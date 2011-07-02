Курс НБУ на 04.07.11

Официальный курс НБУ на 04.07.11100 USD – 797.2500 (1 июля – 797.1700)100 EUR – 1155.0558 (1 июля – 1152.1498)10 RUR – 2.8623 (1 июля – 2.8600)Учетные курсы банковских металлов на 04.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-119009.49 (1 июля-120213.24)961 XAG 10 Серебро-2698.69 (1 июля-2791.69)962XPT10Платина-135771.68(1 июля-137432.11)964XPD10Палладий-59953.20 (1 июля-60505.20)

Официальный курс НБУ на 04.07.11 100 USD – 797.2500 (1 июля – 797.1700) 100 EUR – 1155.0558 (1 июля – 1152.1498) 10 RUR – 2.8623 (1 июля – 2.8600) Учетные курсы банковских металлов на 04.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-119009.49 (1 июля-120213.24) 961 XAG 10 Серебро-2698.69 (1 июля-2791.69) 962XPT10Платина-135771.68(1 июля-137432.11) 964XPD10Палладий-59953.20 (1 июля-60505.20)

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