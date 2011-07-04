Украина имеет политволю до конца года завершить переговоры об ассоциации с ЕС - АП

Советник Президента Украины – руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК отмечает, что Украина имеет политическую волю завершить переговорный процесс относительно заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом до конца этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом А.ГОНЧАРУК сказал в ходе телемоста между Киевом, Варшавой и Москвой, который организовал польский телеканал Public Television News Channel (TVP INFO).

Во время телемоста, который транслировался в прямом эфире польского телевидения, А.ГОНЧАРУК обсудил с политиками и экспертами ожидания Украины от председательства Польши в Совете Евросоюза во втором полугодии 2011 года.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что Украина имеет четкую политическую волю завершить переговорный процесс относительно заключения Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года. Он отметил, что в Украине довольны ходом переговоров с ЕС относительно заключения соглашения.

Советник Президента высоко оценил возможности, предоставленные Украине со стороны Евросоюза в рамках программы "Восточного партнерства". Он отметил, что этот формат сотрудничества должен способствовать реализации стремления Украины стать членом Европейского Союза.

Кроме того, А.ГОНЧАРУК выразил надежду на поддержку председательствующей в Совете ЕС Польши в вопросе увеличения средств, предусмотренных в бюджете ЕС на нужды "Восточного партнерства" на 2014-2020 годы.

Отвечая на вопрос относительно судебных дел в Украине, в которых фигурируют представители оппозиции, А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что эти дела не имеют никакого политического подтекста. "Позиция главы Украинского государства в вопросе борьбы с коррупцией однозначная и принципиальная – высокопоставленные должностные лица, которые нарушают украинское законодательство, независимо от своих политических интересов должны за это отвечать", - сказал советник Президента.

Он выразил уверенность, что окончательную точку в делах относительно лиц, подозреваемых в коррупции, поставит суд.

Отвечая на вопрос относительно последствий для стран Европы ухудшения экономического положения в Беларуси, А.ГОНЧАРУК отметил, что Украина заинтересована в экономической стабильности в Беларуси, поскольку эта страна является весомым торговым партнером Украины.

Советник Президента отметил, что в Украине внимательно следят за ситуацией в Беларуси, и подчеркнул, что Украина выступает против политики международной изоляции этой страны.