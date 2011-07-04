Анонс на 5 июля

* Возле КГГА состоится акция протеста коллектива филиала Киевгорстроя ОАО СБМУ (Специализированное строительно-монтажное управление). Работники организации будут требовать вернуть им рабочие места.

* ВОГ «Ассоциация жителей общежитий Украины» проведет мирную акцию по отстаиванию своих прав, в связи с тем, что 1 сентября 2011 года заканчивается срок действия моратория на отчуждение государственного жилищного фонда, после чего нынешние балансосодержатели будут иметь право уже без суда выселять жителей из общежитий.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пленарное заседание VII сессии Киеврады VI созыва.

* Заседание коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Вопросы: выполнение целевой внеочередной оценки состояния безопасности энергоблоков 1-3 и Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) - 1 ЧАЭС с учетом событий на АЭС "Фукусима-1", новые приоритеты информационной политики и работы с общественностью с точки зрения 25-летия аварии на ЧАЭС и после событий на АЭС "Фукусима-1": обновлена "дорожная карта".

* Пресс-конференция, посвященная официальному открытию Программы «Чистое производство и энергоэффективность». Пресс-конференция проводится при поддержке Посольства Норвегии в Украине, ТППУ, Программы ПРООН-ГЭФ экологического оздоровления бассейна Днепра, Норвежского союза дипломированных инженеров в науке и технике «TEKNA», международной компании SNC-Lavalin International Inc., Северной Финансовой Корпорации NEFCO и др.

* Пресс-конференция на тему: «Победит ли Украина в соревновании с курортами Европы?». Участники: городской председатель г. Хмельник Василий Грушко, первый зампредседателя г. Миргород Светлана Ширшова, зампредседателя Госслужбы туризма и курортов Дмитрий Заруба, замгендиректора лечебных заведений ПрАО «Миргородкурорт» Наталия Бутенко, руководитель общенационального проекта «Курорты и санатории Украины» Владимир Соколов, начальник отдела курортов и рекреационной сферы Госслужбы туризма и курортов Валентина Левченко.

* Аграрный союз Украины проведет встречу аграриев-Героев Украины с министром агрополитики Н.Присяжнюком, советником Президента Украины В.Слаутой, председателем Комитета ВРУ по вопросам агрополитики и земельных отношений Г.Калетником, главой КОГА А.Присяжнюком, зампредседателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Н.Калюжным.

* Пресс-конференция на тему: «Помогут ли высокие штрафы в борьбе с нелегальными МАФами?». Участники: народный депутат Украины Владимир Яворивский, начальник Главного управления по благоустройству КГГА Сергей Садовой и главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский.

* В УНИАН состоится круглый стол, приуроченный ко Дню архитектора (1.07.11) и презентации книги Б.Ерофалова-Пилипчака «Архитектура советского Киева» на тему: «XXI век. Нереализованный архитектурный потенциал Киева». Будет продемонстрирован слайд-фильм (по книге) с комментариями автора о нереализованных киевских проектах ХХ века. Приглашенные: Борис Ерофалов, модератор; Николай Дёмин, доктор архитектуры, автор генплана Киева 1986 года; Сергей Целовальник, главный архитектор города; Михаил Кальницкий, историк Елена Гнездилова, ландшафтный архитектор; Юрий Бородкин, архитектор-путешественник Геннадий Гутгарц, художник-монументалист; Александр Колесников, архитектор, проектировщик; Андрей Пучков, архитектуровед; Даша Малахова телеведущая, актриса.

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