Курс НБУ на 04.07.11
22:45, 02 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 04.07.11100 USD – 797.2500 (1 июля – 797.1700)100 EUR – 1155.0558 (1 июля – 1152.1498)10 RUR – 2.8623 (1 июля – 2.8600)Учетные курсы банковских металлов на 04.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-119009.49 (1 июля-120213.24)961 XAG 10 Серебро-2698.69 (1 июля-2791.69)962XPT10Платина-135771.68(1 июля-137432.11)964XPD10Палладий-59953.20 (1 июля-60505.20)
Официальный курс НБУ на 04.07.11
100 USD – 797.2500 (1 июля – 797.1700)
100 EUR – 1155.0558 (1 июля – 1152.1498)
10 RUR – 2.8623 (1 июля – 2.8600)
Учетные курсы банковских металлов на 04.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-119009.49 (1 июля-120213.24)
961 XAG 10 Серебро-2698.69 (1 июля-2791.69)
962XPT10Платина-135771.68(1 июля-137432.11)
964XPD10Палладий-59953.20 (1 июля-60505.20)
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