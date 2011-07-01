Польша намерена предложить инициативу, которая поможет Украине реализовать реформы

Варшава. На саммите «Восточного партнерства» 29-30 сентября в Варшаве польская власть планирует предложить инициативу, которая будет способствовать реализации реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Миколай ДОВГЕЛЕВИЧ на конференции, посвященной польским приоритетам во время председательства в ЕС.

Заместитель главы МИД не уточнил, о какой инициативе идет речь, отметив лишь, что она касается «европейских амбиций Украины и Молдовы, которая поможет странам осуществлять реформы».

М.ДОВГЕЛЕВИЧ также отметил прогресс в переговорах между Украиной и Евросоюзом относительно подписания соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли, выразив надежду, что переговоры удастся завершить до 2012 года.

В то же время он обратил внимание на то, что европейские политики следят за судебными процессами над украинскими оппозиционерами. “Украина и ЕС должны исповедовать общие ценности не только в экономической сфере, но и в вопросах демократии”, - отметил М.ДОВГЕЛЕВИЧ.

Он также заверил, что Киев и Кишинев могут рассчитывать на помощь Польши в либерализации визового режима с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ на прошлой неделе заявил о намерении польской власти на саммите «Восточного партнерства» в сентябре добиваться для Украины определенной перспективы членства в ЕС.