Главное на 4 июля (вечер)

Финансы

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае увеличился на 34%

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 34% – до 2,164 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в мае 2011 г. составило 0,021 млрд. долл. по сравнению с 1,034 млрд. долл. за апрель т.г.

«Рост дефицита текущего счета в мае (до 746 млн. долл.) было предопределено увеличением импорта нефти и нефтепродуктов и выплат дивидендов по прямым инвестициям. В целом

за первые 5 месяцев дефицит вырос до 2,3 млрд. долл. тогда как в прошлом году за этот самый период текущий счет был с профицитом (410 млн. долл.)», - говорится в сообщении Нацбанка.

В мае сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций оставалось

положительным (767 млн. долл.) и сформировалось главным образом за счет прямых инвестиций. В целом за январь-май 2011 года, по данным НБУ, профицит счета капитала и финансовых операций платежного баланса вырос до 4,5 млрд. долл. (за 5 месяцев 2010 года – 1,2 млрд. долл.) в основном за счет притока долгового капитала в государственный и квазигосударственный сектора, поступления средств на приватизацию и формирования положительного сальдо по статье “торговые кредиты” (2.6 млрд. долл. в І квартале).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в мае был на уровне 830 млн. долл., с начала года – 2,6 млрд. долл., из которых 93% были направлены в реальный сектор экономики.

Сальдо операций по кредитам и облигациям в мае 2011 года было отрицательным (431 млн. долл.). Банковский сектор продолжает сокращать свою внешнюю задолженность: чистые выплаты составляли 434 млн. долл. Реальный сектор продолжает генерировать приток долгового капитала: чистые привлечения в мае составляли 112 млн. долл. (с начала года - 531 млн. долл.).

Нацбанк констатирует, что прирост объемов наличной валюты вне банков в мае продолжал оставаться высоким - 776 млн. долл. За 5 месяцев текущего года их прирост составлял 4,1 млрд. долл. США, тогда как в январе-мае 2010 года - 68 млн. долл.

Объемы резервных активов по состоянию на 1 июня 2011 г. составляли 37.9 млрд. долл., что является достаточным для финансирования 4,7 месяца импорта будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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Нацбанк заявляет о выполнении всех требований МВФ по валютно-курсовой политике

Национальный банк Украины заявляет о выполнении во II квартале 2011 года всех требований Международного валютного фонда по валютно-курсовой политике, предусмотренных программой сотрудничества.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«По итогам II квартала текущего года Национальный банк Украины успешно выполнил все обязательства в сфере валютно-курсовой политики, взятые в рамках совместной с МВФ программы «стенд-бай», - говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, НБУ отмечает, что фактический объем чистых международных резервов превышает их нижний предел, предусмотренный программой, а ежедневные отклонения официального курса гривни от ее рыночных котировок не выходили за пределы ± 2%. В частности, на протяжении II квартала они находились в диапазоне от 0% до -0,27%.

Также сообщается, что при колебаниях спроса и предложения на межбанковском валютном рынке Нацбанк проводил в июне интервенции как по продаже иностранной валюты, так и по ее покупке.

По информации НБУ, в течение месяца рыночные котировки гривни относительно безналичного доллара США снизились на 0,04% - до 7,9812 грн./долл. США, а относительно наличного, по операциям продажи населению долларов США, - на 0,01% - до 7,9991 грн./долл. США (по состоянию на 29 июня 2011 г.).

Официальный курс гривни к доллару США с начала июня снизился на 0,02% - до 7,9723 грн./долл. США. Относительно евро гривня по официальному курсу обесценилась на 1,09% - до 11,5 грн./евро, а к российскому рублю — несколько укрепилась - до 2,8396 грн./10 рублей.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования, одно из которых связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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Налоговая напоминает: с 1 июля выросли размеры штрафов

Государственная налоговая службы Украины (ГНСУ) предостерегает граждан от неправомерных действий и напоминает, что 1 июля 2011 года закончился срок действия пункта 7 подраздела 10 Других переходных положений Налогового кодекса Украины, а именно: штрафных санкций в размере не больше 1 гривни, которые были установлены с 1 января по 30 июня 2011 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

Пресс-служба обращает внимание, что в соответствии с п.70.7 ст. 70 Налогового кодекса Украины физические лица - налогоплательщики обязаны подавать органам государственной налоговой службы сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или сообщение (изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения, местожительства и т. п.). Такие изменения подаются на протяжении месяца со дня их появления путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенных центральным органом государственной налоговой службы.

Таким образом, с 1 июля 2011 года вступает в действие ст. 119 Налогового кодекса Украины, согласно которой непредоставление или нарушение порядка предоставления налогоплательщиком информации для формирования и ведения Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, предусмотренного этим Кодексом, - влечет за собой наложение штрафа в размере 85 гривен.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение, – влекут за собой наложение штрафа в размере 170 гривен.

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ТЭК

Vanco Prykerchenska и Кабмин могут возобновить арбитражный процесс

Стороны переговорного процесса по мирному урегулированию спора между компанией Vanco Prykerchenska Ltd. и государством Украина могут в ближайшее время принять совместное решение дождаться вердикта Стокгольмского арбитражного суда.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор консалтинговой компании Fuel Alternative Виталий ДАВИЙ.

«По моей информации, причина затянувшихся переговоров по мирному урегулированию спора заключается в том, что стороны не могут найти способ юридически закрепить гарантии инвесторам проекта», – сказал он.

При этом он добавил, что «желание Vanco Prykerchenska и ее акционеров получить от государства долгосрочные гарантии защиты их инвестиций вполне понятно. После того, как предыдущее правительство в 2008 году попросту заблокировало этот стратегически важный для Украины проект, компания так и не смогла приступить к его реализации. Вместо начала работ на Прикерченском участке шельфа Черного моря она была вынуждена начать арбитражный процесс в Стокгольме».

«Учитывая тот факт, что проект рассчитан на 30 лет, в его реализацию нужно инвестировать от 15 до 20 млрд. долларов, то объяснимы риски, от которых хотят застраховаться представители компании. Шансы Vanco Prykerchenska выиграть в арбитраже достаточно высоки, а, учитывая успешный международный опыт реализации подобных проектов их материнской компании Vanco, в успехе всего проекта в целом можно быть уверенным», - считает эксперт.

По его словам, пока никаких официальных заявлений от сторон переговорного процесса не последовало. Однако, если они так и не смогут подписать мировое соглашение, то у них останется только один выход – возобновление арбитражного процесса и окончательное решение суда.

«В этом случае именно Стокгольмский суд поставит точку в этом затянувшемся споре. В определенном смысле это может быть выгодно тем компаниям, которые в 2006 году проиграли тендер на разработку Прикерченского участка, так как теоретически у них остаются шансы принять участие в повторном тендере на данный участок», – добавил В.ДАВИЙ.

Напомним, в июле 2010 г. Украина и компания Vanco Prykerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирование спора касательно соглашения о разделе продукции (СРП).

Как сообщал УНИАН, в 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Справка УНИАН. Цель деятельности Vanco Prykerchenska - геологоразведка и разработка нефтегазовых месторождений на Прикерченском участке Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов США. Акционерами компании являются компании Vanco, ДТЭК, Integrum Technologies Ltd, Shadowlight Investments Ltd.

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ФГИУ выставит на продажу блокпакет "Днепрэнерго" в сентябре вместо октября

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу 25% госпакета акций ПАО "Днепрэнерго" в сентябре этого года.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ плане-графике выставления на продажу пакетов акций энергетических компаний.

Ранее председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что в соответствии с принятым ФГИУ планом-графиком приватизации блокирующий пакет "Днепрэнерго" планировалось выставить на продажу в октябре.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИ Александр РАБЧЕНКО заявил, что ФГИ утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одинадцать запланированых к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

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ДТЭК приобретает голландскую Taurunum Holding

Антимонопольный комитет Украины предоставил крупнейшему в Украине частному энергетическому холдингу ДТЭК разрешение на покупку акций компании Taurunum Holding B.V. (Амстердам, Нидерланды), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, непосредственным покупателем акций голландской компании выступит управляющая компания энергохолдинга DTEK Holdings B.V. (Амстердам, Нидерланды).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, приобретение Taurunum Holding происходит в рамках совершенствования корпоративной структуры компании, которая будет наилучшим образом соответствовать планам ДТЭК по расширению на рынках присутствия.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

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В «Газпроме» отмечают прогресс в подготовке вхождения в «Южный поток» Wintershall Holding и EDF

Москва. В «Газпроме» отмечают прогресс в подготовке нового соглашения акционеров совместной проектной компании по морскому участку проекта «Южный поток» двух новых участников немецкой Wintershall Holding и французской EDF.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления российского газового холдинга Алексея МИЛЛЕРА с председателем совета исполнительных директоров BASF SE Куртом БОКОМ, членом совета исполнительных директоров BASF SE Гаральдом ШВАГЕРОМ и председателем совета директоров Wintershall Holding GmbH Райнером ЗЕЛЕ.

«Высокую оценку получила работа по подготовке нового соглашения акционеров совместной проектной компании по морскому участку проекта «Южный поток», связанная с вхождением в СПК двух новых участников — Wintershall Holding и EDF», говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили успешное развитие взаимодействия в таких областях, как обмен опытом и обучение персонала, научно-техническое сотрудничество, нефтегазохимия.

Справка УНИАН. BASF SE является ведущей в мире химической компанией. Деятельность BASF осуществляется в следующих основных направлениях: производство химических реагентов, синтетических материалов, продукции для защиты растений, а также добыча и транспортировка углеводородов.

Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие концерна BASF, работающее в области энергетики.

BASF SE и Wintershall Holding GmbH являются партнерами ОАО «Газпром» по освоению Южно-Русского нефтегазового месторождения, разработке первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также строительству газопровода «Северный поток».

21 марта 2011 года «Газпром» и Wintershall Holding подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение немецкого партнера к реализации морского участка газопровода.

В Меморандуме зафиксировано, что доля участия Wintershall Holding в совместной проектной компании, ответственной за реализацию морского участка проекта «Южный поток», составит 15% с сохранением за «Газпромом» 50%.

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Агро

Максимальный размер земучастка будет колебаться от 900 до 2 100 га - эксперт

Максимальный размер земельного участка, который сможет купить один покупатель, в зависимости от региона будет колебаться от 900 до 2 100 га.

Об этом сообщил сегодня во время круглого стола в УНИАН, организованного Институтом украинской политики, президент ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей КОШИЛЬ.

По его словам, в соответствии с законопроектом "О рынке земель", в подготовке которого принимала участие его ассоциация, размер максимального земельного надела будет составлять 900 га в Закарпатье, в то время как для зоны степей и полустепей он будет максимальным. При этом он отметил, что правом на приобретение земельных наделов будут обладать только физические лица или фермерские хозяйства. А.КОШИЛЬ также отметил, что ограничение будет касаться не только одного лица, но и связанных лиц. "Если это будет семья, где и на жене, и на муже будут участки, то такую концентрацию можно будет приостановить", - отметил он. А.КОШИЛЬ также сообщил, что предотвращению концентрации земельных ресурсов в руках ограниченного круга лиц должно способствовать и украинское антимонопольное законодательство

По словам главы Государственного агентства земельных ресурсов Сергея ТИМЧЕНКО, в соответствии с подготовленным законопроектом о рынке земли, при покупке земельного участка покупатель должен будет предъявить декларацию о своих доходах. "Покупая участок земли, человек должен будет предоставить декларацию, в которой будут четко указаны источники его доходов", - отметил он. По мнению С.ТИМЧЕНКО, данное требование должно исключить возможность концентрации земельных наделов у одного собственника через аффилированых лиц. "Такого не будет, что кому-то дали деньги, и кто-то что-то купил. Человек будет обязан показать те деньги, за которые он планирует приобрести земельный участок", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

20 июня Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О рынке земель».

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Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая картофеля из-за засухи в начале мая

Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая картофеля из-за засухи в начале мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела агрометеорологии Украинского метеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, во второй половине мая, когда начинается клубнеобразование, в Украине отмечались очень высокие температуры на глубине образования картофеля. Из-за этого наблюдались такие явления, как формирование большого количества очень мелких картофелин, или оно вообще прекращалось. «Сейчас ситуация улучшится, но хорошего урожая ожидать не следует, потому что действие это необратимо», - сообщила эксперт, не уточнив объема ожидаемого урожая этой культуры.

Относительно затяжных дождей, которые отмечались в Украине в последнюю декаду, по словам Т.АДАМЕНКО, погода, которую спровоцировал циклон, характеризовалась активной грозовой деятельностью, большим количеством града, и нанесла убытки не только сельскому хозяйству страны в целом, но и отдельным хозяйствам. «Много было повреждений, уничтожены отдельные поля плодовых и овощных культур», - отметила она, добавив, что условия для развития овощей, в том числе огурцов, помидор, сложились неблагоприятные, поскольку было минимум солнечного света, слабый или вообще не было лета пчел и опыления, «но через неделю все поправится».

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Затяжные дожди снизили урожай ранних зерновых – Укргидрометцентр

Затяжные дожди несколько снизили урожай ранних зерновых, но положительно повлияли на состояние технических культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Официальный прогноз мы составляем 25 июня, по этому прогнозу мы ожидали валовый сбор (зерна – УНИАН) 43 млн. тонн. Официально мы уточняем прогноз 22 июля, и я думаю, что мы его уменьшим, но ненамного, возможно, на 1 млн. тонн», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, наибольшие потери урожая понесут области, где осадки были наиболее интенсивными. «Экспертная оценка позволяет мне сказать, что на территории Кировоградской, Черкасской, определенных районов Киевской, северных районов Николаевской, где эти явления были наиболее интенсивными, потери урожая могут достичь 15-20%, но это не касается всей Украины», - уточнила она.

Т.АДАМЕНКО сообщила, что за 10-12 дней дождей выпало 2,5-3,5 месячной нормы, и «можно говорить не об эффективности этих осадков, а об убытках». Эти погодные условия совпали с созреванием зерна ранних зерновых. По словам специалиста, сильные дожди, высокая влажность воздуха, переувлажнение почвы сделали невозможным выход техники на поля, а на сегодня на большинстве площадей зерно озимой пшеницы достигло восковой, а местами и полной зрелости, и каждый день задержки с уборочными работами приводит к потерям урожая. Кроме того, если не собрать вовремя урожай, появляется угроза прорастания зерна в колосе, что ухудшит его качество и уменьшит содержание клейковины и снизит хлебопекарские свойства. В районах, где сумма осадков превысила 100 мм, сложились условия для уменьшения натуры зерна. Кроме того, погодные условия привели к полеганию посевов. «По оценкам наших метеорологических станций, которые проводят мониторинг состояния посевов, на сегодня на территории центральных областей площадь полегания ранних хлебов достигает до 20% поля, а там, где отмечались наиболее интенсивные ливни, там до 40-60%. Это в дальнейшем будет усложнять работу техники», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

При этом она подчеркнула, что прошедшие дожди обеспечили хорошие условия для развития технических культур. «В более выигрышном положении оказались такие культуры, как кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла. Площади под ними оптимально увлажнены, и с прекращением дождей и повышением температуры, особенно для подсолнечника и кукурузы сложатся очень благоприятные условия», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

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Промышленность

В мае цены промышленных производителей в еврозоне снизились на 0,2%, в ЕС-27 – на 0,3%

Брюссель. В мае 2011 года цены промышленных производителей снизились по сравнению с апрелем 2011 года на 0,2% в еврозоне и на 0,3% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. цены производителей выросли на 6,2% в еврозоне и на 7,1% в ЕС-27.

В мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 1,1% в зоне евро и на 1,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, цены на товары длительного пользования выросли на 0,1% в еврозоне и не изменились в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления выросли на 0,3% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество оставались стабильными в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. зарегистрирован в Кипре (1,8%), Латвии (1,3%), Ирландии и Литве (по 1,2%) и Дании (1,1%).

Наибольшее снижение цен производителей было зарегистрировано в Греции (1,4%), Швеции и Великобритании (по 1,1%) и Франции (0,5%).

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 4,2% в зоне евро и на 4,3% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 11,9% в еврозоне и на 13,7% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли в цене на 6,6% в еврозоне и на 6,8% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 3,7% в еврозоне и на 4,1% в ЕС-27, товары длительного использования подорожали на 1,9% в зоне евро и на 1,8% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Великобритании (11,9%), Дании (10,8%), Нидерландах (10,7%) и Болгарии (10,0%).

Наименьший рост цен зарегистрирован на Мальте (0,8%), в Швеции (2,3%), Венгрии и Словакии (по 3,2%).

В апреле 2011 г. по сравнению с мартом 2011 г. цены промышленных производителей выросли на 0,9% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27.

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Транспорт/Связь

КГГА: повышение стоимости проезда в метро сейчас не планируется

В Киевской горгосадминистрации заверяют, что стоимость проезда в столичном метро не будет повышаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время проведения расширенного аппаратного совещания.

«Я категорически заверяю, что сегодня Киевская городская государственная администрация не планирует повышения стоимости проезда в столичном метрополитене», – сказал руководитель КГГА.

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Украина и Кипр подписали Соглашение о международных автомобильных перевозках

Сегодня, 4 июля 2011 года, Кабинет министров Украины и Правительство Республики Кипр заключили Соглашение о международных автомобильных перевозках.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, от Украины документ подписал первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Соглашение призвано упорядочить осуществление пассажирских и грузовых перевозок в регулярном и нерегулярном сообщениях между обеими странами. Согласно подписанному соглашению, будет определен порядок установления квоты разрешений в зависимости от вида перевозки и порядок их обмена. Кроме того, Соглашением предусмотрены перевозки, которые не требуют наличия разрешений.

Соглашение о международных автомобильных перевозках содержит положения, касающиеся освобождения пассажирских и грузовых транспортных средств, зарегистрированных на территориях государств-сторон, от всех налогов, пошлин и других сборов, связанных с использованием или владением транспортными средствами на территории Украины и Кипра.

Все вопросы по сотрудничеству в области международных автомобильных перевозок, которые представляют обоюдный интерес для Кипра и Украины и имеют спорные моменты, будут решаться в рамках смешанной комиссии. Ответственными за применение соглашения органами от правительств обеих стран является Министерство инфраструктуры Украины и Министерство коммуникаций и работ Республики Кипр.

Положения Соглашения распространяются на международные перевозки пассажиров и грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из сторон, территориями Украины и Республики Кипр и транзитом через их территории, а также в/из третьих стран.

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ДЖД с 18 июля сокращает на полчаса время следования поезда №820 Донецк-Луганск

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров Донецкая железная дорога с 18 июля текущего года более чем на полчаса сокращает время следования поезда №820 Донецк-Луганск в обоих направлениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд №820 сообщением Донецк-Луганск с 18 июля 2011 г. будет курсировать из Донецка каждый день кроме среды отправлением в 17.03, прибытием в Луганск в 20.02. Отправление из Луганска в 6.27 каждый день кроме четверга, прибытие в Донецк - в 09.26.

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Международные отношения

Еврокомиссия предлагает упростить процесс предоставления макрофинансовой помощи соседям

Брюссель. Еврокомиссия предлагает упростить процесс принятия решений по предоставлению макрофинансовой помощи соседям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение Еврокомиссия приняла сегодня, одобрив соответствующее предложение.

Пресс-служба Еврокомиссии в своем сообщении для прессы, в частности, отметила, что предоставление макрофинансовой помощи третьим странам на сегодня не всегда является эффективным инструментом, поскольку процесс принятия решения занимает достаточно длительное время, так как свое позитивное мнение по каждому случаю должны высказать Совет ЕС и Европарламент.

В связи с этим Еврокомиссиия предложила передать ей право принимать решение по предоставлению макрофинансовой помощи соседям под контролем Комитета представителей стран-членов ЕС.

В предложении Еврокомиссии отмечается, что такой упрощенный подход будет применяться только при рассмотрении вопросов предоставления макрофинансовой помощи странам-кандидатам и потенциальным кандидатам в члены ЕС, а также странам-участницам Европейской политики соседства, включая страны Южного Кавказа.

Для всех остальных стран предполагается сохранить существующую сейчас процедуру совместного принятия решений Европарламента и Совета ЕС по каждому случаю.

С момента начала предоставления макрофинансовой помощи в 1990 году в целом такую помощь получили 23 страны на общую сумму в 7,4 млрд. евро.

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