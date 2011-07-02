Анонс на 4 июля

* Состоятся украинско-кипрские переговоры под председательством Президента Украины и Президента Республики Кипр.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы и тенденции потребительского кредитования в Украине: выход на рынок платежной карты нового типа». Участники: Марина Дутлова, директор блока потребительского кредитования «Альфа-банк»; Катерина Винницкая, директор департамента продуктов для физических лиц «Альфа-банк»; Антон Василевский, маркетинг-директор компании «Эльдорадо»; Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. Вопросы: Оживление на рынке потребительского кредитования и векторы развития в 2011 году; Банки и ритейл – зачем нужны совместные программы лояльности; Новый тип платежной карты – удобство и выгоды для потребителей; Прибыльная карточка – новое слово в кредитовании физических лиц и др. Эсперты ответят на вопросы по поводу актуальных тенденций рынка потребительского кредитования Украины, особенностей сотрудничества банков и ритейлеров и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 379-29-26, 379-29-27, e-mail: pr2@publicity.com.ua до 16-00 1 июля.

* Заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится презентация проектов реконструкции парков и скверов.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия для окружающей среды затяжных дождей в Украине». Участники: начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко и старший научный сотрудник отдела экологии водоемов Института гидробиологии НАНУ Юрий Плигин.

* 12-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Борьба с коррупцией в Украине. Земельная сфера». Организатор - Институт украинской политики. Вопросы: Наведение порядка в земельной сфере. Нужно ли снимать мораторий на продажу земли в Украине и какие условия продажи земли нужно вводить? Успехи правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в земельной сфере. Международный опыт борьбы с коррупцией в земельной сфере. Участники: Константин Бондаренко, председатель правления Института украинской политики; Сергей Тимченко, председатель Госземагентства Украины; Андрей Кошиль, президент Ассоциации «Земельный союз Украины», член Совета предпринимателей при КМУ, член Общественного Совета при Минэкономики Украины. Приглашены представители СБУ и Минагрополитики и продовольствия Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 095-412-82-82, (044) 256-68-09. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 13-30 - в УНИАН состоится брифинг о внедрении “Укрзализныцей” с 1 июля 2011 года электронного документооборота при перевозке грузов во внутреннем сообщении. В брифинге примут участие: начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир Иващук, представители грузовых и экспедиторских компаний (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Создание центрального депозитария ценных бумаг: каким должен быть «свой путь» Украины?». Приглашены: Дмитрий Тевелев, председатель ГКЦБФР; Юрий Колобов, первый зам.председателя НБУ; Анатолий Аксюта, зам.министра экономического развития и торговли; Игорь Прасолов, народный депутат Украины; Сергей Румпа, председатель правления Национального депозитария Украины; Николай Шведов, председатель правления Всеукраинского депозитария ценных бумаг; Мартин Райзер, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок некоторых налогов и сборов; проект закона о внесении изменений в ст. 19 Закона Украины "О Едином таможенном тарифе" (об освобождении от уплаты пошлины товаров для строительства и оснащения аэропортов, являющихся объектами чемпионата) и др.

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