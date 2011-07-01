Главное на 1 июля (вечер)

Энергетика

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР обсудили перспективные формы сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской газовой компании по итогам переговоров.

«Стороны обсудили ход сотрудничества в газовой сфере. В частности, рассматривались вопросы текущих поставок газа на Украину. Речь также шла о перспективных формах сотрудничества ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ПАО «Государственный ощадный банк Украины» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 2,97 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об объявлении соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, «Нафтогаз Украины» намерен продать 2 970 000 облигаций (номинал — 1 тыс. грн.): лот 1 — ОВГЗ с кодом UA 4000092167, лот 2 — ОВГЗ с кодом UA4000092134, лот 3 - ОВГЗ з кодом UA4000092142.

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет: лот 1 - 1 млрд. 543,16 млн. грн. (без НДС), лот 2 — 523,04 млн. грн. (без НДС) лот 3 — 1 млрд. 022,07 млн. грн. (без НДС).

Соответствующий договор подписан 25 июня.

Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства морского терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал) на Черноморском побережье Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению Национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ, сегодня, 1 июля, в Киеве в ходе публичного оглашения тендера.

По его словам, объявление о проведении тендера будет опубликовано на официальном общегосударственном Интернет-портале «Государственные закупки» 6 июля.

«Мы хотим партнерства только с наиболее компетентными партнерами уже с нулевого цикла… Этот тендер будет проведен на высочайших открытых и антикоррупционных принципах… Для нас важна максимальная прозрачность», – сказал он.

В частности, по его словам, торги будут проходить в два этапа: 1 этап – 30 дней и 2 этап – 15 дней. В ходе первого этапа будут определены технические и качественные характеристики предмета закупки; подтверждена профессиональная и техническая компетентность участников и соответствие их квалификационным критериям; определен срок исполнения. В ходе второго этапа – окончательные предложения конкурсных торгов с указание цены.

При этом В.КАСЬКИВ отметил, что критериями оценки предложений будут: цена (гривны или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

В.КАСЬКИВ добавил, что на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Также В.КАСЬКИВ отметил, что будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Финансы

Украина и Армения договорились снять торговые ограничения между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОЫИЧ на совместной с Президентом Республики Армения Сержем САРГСЯНОМ пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ходе переговоров высказывалась необходимость расширения договорно-правовой базы между Украиной и Арменией. В частности, в протоколе, подписанном по результатам сегодняшнего заседания межправительственной комиссии, отмечается необходимость снять торговые ограничения в движении товаров.

«Мы записали, что в течение года снимем эти ограничения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что стороны договорились значительно активизировать свои отношения в разных сферах взаимодействия, начиная с экономики и заканчивая международными вопросами.

В частности, президенты высказались за увеличение товарооборота между странами.

С.САРГСЯН подчеркнул, что уже к концу этого года или к началу следующего товарооборот между Украиной и Арменией вернется на докризисный уровень.

Также президенты большое внимание уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере. Они надеются, что Дни культуры Армении, которые начинаются во время визита С.САРГСЯНА в Украину, будут способствовать развитию таких отношений.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ высказал надежду, что в следующем году в Армении пройдут Дни культуры Украины.

Также президенты подняли вопрос о диаспорах, которые проживают на территории двух стран.

С.САРГСЯН вспомнил, что среди его соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие украинской культуры, был выдающийся деятель искусства Сергей Параджанов, продолжает свою деятельность режиссер Роман БАЛАЯН.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР ) на своем заседании 30 июня внесла изменения в порядок осуществления эмиссии корпоративных облигаций и их обращения, касающиеся определения дохода по облигациям и продления сроков их обращения и погашения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

В частности, комиссия разрешила эмитентам определять размер процентного дохода по процентным облигациям при размещении в пределах, определенных решением об открытом (публичном) размещении и проспекте эмиссии облигаций.

По словам директора департамента корпоративных отношений ГКЦБФР Анатолия АМЕЛИНА, данная норма позволит эмитентам более эффективно привлекать ресурсы, оперативно изменяя условия в соответствии с рыночной конъюнктурой. "Таким образом, благодаря данной новации эмитент получает гораздо больше гибкости в привлечении средств", - отметил он.

ГКЦБФР также разрешила эмитентам облигаций в течение срока обращения бумаг вносить в проспект эмиссии изменения относительно продления сроков обращения и погашения в случае выкупа им всего соответствующего выпуска (серии) или согласия на продление таких сроков всех владельцев соответствующего выпуска (серии) облигаций. Соответствующие изменения в проспект эмиссии облигаций могут быть внесены также в случае выкупа эмитентом части облигаций соответствующего выпуска (серии), если все владельцы остальных облигаций дали согласие на продление сроков их обращения и погашения. Продолжительность периода, на который могут быть продлены сроки обращения и погашения облигаций предприятий, не может превышать продолжительности периода, определенного проспектом эмиссии таких облигаций, а повторное продление сроков обращения и погашения облигаций предприятий не допускается. Порядок продления сроков обращения и погашения облигаций предприятий устанавливается ГКЦБФР.

По словам А.АМЕЛИНА, в первую очередь, в данных нормативных изменениях заинтересованы эмитенты-застройщики. "Кризис не позволил большинству из них вовремя завершить строительство и, соответственно, погасить облигации. Мы же создаем для них возможность бесконфликтного урегулирования этих вопросов с инвесторами", - отметил он.

Объем денежных переводов в Украину из-за рубежа в январе-марте 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 22% - до 1,489 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В т.ч. через корреспондентские счета банков поступило 738 млн. долл., через международные платежные системы - 551 млн. долл. По оценкам НБУ, 200 млн. долл. было ввезено в Украину по неформальным каналам.

Из общего объема частных денежных переводов в Украину оплата труда составляет 857 млн. долл., переводы от работающих за рубежом - 402 млн. долл.

Наибольший объем денежных переводов поступил в Украину в январе-марте из России (376,6 млн. долл.), США (144,9 млн. долл.), Германии (97,2 млн. долл.), Греции (78,5 млн. долл.), Италии (76,4 млн. долл.), Кипра (64,7 млн. долл.).

В Украине с начала 2011 года (по состоянию на 30 июня) от приватизации государственного имущества в Госбюджет поступило 10 млрд. 958 млн. грн., что составляет 109,58% от задания, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества на конец июня составили 410 млн. грн. – 62,6% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 166 млн. грн. дивидендов, что составляет 111,4% годового плана.

(УНИАН)