Правительства Украины и Кипра заключили ряд соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в присутствии президентов обеих стран Виктора ЯНУКОВИЧА и Димитриса ХРИСТОФИАСА.

Было подписано межправительственное Соглашение об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве. Документ будет содействовать развитию украинско-кипрского экономического, научного, технического и промышленного сотрудничества. Говорится, в частности, о создании промышленных комплексов; модернизации промышленных предприятий; об обмене научной и технологической информацией, техническими специалистами и научно-исследовательским оборудованием; о развитии инфраструктурных проектов, туризма и пр.

Соглашением предусмотрено создание украинско-кипрской межправительственной комиссии по вопросам экономического, научного, технического и промышленного сотрудничества.

Также было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которым, в частности, предусмотрена реализация ежегодных планов сотрудничества, обмены делегациями.

Кроме того, представители правительств подписали Соглашение о международных автомобильных перевозках. Документ будет способствовать улучшению перевозок пассажиров и грузов автотранспортом между Украиной и Кипром, а также транзитом через их территории. Соглашение также регламентирует порядок перевозок и вопросы налогов и сборов.

Были подписаны межправительственное Соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом, а также Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Украины и Кипра о сотрудничестве по вопросам, связанным с Европейским Союзом.