Клюев: Украина может стать великой морской державой

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ уверен, что Украина может стать великой морской державой, используя собственный потенциал в области кораблестроения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил в комментарии по случаю Дня флота Украины.

Он отметил, что перспективы рынка Юго-Восточной Азии для украинских товаров улучшают перспективы проектов развития торгового флота Украины.

«Я уверен, что Украина имеет все возможности возродиться как великая морская держава, используя потенциал отрасли кораблестроения», - заявил А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что составляющей успеха на пути к этой цели является объединение промышленного и человеческого потенциала морской отрасли.

«Возрождение кораблестроения - это не просто вопрос престижа украинского государства - это запуск масштабной высокотехнологичной промышленности. Это новые рабочие места и возрождения научного и образовательного потенциала. Также это возвращение Украине статуса международного морского перевозчика. Украинские высококлассные специалисты должны ходить под украинским флагом, а государство должно создать для этого все условия», - заявил первый вице-премьер министр.

Напомним, что День флота Украины отмечается в первое воскресенье июля.