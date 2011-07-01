Коморовский надеется на прогресс в приближении Украины к Евросоюзу

Варшава. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ надеется на прогресс в отношениях Украины с Европейским Союзом во время польского председательства в европейском объединении во второй половине 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Варшаве.

«Было бы прекрасно также с точки зрения польской политической стратегии, которая действует много лет, чтобы во время председательства получить прогресс в переговорах Украины с Евросоюзом”, - сказал он в польском Сейме.

„Прогресс, который приблизит Украину к перспективе сильного участия в европейской интеграции”, - отметил Б.КОМОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Польша сегодня впервые с момента присоединения к Евросоюзу в 2004 году приступила к председательству в ЕС и будет руководить европейским сообществом ближайшие полгода.

Украинская власть надеется во время польского председательства подписать договор об ассоциации, который бы предусматривал перспективу членства в европейском объединении.