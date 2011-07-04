Главное на 4 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Правительства Украины и Кипра заключили ряд соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в присутствии президентов обеих стран Виктора ЯНУКОВИЧА и Димитриса ХРИСТОФИАСА.

Было подписано межправительственное Соглашение об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве. Документ будет содействовать развитию украинско-кипрского экономического, научного, технического и промышленного сотрудничества. Говорится, в частности, о создании промышленных комплексов; модернизации промышленных предприятий; об обмене научной и технологической информацией, техническими специалистами и научно-исследовательским оборудованием; о развитии инфраструктурных проектов, туризма и пр.

Соглашением предусмотрено создание украинско-кипрской межправительственной комиссии по вопросам экономического, научного, технического и промышленного сотрудничества.

Также было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которым, в частности, предусмотрена реализация ежегодных планов сотрудничества, обмены делегациями.

Кроме того, представители правительств подписали Соглашение о международных автомобильных перевозках. Документ будет способствовать улучшению перевозок пассажиров и грузов автотранспортом между Украиной и Кипром, а также транзитом через их территории. Соглашение также регламентирует порядок перевозок и вопросы налогов и сборов.

Были подписаны межправительственное Соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом, а также Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Украины и Кипра о сотрудничестве по вопросам, связанным с Европейским Союзом.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в сентябре-октябре между Украиной и Республикой Кипр будет подписано соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Кипр Димитрисом ХРИСТОФИАСОМ.

Кроме того, президенты обеих стран сообщили, что в ближайшее время должно быть подписано соглашение о развитии инвестиционных отношений.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, Кипр является стратегическим партнером Украины по привлечению инвестиций.

Он напомнил, что в прошлом году в Украину из Республики Кипр поступило более 11 млрд. долларов инвестиций, и благодаря этому было создано более 300 предприятий в Украине. В свою очередь, Украина инвестировала более 6 млрд. долларов в экономику Кипра. «Это почти вполовину меньше», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув важность развития договорной базы в этой сфере.

Парламент

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает, что работа парламента в пленарном режиме в рамках текущей сессии может быть продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге он напомнил, что, в соответствии с календарным планом, закрытие сессии должно состояться 8 июля, а на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

По словам В.ЛИТВИНА, проект пенсионной реформы «будет рассматриваться тогда, когда будет готов», а на сегодняшний день к данному законопроекту поступило около 1100 поправок.

Он сообщил, что рассмотрение данного законопроекта запланировано на 16.00 7 июля в том случае, если он будет подготовлен.

Как сказал председатель ВР, на этой неделе планируется рассмотреть более 140 вопросов повестки дня, и если они будут рассмотрены, тогда сессия будет закрыта 8 июля, а «если нет, то нет. Тогда, очевидно, встанет вопрос о продолжении работы в пленарном режиме, то есть речь идет об изменениях к календарному плану».

«Это будет служить стимулом для Верховной Рады, чтобы работать без политики», - добавил В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что законопроект о пенсионной реформе во втором чтении будет рассматриваться таким образом, что все поправки будут голосоваться в сессионном зале.

Как отметил В.ЛИТВИН, он будет настаивать на том, чтобы рассматривалось предложение Кабинета министров об ограничении максимальной пенсии 10-ю прожиточными минимумами. По его словам, правительство осознавало, что такая норма противоречит Конституции и законодательству Украины, «но раз правительство сделало это, невзирая на такие предостережения, то это, значит, внесли по политическим соображениям», поскольку впереди - выборы в парламент».

При этом на вопрос, возможно ли перенесение рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе на осень, то есть на следующую сессию, В.ЛИТВИН четко не ответил.

В то же время он подчеркнул, что не следует забывать о том, что речь идет о сотрудничестве с Международным валютным фондом, и это обстоятельство нужно учитывать.

Пенсионная реформа

Правительство сегодня должно дать ответ профильному комитету Верховной Рады по проблемным вопросам законопроекта о пенсионной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов председатель Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранам и инвалидам Валерий СУШКЕВИЧ сообщил, что в пятницу, 1 июля, члены комитета встречались с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО. На встрече было предложено «найти вариант улучшения всех позиций» данного законопроекта.

«Сегодня к обеду правительство обещало дать ответ по тем проблемным моментам, которые волнуют общество», - сказал В.СУШКЕВИЧ.

На Согласительном совете народный депутат от КПУ Валентин МАТВЕЕВ требовал от имени фракции рассматривать законопроект о реформировании пенсионной реформы по полной процедуре, которая отвечает требованиям Регламента Верховной Рады.

В ответ председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал, что парламент будет рассматривать все поправки к законопроекту, на которых настаивают народные депутаты. На сегодняшний день, по его словам, к данному законопроекту поступило 1096 поправок.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ настаивает на том, чтобы комитет сгруппировал все поправки по направлениям, чтобы депутаты по несколько раз не голосовали за одни и те же предложения, потому что это будет «добавлять ненужной работы в сессионном зале».

В четверг, 7 июля, на вечернем заседании ВР планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Банки

Национальный банк Украины не вмешивается в деятельность Ассоциации украинских банков (АУБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка, комментируя, по просьбе агентства, заявления руководства АУБ о возможной причастности НБУ к срыву съезда Ассоциации.

«Национальный банк Украины никоим образом не вмешивается в деятельность самоуправляющихся и общественных организаций, которой является и Ассоциация украинских банков», - говорится в ответе УНИАН. При этом подчеркивается, что Национальный банк Украины заинтересован в деятельности представительских и мощных банковских объединений и плодотворном сотрудничестве с ними.

Как сообщал УНИАН, 24 июня на пресс-конференции руководство АУБ заявило о возможной причастности Национального банка Украины к срыву XV съезда организации, в частности, давлении на членов Ассоциации, которое привело к массовому отзыву заявок на участие в съезде банковского объединения с последующим его срывом из-за отсутствия кворума.

В свою очередь президент Харьковского банковского союза (член АУБ) Анатолий ВОЛАК заявил, что АУБ само лишило участников возможности попасть на очередной XV съезд. По его словам, часть делегатов только накануне вечером получила приглашения и повестку дня съезда. «…Когда этот скандальный съезд начался в пятницу, часть участников не смогли на него попасть из-за отказа бритоголовых парней пустить в помещение, ссылаясь на отсутствие их фамилий в списках», - отметил А.ВОЛАК.

На прошлой неделе руководство Ассоциации заявило, что съезд, проведение которого было сорвано, состоится в ближайшие месяцы.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков создана в 1990 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация. АУБ объединяет действующие в Украине коммерческие банки и представляет их системные интересы в отношениях с Национальным банком и другими государственными и негосударственными учреждениями и организациями.

Членами АУБ являются 120 из 180 действующих в Украине коммерческих банков. Также в состав АУБ входят 5 региональных банковских союзов.

Высшим органом управления АУБ является съезд, который должен созываться не реже одного раза в год и не позже 1 июля.

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«Альфа-Банк» и компания «Эльдорадо» презентовали выпущенную в рамках совместного проекта кобрендовую карту Visa, работающую по дебетно-кредитной схеме.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор департамента продуктов для физических лиц «Альфа-Банка» Екатерина ВИННИЦКАЯ, новая кобрендовая карта Visa дает ее держателю возможность пользования программой лояльности сети потребительской электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и предоставляет доступ к кредитной линии «Альфа-Банка». Кредитный лимит по карте составляет 2-20 тыс. грн.

Она сообщила, что оформить кобрендовую карту, которая получила название «Прибуткова картка з кредитом», можно как в магазинах сети «Эльдорадо», так и в отделениях «Альфа-Банка». Решение о размере кредитного лимита принимается банком индивидуально для каждого клиента. При оформлении нужны только паспорт и ИНН, справка о доходах не требуется. Стоимость оформления карты — 29 грн. (взимается при первом использовании лимита). Срок действия карты - 2 года. По карте предусмотрен льготный период уплаты процентов — 45 дней.

Е.ВИННИЦКАЯ также сообщила, что при оплате по карте товаров в сети «Эльдорадо» и других торгово-сервисных предприятиях Украины на бонусный счет держателя карты начисляется определенный процент от потраченной суммы. Так, оплачивая покупки картой Visa «Прибуткова картка з кредитом» в сети «Эльдорадо», клиенты получают бонус в размере 3,3% от стоимости покупки и бонус в размере 1% от «Альфа-Банка». Таким образом, бонус составляет как минимум 4,3%. Оплачивая по карте покупки в любом другом торгово-сервисном предприятии Украины, потребитель получает на прибыльный счет 1% от ее стоимости. Средства бонусного счета держатель карты может потратить по своему усмотрению в магазинах сети «Эльдорадо».

Директор блока потребительского кредитования «Альфа-Банка» Марина ДУТЛОВА отметила, что после кризиса произошло изменение поведения клиентов при выборе и покупке бытовой техники. Так, если до кризиса обычно клиенты посещали 2-3 магазина для выбора товара и потом делали покупку в одном из них, то теперь после посещения 1-2 магазинов большинство клиентов все же отдают предпочтение приобретению товара через Интернет.

Маркетинг-директор компании «Эльдорадо» Антон ВАСИЛЕВСКИЙ подтвердил, что после кризиса покупатели стали более требовательны, что повысило конкуренцию между игроками рынка торговли бытовой техникой. Такая ситуация вынудила продавцов создавать условия, при которых удастся сохранить уже имеющихся клиентов и создать фундамент для привлечения новых.

«Удержать старого клиента в несколько раз дешевле, чем привлечь нового», - подчеркнул А.ВАСИЛЕВСКИЙ.

М.ДУТЛОВА сообщила, что реализация проекта «Эльдорадо», «Альфа-Банка» и Visa началась 18 апреля, при этом уже за 2,5 месяца удалось достичь значительных результатов.

«За неполных 80 дней мы сформировали портфель больше 50 млн. грн. ...это объемы, сопоставимые с продажами в кредит одной крупной сети, которая попадала бы в ТОП-3 продавцов бытовой техники и электроники», - отметила директор блока потребительского кредитования «Альфа-Банка».

В целом М.ДУТЛОВА отметила, что рынок потребительского кредитования, в частности объемы кредитования покупки бытовой техники, уже достигли докризисного уровня и продолжают увеличиваться.

Так, по ее информации по итогам января-мая 2011 года общий объем кредитов, выданных украинскими банками на приобретение бытовой техники, составил около 400 млн. долл.

«Мы ожидаем до конца года увеличения еще на 30% от указанной суммы», - сообщила М.ДУТЛОВА.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 28,473 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 23,878 млрд. грн., обязательства - 25,338 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,135 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2011 года увеличил прибыль в 6 раз против показателя аналогичного периода 2010 года - до 2,4 млн. грн.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Компания «Эльдорадо» – крупный представитель рынка розничной торговли в сфере бытовой техники и электроники. Первый магазин компании был открыт в 1999 году в Киеве. В данный момент функционирует 70 магазинов в 34 городах Украины средней площадью 0,9–1,5 тыс. кв. м.

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9850/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2870/0,2874, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6045/11,6195.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4528/1,4530 (пятница — 1,4516/1,4518).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

ТЭК

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие стандартов качества бензинов и дизельного топлива ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные» и ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное» до 31 декабря 2011 года.

Об этом говорится в приказе Госпотребинспекции (№240 от 1 июля), размещенном на официальном сайте ведомства.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако 28 декабря 2010 года Госпотребстандарт продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года.

О готовности освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».

Автопром

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации украинских автопроизводителей

«Укравтопром», которая подала заявление в Министерство экономического развития и торговли Украины с инициативой проведения спецрасследования по импорту в Украину легковых автомобилей.

В сообщении отмечается, что такое решение комиссия приняла на очередном заседании 30 июня 2011 года.

Исходя из доказательств, предоставленных в заявлении, комиссия установила, что в период 2008-2010 годов на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703221000 и 8703231910, наблюдался значительный рост объемов импорта этих товаров относительно объемов производства и потребления подобного товара в Украине.

В частности, за вышеуказанный период доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16%, а по производству - на 33%. Аналогичные тенденции наблюдаются и в текущем году.

Одновременно в период 2008-2010 годов произошло значительное ухудшение показателей хозяйственной деятельности предприятий отечественной автомобильной отрасли, прежде всего сократились объемы производства и продажи легковых автомобилей, доходы, занятость, снизилась производительность труда и другие показатели.

«Комиссия установила, что существует угроза нанесения значительного ущерба таким импортом национальному производителю, и решила возбудить специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что в ходе расследования будет исследовано, причинён ли значительный вред или угрожает причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю импорт легковых автомобилей в Украину, с целью принятия решения относительно целесообразности применения специальных мер, в том числе с учетом международных экономических интересов Украины.

Напомним, с 2002 года по 2006 год в Украине уже действовало квотирование импорта российских автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 тыс. куб. см, которое было введено по результатам специального расследования, проведенного Минэкономики Украины по инициативе «Укравтопрома».

ЖКХ

Антимонопольный комитет Украины (АМК) официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной инспекции по контролю за ценами и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) принять меры по обеспечению прозрачных и обоснованных тарифов на коммунальные услуги в городе Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что Киевская горгосадминистрация не придерживалась требований нормативно-правовых актов во время установления тарифов на услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой.

В частности, в городе Киеве не определены ни производители, ни исполнители услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды.

Вследствие этого жилищно-эксплуатационные организации, которые фактически предоставляют услуги, но юридически не определены их исполнителями, невозможно привлечь к ответственности при невыполнении обязательств перед потребителями. Речь идет, в частности, об осуществлении пересчета за непредоставление или предоставление не в полном объеме услуг, снижение их качества.

При этом, как отмечают в пресс-службе АМК, КГГА установила тарифы на указанные услуги без надлежащих выводов Государственной инспекции по контролю за ценами в Киеве, при отсутствии данных об отапливаемой площади жилищного фонда столицы, без учета фактического распределения выработанной теплоэнергии и в условиях завышения норм потребления услуг по горячему водоснабжению.

В связи с этим АМК обязал Киевскую ГГА обеспечить установление тарифов на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды в городе Киеве в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами.

Вместе с этим, по требованию АМК Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно внести изменения в Порядок определения исполнителя жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде. В частности, определить, что исполнителями услуг централизованного отопления и поставки горячей воды могут быть только субъекты естественных монополий, которые имеют соответствующую инфраструктуру.

В то же время АМК настаивает, чтобы НКРЭ утверждала обязательный для выполнения нормативный акт, который будет предусматривать распределение выработанной и отпущенной теплопоставляющими предприятиями тепловой энергии для производства жилищно-коммунальных услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды между категориями потребителей: населением, бюджетными учреждениями, другими потребителями. НКРЭ должна также внедрить порядок разработки и утверждения инвестиционных программ развития тепловых сетей, которые будут включаться в тарифы на тепловую энергию, с обязательным учетом внедрения учета потребленной тепловой энергии.

В свою очередь, Госценинспекция должна обеспечить безусловное соблюдение порядка формирования, установления и применения действующих тарифов на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды в Киеве, прежде всего по предоставлению заключений относительно обоснованности расходов именно производителей, исполнителей услуг.

АПК, СЭС

Новым главным государственным санитарным врачом Киева, главным врачом столичной городской санитарно-эпидемиологической станции назначен Ярослав ОРТИНСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня во время аппаратного совещания председатель КГГА Александр ПОПОВ представил Я.ОРТИНСКОГО.

По данным пресс-службы, Я.ОРТИНСКИЙ родился 25 июля 1963 года в г. Борислав Львовской области.

В 1986 году окончил Львовский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология».

Трудовую деятельность начал в 1986 году на Воловецкой районной санитарно-эпидемиологической станции. С 1986 по 2004 год работал в санитарно-эпидемиологических учреждениях городов Львова и Трускавца, где прошел трудовой путь от врача до заведующего отделением.

С 2004-го по 2010 год Я.ОРТИНСКИЙ работал на санитарно-эпидемиологической станции Государственного управления делами Президента Украины, с января 2007 года занимал должность главного врача санитарно-эпидемиологической станции Государственного управления делами Президента Украины.

С апреля 2010 года работал заведующим санитарно-гигиенического отдела Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции.

Предыдущий руководитель столичной СЭС – Анатолий ПОНОМАРЕНКО – 8 июня Указом Президента назначен главой Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

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С 4 июля вновь запущено производство на ДП УВК «Nemiroff», простаивавшее с 23 мая в результате силового захвата предприятия частью акционеров.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила генеральный директор ДП УВК «Nemiroff» Алла ГЛУСЬ.

По словам А.ГЛУСЬ, 1 июля завод компании был разблокирован с помощью правоохранительных органов для выполнения решения суда о ее восстановлении в должности гендиректора. Безотлагательно А.ГЛУСЬ начала решать вопрос запуска производства.

Как отметила А.ГЛУСЬ, «первая продукция, произведенная под брендом Nemiroff, будет отгружена дистрибуторам в Украине для выполнения компанией своих обязательств и ликвидации дефицита напитков бренда на торговых полках, наметившегося в последние дни».

«С сегодняшнего дня мы начинаем работать в три смены. Уверены, что тот ущерб, который нанесен поставщикам, партнерам и государству из-за остановки производства, может быть компенсирован уже через месяц работы предприятия», - заявила А.ГЛУСЬ.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира.

Производственные мощности компании: 2 ликеро-водочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит в ФГУП «Росспиртпром»). С октября 2010 продукция международного бренда Nemiroff производится в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Погода

Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ветер будет северо-западным, 5-10 м/с, температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° тепла.

На остальной территории Украины ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в Крыму и Приазовье до 26°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы, Ялты, Феодосии и Алушты 16-18°), в Днепре возле Киева 20°.

(УНИАН)