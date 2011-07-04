Сегодня Янукович встретится с Президентом Кипра Христофиасом
09:41, 04 июля 2011Разное
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В понедельник, 4 июля, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Республики Кипр Димитрисом ХРИСТОФИАСОМ во время его официального визита в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Под председательством президентов двух стран пройдут украинско-кипрские переговоры, после чего состоится подписание двусторонних документов.
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