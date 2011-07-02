Томенко: следующая неделя в ВР будет чрезвычайно конфликтной

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что следующая пленарная неделя у парламента будет чрезвычайно конфликтной.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня в комментарии УНИАН.

Вице-спикер напомнил, что следующая неделя в ВР по календарному плану должна стать последней рабочей перед закрытием сессии.

"И власть будет пытаться в эту неделю решить все и немедленно. Потому я прогнозирую, что эта неделя будет чрезвычайно конфликтной и непростой", - сказал Н.ТОМЕНКО.

В частности, по словам вице-спикера, власть именно на этой неделе будет пытаться завершить принятие закона о пенсионной реформе, упростить процедуру тендерных закупок, также суды могут вынести решение по делам над представителями оппозиции.

"И это далеко не все серьезные конфликтные вопросы, которые могут возникнуть", - считает он.

Н.ТОМЕНКО не исключил, что народным депутатам на следующей пленарной неделе не удастся рассмотреть все вопросы.

"То, что власть запланировала, чрезвычайно сложно будет рассмотреть в течение четырех рабочих дней. Потому вполне вероятно, что Верховная Рада продлит свою работу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно календарному плану, с 5 по 8 июля должна состояться последняя пленарная неделя восьмой сессии парламента, на 8 июля запланировано закрытие сессии.