7,663 млрд. грн., на его погашение – 20,640 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 299,120 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,136 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 337,562 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,402 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Соцполитика

С 1 июля в Украине повышены должностные оклады работников бюджетной сферы.

Постановлением №524 от 11 мая 2011 года Кабинет министров утвердил повышение окладов работников бюджетной сферы. Данным постановлением вносятся изменения в Постановление Кабмина №1298 от 30 августа 2002 года, согласно которым в 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда с 1 июля - 635 грн., с 1 сентября - 641 грн., с 1 октября - 660 грн., с 1 декабря - 704 грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9820/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2861/65, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5905/11,5995. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,4516/18 (четверг — 1,4514/16).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Финансы

Объем денежных переводов в Украину из-за рубежа в январе-марте 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 22% - до 1,489 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В т.ч. через корреспондентские счета банков поступило 738 млн. долл., через международные платежные системы - 551 млн. долл. По оценкам НБУ, 200 млн. долл. было ввезено в Украину по неформальным каналам.

Из общего объема частных денежных переводов в Украину оплата труда составляет 857 млн. долл., переводы от работающих за рубежом - 402 млн. долл.

Наибольший объем денежных переводов поступил в Украину в январе-марте из России (376,6 млн. долл.), США (144,9 млн. долл.), Германии (97,2 млн. долл.), Греции (78,5 млн. долл.), Италии (76,4 млн. долл.), Кипра (64,7 млн. долл.).

Как сообщалось, по данным Нацбанка, в 2010 году объемы денежных переводов составили 5,9 млрд. долл. (4,3% ВВП).

Банки

По рекомендациям Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) компания MasterCard обязалась снизить стоимость отдельных услуг в Украине.

«Во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины компания MasterCard Incorporated (г. Вилмингтон, США) обязалась снизить стоимость отдельных услуг собственной платежной системы», - говорится в пресс-релизе комитета, которым располагает УНИАН. При этом отмечается, что о своих намерениях компания официально сообщила в Комитет.

MasterCard разработала комплекс мероприятий для снижения отдельных тарифов для украинских банков.

В частности, до начала 2012 года компания снизит вдвое стоимость лицензий и плату за карточку Maestro.

О других мерах по снижению стоимости услуг MasterCard не сообщается.

Как сообщалось, АМКУ начал расследование деятельности международных платежных систем Visa и MasterCard в Украине в начале июня 2010 года.

По информации Комитета, Visa и MasterCard в последние три года повысили в три раза свои тарифы на украинском рынке.

Компания VISA, во исполнение рекомендаций Комитета, сообщила о снижении с 1 апреля 2011 года ряда существующих тарифов.

Справка УНИАН. MasterCard Worldwide является международным лидером в области электронных платежей. В 2009 году держатели карт MasterCard во всем мире провели расчетные операции на общую сумму в 2,5 трлн. долл.

Налоги

Согласно Налоговому кодексу, с 1 июля 2011 года продавцы товаров/услуг обязаны регистрировать налоговые накладные с суммой НДС более 100 тыс. грн.

Данная норма предусмотрена действующим Налоговым кодексом.

Напомним, налоговые накладные по НДС на сумму более 1 млн. грн. вносятся в реестр с 1 января 2011 года, на сумму более 500 тыс. грн. – с 1 апреля 2011 года. В последующем обязательные к регистрации объемы НДС будут определяться по следующему графику: более 10 тыс. грн. – с 1 января 2012 года.

Налоговая накладная, в которой сумма НДС не превышает 10 тыс. грн., не подлежит включению в единый реестр.

ТЭК

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА заявляет, что для реализации чернобыльских проектов осталось собрать около 28 млн. евро донорских денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.БАЛОГА отметил, что по состоянию на сегодняшний день из необходимых для реализации чернобыльских проектов 740 млн. евро не хватает 27,5 млн. евро. Министр сказал, что в ближайшее время должны быть проведены консультации между международными организациями, которые привлечены к этому проекту, и выразил надежду, что эти деньги будут собраны.

В.БАЛОГА напомнил, что это позволит сформировать бюджет проектов и завершить строительство нового объекта «Укрытие» и другой инфраструктуры на Чернобыльской АЭС, как и было запланировано, до 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны - участницы конференции тогда обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

Позже еще ряд стран заявили о поручении к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро, соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро.

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Принадлежащий ТНК-ВР Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) завершил модернизацию технологических установок для перехода на выпуск бензинов класса Евро-4.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

В сообщении отмечается, что таким образом предприятие полностью готово к работе по стандартам повышенного качества и в течение нескольких дней начнет отгрузки нового продукта на внутренний рынок для нужд собственной сбытовой сети и партнеров.

«Инвестиционный бюджет проектов по повышению качества продукции на «ЛИНИКе» составляет около 120 млн. долл. Для перехода на Евро-4 мы модернизировали установки гидроочистки дизельного топлива и изомеризации, реконструировали заводское оборудование, ужесточили технологический режим работы установок риформинга, каталитического крекинга и изомеризации», - отметил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, следующим этапом модернизации предприятия должен стать переход на нормы Евро-5. Для этого на НПЗ необходимо модернизировать установки по производству водорода и серы, а также построить установку обессеривания бензинов. Сроки реализации этих проектов будут зависеть от ситуации на украинском рынке и возможности получать возврат на вложенный капитал.

Как сообщалось ранее, Лисичанский НПЗ может уже в 2012 году освоить выпуск нефтепродуктов Евро-5. Развитие предприятия сдерживают неравные условия конкуренции с заводами Таможенного союза, получающими сырье для переработки без уплаты экспортной пошлины на нефть.

Отмена пошлин на импортные нефтепродукты в мае 2005 года привела к тому, что доля иностранного топлива на украинском рынке выросла почти в 6,5 раза. В текущем году субсидируемое преимущество НПЗ России, Беларуси и Казахстана перед украинскими компаниями достигло рекордных 180 долл. на тонне нефти. Это обусловило падение внутреннего производства и загрузку мощностей украинских заводов на уровне 20-30%. Доля импорта из стран Таможенного союза постоянно растет и к концу 2011 года может достигнуть 70% украинского рынка нефтепродуктов.

Напомним, в 2000-2010 гг. ТНК-BP вложила в развитие своего бизнеса в Украине более 1 млрд. долл., из них 600 млн. долл. – в Лисичанский НПЗ. В 2011 году инвестиции в завод составят порядка 70 млн. долл.

В 2007 г. Лисичанский НПЗ первым из украинских заводов начал производство дизельного топлива Евро-4. Европейские экологические стандарты (нормы "Евро") регламентируют содержание в выхлопе автомобилей углеводородов, оксидов азота, угарного газа и твердых частиц. Стандарт Евро-4 предусматривает уменьшение содержания окиси азота в автомобильном выхлопе на 30%, твердых частиц – на 80%, серы – на 0,005%, ароматических углеводородов – на 35%, бензола – на 1%.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в июле повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на 1,1%.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 июня.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, вырастет до 129,82 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 142,18 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – до 89,02 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 534,1 коп. за кВт/ч, на крышах – до 489,59 коп. за кВт/ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.

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Принадлежащий ТНК-ВР Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) завершил модернизацию технологических установок для перехода на выпуск бензинов класса Евро-4.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

В сообщении отмечается, что таким образом предприятие полностью готово к работе по стандартам повышенного качества и в течение нескольких дней начнет отгрузки нового продукта на внутренний рынок для нужд собственной сбытовой сети и партнеров.

«Инвестиционный бюджет проектов по повышению качества продукции на «ЛИНИКе» составляет около 120 млн. долл. Для перехода на Евро-4 мы модернизировали установки гидроочистки дизельного топлива и изомеризации, реконструировали заводское оборудование, ужесточили технологический режим работы установок риформинга, каталитического крекинга и изомеризации», - отметил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, следующим этапом модернизации предприятия должен стать переход на нормы Евро-5. Для этого на НПЗ необходимо модернизировать установки по производству водорода и серы, а также построить установку обессеривания бензинов. Сроки реализации этих проектов будут зависеть от ситуации на украинском рынке и возможности получать возврат на вложенный капитал.

Как сообщалось ранее, Лисичанский НПЗ может уже в 2012 году освоить выпуск нефтепродуктов Евро-5. Развитие предприятия сдерживают неравные условия конкуренции с заводами Таможенного союза, получающими сырье для переработки без уплаты экспортной пошлины на нефть.

Отмена пошлин на импортные нефтепродукты в мае 2005 года привела к тому, что доля иностранного топлива на украинском рынке выросла почти в 6,5 раза. В текущем году субсидируемое преимущество НПЗ России, Беларуси и Казахстана перед украинскими компаниями достигло рекордных 180 долл. на тонне нефти. Это обусловило падение внутреннего производства и загрузку мощностей украинских заводов на уровне 20-30%. Доля импорта из стран Таможенного союза постоянно растет и к концу 2011 года может достигнуть 70% украинского рынка нефтепродуктов.

Напомним, в 2000-2010 гг. ТНК-BP вложила в развитие своего бизнеса в Украине более 1 млрд. долл., из них 600 млн. долл. – в Лисичанский НПЗ. В 2011 году инвестиции в завод составят порядка 70 млн. долл.

В 2007 г. Лисичанский НПЗ первым из украинских заводов начал производство дизельного топлива Евро-4. Европейские экологические стандарты (нормы "Евро") регламентируют содержание в выхлопе автомобилей углеводородов, оксидов азота, угарного газа и твердых частиц. Стандарт Евро-4 предусматривает уменьшение содержания окиси азота в автомобильном выхлопе на 30%, твердых частиц – на 80%, серы – на 0,005%, ароматических углеводородов – на 35%, бензола – на 1%.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

АПК

Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна.

Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур». Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно. "По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

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В прошлом маркетинговом году (с июля 2010 по июнь 2011 гг. - УНИАН) зернотрейдеры экспортировали 11 млн. 950 тыс. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации, об этом заявил генеральный директор конфедерации Сергей СТОЯНОВ.

При этом он сообщил, что переходные остатки зерновых составят около 7,5 млн. тонн.

По данным С.СТОЯНОВА, в июне экспорт зерна составил 1 млн. 340 тыс. тонн, в частности, пшеницы - более 600 тыс. тонн, ячменя - более 240 тыс. тонн, кукурузы - более 460 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.

Транспорт

С сегодняшнего дня «Укрзализниця» ввела электронную систему оформления грузоперевозок на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, первое оформление, при котором весь необходимый документооборот осуществлялся в электронном виде с помощью системы «Клиент-УЗ», произведено сегодня в Запорожской области между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» Приднепровской ж.д.

По данным специалистов, применение электронной системы оформления грузов позволяет не только значительно сократить время на осуществление документооборота, но и дает клиентам «Укрзализници» ряд дополнительных преимуществ.

«Система «Килент-УЗ» разработана таким образом, что каждый из ее пользователей сможет не только почти в 10 раз сократить время оформления грузов, но и дистанционно отслеживать его движение», - сообщили на презентации электронной системы оформления грузов, отметив, что сейчас «Укрзализныця» осуществляет процесс установки данной программы постоянным клиентам железной дороги.

В ближайшее время доступ к системе «Клинет-УЗ» будет организован для удобства клиентов железной дороги так же на ж/д станциях.

Как сообщал УНИАН, 24 июня “Укрзализныця” завершила все необходимые юридические процедуры, связанные с введением в действие электронного документооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Погода

Завтра, 2 июля, в Украине сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, в западных, а днем и в центральных областях местами сильный дождь, ночью в Волынской, Ривненской, Житомирской областях очень сильные дожди, лишь в восточных областях преимущественно без осадков.

Ветер западный, на юге - юго-западный, 7-12 м/с, в южной части и в центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 19-24°, на востоке и в Крыму 22-27°, в западных областях 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Температура ночью по области 11-16°, днем 19-24°, в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°.

Сегодня, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 10-14°, в Феодосии 17°; в Днепре возле Киева - 20°.

(УНИАН)