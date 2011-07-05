ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В банке Януковича-младшего доля проблемных кредитов составляет менее 7%» пишет – удельный вес нестандартных кредитов в портфеле Всеукраинского банка развития, подконтрольного сыну Президента Украины Александру Януковичу, составляет 6,7%…

http://delo.ua/finance/v-banke-janukovicha-mladshego-dol-160270/

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Также «Дело» в публикации «В близкий к Павлу Лазаренко банк вложат 57 млн. грн.» пишет – банк «Земельный капитал», который связывают с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, увеличивает уставный капитал в 2,5 раза…

http://delo.ua/finance/v-blizkij-k-pavlu-lazarenko-ba-160235/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дело не спорится », в котором пишет – вчера стало известно, что крупнейшая нефтяная компания страны – "Укрнафта" – проиграла в Стокгольмском арбитраже иск на сумму $145,7 млн. Его подала американская Carpatsky Petroleum, которая утверждала, что понесла убытки из-за прекращения работы СП с "Укрнафтой". Украинская компания оспорила это решение, но юристы считают, что добиться отмены решения арбитража практически невозможно, впрочем, как и подтверждения его в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673140

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты готовятся к сложной процедуре», в котором пишет – на вчерашнем заседании согласительного совета депутаты договорились принять до конца текущей пленарной недели правительственный вариант пенсионной реформы. Несмотря на то что к документу зарегистрировано свыше тысячи поправок, спикер Владимир Литвин заверил, что законопроект будет рассмотрен "по полной процедуре". Помимо этого, до закрытия VIII сессии депутаты запланировали рассмотреть еще 135 вопросов, для чего готовы работать сверхурочно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673113

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«Экономические известия» публикуют материал «А моторы ремонтируйте сами», в котором пишут – в Кабмине в очередной раз продлили действие старых стандартов топлива до 31 декабря текущего года. Эксперты полагают, что не самое лучшее топливо продолжит поступать в баки машин еще очень долго…

http://markets.eizvestia.com/full/a-motory-remontirujte-sami

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Также «Экономические известия» в материале «На молочников денег не нашлось» пишут – нововведенная система дотирования производителей молока потерпела фиаско. Помощь участникам рынка от государства свелась к нулю, показатели отрасли ухудшились. Однако ждать молочникам нечего. Как отмечают в министерстве, денег на них нет и сейчас…

http://markets.eizvestia.com/full/na-molochnikov-deneg-ne-nashlos

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«Экономические известия» в материале «АМКУ требует прозрачности» пишут – Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал КГГА и ряду ведомств пересмотреть тарифы на коммунальные услуги в Киеве. Госструктуры не спешат с выполнением требований комитета…

http://state.eizvestia.com/full/amku-trebuet-prozrachnosti

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Газета «Сегодня» в публикации «Помощь юристов в Украине сделают бесплатной» пишет - с 2013 года каждый человек, легально находящийся в Украине (в том числе и не ее гражданин), получит право на бесплатную первичную юридическую помощь — это предусматривает закон, подписанный Президентом…

http://www.segodnya.ua/news/14264668.html

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Также «Сегодня» в публикации «Арестованная квартира Тимошенко поросла плющом, а под окнами строят пивбар» пишет - экс-премьера лишили возможности распоряжаться сталинкой по улице Карла Маркса,26 в Днепропетровске…

http://www.segodnya.ua/news/14264638.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Хлам закончился» пишет – в России субсидирование государством утилизации автомобилей завершено. Минпромторг на прошлой неделе выдал последние из 600 000 сертификатов. Но автопроизводителям, в том числе и «АвтоВАЗу», бояться нечего, уверены эксперты. Через три года Россия станет крупнейшим рынком в Европе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263344/hlam_zakonchilsya

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Также «Ведомости» в публикации «Экспресс на стадион» пишут – к чемпионату мира по футболу в 2018 г. РЖД собирается запустить еще в восьми российских городах скоростное сообщение с аэропортами. Проект будет стоить почти 250 млрд руб. Но львиную долю этих средств компания надеется получить у государства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263348/ekspress_na_stadion

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Издание «Известия» в публикации «Российские астрономы получат обсерватории в Чили, на Кубе и в космосе» пишет – РФ готова возобновить финансирование крупных международных научных проектов, свернутых 30–40 лет назад…

http://www.izvestia.ru/news/493660

(УНИАН)