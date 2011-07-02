Литвин передал председательство в ПАЧЭС от Украины Албании

Председатель Верховной Рады Украины, президент Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Владимир ЛИТВИН сегодня передал председательство в ПАЧЭС от Украины Албании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, церемония передачи полномочий президента Ассамблеи председателю парламента Республики Албания Жозефине ТОПАЛЛИ состоялась во время 37-го пленарного заседания Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.

В своем выступлении В.ЛИТВИН поблагодарил национальные делегации за конструктивный, откровенный и принципиальный диалог в духе взаимопонимания и конструктивизма во время работы Ассамблеи, обсуждения актуальных вопросов, которые будут определять перспективы и будущее, как Черноморского региона, так и каждой страны - члена ОЧЭС.

Также, отметил он, во время заседания были решены организационные вопросы: избраны четыре заместителя президента ПАЧЭС и руководящий состав Международного секретариата Ассамблеи. В.ЛИТВИН выразил благодарность генеральному секретарю ПАЧЭС Алексею КУДРЯВЦЕВУ, который, по его словам, почти 20 лет посвятил становлению, укреплению и развитию Ассамблеи, поддержке и приумножению авторитета организации. «Убежден, что опыт такой работы должен быть затребован, чтобы мы дальше работали еще более продуктивно и результативно», - сказал он.

Председатель Верховной Рады вручил А.КУДРЯВЦЕВУ письмо благодарности от парламента и ценный подарок - часы.

В.ЛИТВИН также сообщил о решении Постоянного комитета ПАЧЭС о награждении Сергея ПОДГОРНОГО - члена украинской делегации, заместителя председателя комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, Почетной грамотой ПАЧЭС за личный вклад в деятельность ПАЧЭС и в связи с юбилеем, и вручил ему награду.

Председатель парламента Республики Албания Ж.ТОПАЛЛИ в своем выступлении поблагодарила В.ЛИТВИНА за «гостеприимство и прекрасную организацию» нынешнего заседания Ассамблеи, а также за председательство Украины в ПАЧЭС, которое она охарактеризовала как «преданность организации».

Ж.ТОПАЛЛИ заверила, что Албания во время председательства в ПАЧЭС «будет предана работе нашей организации», будет работать над усилением стабильности развития Черноморского региона и безопасности в нем, повышением роли и эффективности работы ОЧЭС и ее Парламентской ассамблеи.

Она также высказалась за необходимость дальнейшего проведения структурных реформ в рамках Ассамблеи «с целью приближения к структурам ПАСЕ». Черноморский регион, отметила Ж.ТОПАЛЛИ, очень важен для Европы, и Албания планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество Ассамблеи с Европейским Союзом.

Как сообщалось раньше, президентом ПАЧЭС является спикер парламента одной из стран-участниц, которая председательствует в Организации. Срок его избрания составляет 6 месяцев. Передача председательства в ПАЧЭС осуществляется по принципу ротации в алфавитном порядке английской азбуки.

В соответствии со статьей 4, п. 2 Регламента Ассамблеи, председательство в ПАЧЭС переходит к Парламенту Республики Албания, начиная с момента закрытия нынешнего пленарного заседания.