ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Стросс-Кана отпустили из под домашнего ареста» пишет – Стросс-Кан вместе с женой покинул свои апартаменты в Манхеттене, где содержался под домашним арестом. Комментариев прессе не будет до возвращения во Францию и снятия с него всех обвинений…

http://delo.ua/world/stross-kana-otpustili-iz-pod-d-160172/

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Также «Дело» в публикации «Украинские заробитчане перечислили в страну около $1,3 млрд.» пишет – в январе-марте этого года объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа достиг $1,5 млрд. Как минимум 85% этих средств поступили в страну от наших граждан, работающих за границей…

http://delo.ua/finance/ukrainskie-zarobitchane-perechis-160107/

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«Дело» в публикации «НБУ заявляет, что Яндекс.Деньги и платежный сервис QIWI работают незаконно» пишет – по мнению чиновников Национального банка, электронная платежная система Яндекс.Деньги и международный платежный сервис QIWI на данный момент не имеют права предоставлять свои услуги на территории Украины…

http://delo.ua/finance/nbu-zajavljaet-chto-jandeksdeng-160156/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бумаги нерезидентов оказались ценными», в котором пишет – ценные бумаги нерезидентов можно будет включать в листинг украинских фондовых бирж. Регулятор фондового рынка предлагает с помощью механизма двойного листинга вернуть в Украину эмитентов с местными активами. Торговцы получат новые инструменты и возможность арбитражного заработка. Для реализации нового проекта осталось получить согласие эмитентов и урегулировать валютный вопрос с Нацбанком…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1672440

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин воспитывает четвертое поколение», в котором пишет – "ММДС-Украина", среди акционеров которой СКМ Рината Ахметова, стала первым оператором в стране, который получил право развивать самый современный стандарт связи – LTE. В Плане использования радиочастотного ресурса, утвержденном Кабмином, именно диапазон 2,5-2,7 ГГц, единственная лицензия на который есть у "ММДС-Украина", был отведен под новый стандарт. Это может стать весомым аргументом в переговорах о продаже оператора, которые ведет СКМ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1672452

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«Экономические известия» публикуют материал «Лоббисты отбирают комфорт», в котором пишут – правительство пошло навстречу отечественным автопроизводителям: Минэкономики возбудило спецрасследование по импорту в Украину легковых автомобилей. В качестве предварительных мер через 45 дней может быть введена заградительная пошлина на импорт иномарок на уровне 34% сроком до 4 лет…

http://finance.eizvestia.com/full/lobbisty-otbirayut-komfort

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Также «Экономические известия» в материале «ТНК входит в Европу» пишут – через несколько дней Лисичанский НПЗ начнет отгрузки нового топлива класса Евро-4 как на собственную сеть, так и на сети партнеров. Как говорится в сообщении компании, модернизация технологических установок обошлась компании в $120 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/tnk-vhodit-v-evropu

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«Экономические известия» в материале «Таблеток придется пить больше» пишут – в течение пяти лет Украина в числе растущих фармрынков удвоит свои расходы на лекарства. Доля же сегодняшних лидеров в структуре мировых расходов на лекарства США и стран Европы значительно снизится…

http://markets.eizvestia.com/full/tabletok-pridetsya-pit-bolshe

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Газета «Сегодня» в публикации «Из-за «большой чистки» в ГАИ главные трассы Украины остались без патрулей» пишет - на украинских трассах госзначения практически не осталось гаишников. Следят за порядком в основном только те, кто дежурит в будках (стационарные посты ГАИ) и экипажи, оформляющие ДТП. Например, на Одесской трассе в выходные за сотни километров не было замечено ни одного патруля…

http://www.segodnya.ua/news/14264314.html

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Также «Сегодня» в публикации «Жестокая драка в Крыму: идет тихая схватка между Киевом и Москвой» пишет - в Феодосии чрезвычайная обстановка: город патрулируют сотни милиционеров, которые останавливают людей, похожих на казаков, и проверяют документы. Всех подозрительных увозят в районные и городское отделения милиции. В субботу здесь сошлись в кровавой битве 500 спецназовцев и 300 крымских казаков. 1 июля последние попытались восстановить поклонный крест в честь воинов Великой Отечественной войны на въезде в город, поваленный стражами порядка из-за протеста крымских татар (на полуострове сейчас неохотно дают разрешения на то, чтобы устанавливать христианскую символику, и установку этого креста запретил суд). Политологи считают, что на фоне сложных переговоров между Россией и Украиной по газу и Таможенному союзу Москва показывает Киеву, что в случае провала переговоров стабильность в Украине может быть поставлена под вопрос…

http://www.segodnya.ua/news/14264284.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия опоздала» пишет – 1 июля Россия вернулась на мировой рынок зерна: закончилось действие эмбарго, введенного из-за неурожая. Но радоваться аграриям и экспортерам не приходится - мировые цены падают…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263249/rossiya_opozdala

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Также «Ведомости» в публикации «Области для Москвы» пишут – территории для размещения столичного федерального округа подбирает Московская область, рассматриваются восемь площадок, в том числе «Рублево-Архангельское» и Домодедово. Какое количество госучреждений переедет в новое место, сколько там будет трудиться людей, пока не известно, поэтому процесс выбора затрудняется…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263250/oblasti_dlya_moskvy

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Издание «Известия» в публикации «Снижения акцизов на бензин в ближайшие годы не будет» пишет - инициатива ФАС ввести «плавающие» акцизы на топливо не нашла поддержки у Минфина. Ведомство опасается, что появятся новые схемы ухода от уплаты налогов…

http://www.izvestia.ru/news/493551

(УНИАН)