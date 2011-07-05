Союз юристов: трансляцию процесса по делу Тимошенко могут запретить, если эфир будут использовать как политическую трибуну

Судья вправе запретить видеотрансляцию заседания по делу Юлии Тимошенко, если и в дальнейшем прямой эфир судебного процесса будет использоваться как политическая трибуна. Такое мнение высказано в заявлении Союза юристов Украины за подписью его председателя Валерия Евдокимова, текст которого передан агентству УНИАН (сейчас прямую трансляцию заседаний ведет 5-й канал).

Согласно статье 11 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», проведение в зале судебного заседания видеозаписи, а также трансляции судебного заседания допускается по решению суда и решение этого вопроса является прерогативой суда. Одновременно, в Союзе юристов подчеркивают, что прекращение вещания "не повредит принципам гласности и открытости судебного процесса, который может быть открытым для представителей прессы и общественности".

В Союзе юристов считают, что освещение хода процесса в таком резонансном деле является крайне необходимым для страны. Это является признаком высокоразвитого гражданского общества и, несомненно, является достижением Украины.

Однако Союз юристов Украины отмечает, что сейчас суд подошел к основной стадии процесса - судебному разбирательству. Он должен допросить свидетелей, экспертов, исследовать доказательства по делу, а затем в совещательной комнате определиться относительно виновности или невиновности подсудимого. В этой связи Союз юристов обеспокоен тем, что прямая трансляция заседания в дальнейшем может нанести вред основам судопроизводства, оказать давление на свидетелей и усложнить процедуру получения и исследования доказательств по делу.

В Союзе юристов также прокомментировали ход собственно судебного заседания и поведение сторон в процессе. В том числе, существующее противостояние между судьей Родионом Киреевым и подсудимой Ю. Тимошенко (УНИАН: напомним, с начала судебных заседаний Ю. Тимошенко отказалась вставать перед судом, обращаться к судье «Ваша честь», отвечать на вопросы судьи по установлению ее личности. За это судья делает ей постоянные замечания. В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО называет судебный процесс против нее "фарсом" и объясняет, что, не вставая перед судом, она таким образом заявляет о недоверии к суду, и о том, что судебная система должна быть срочно реформирована. Сторона Тимошенко также считает судью, которому тридцать один год, недостаточно опытным для ведения такого дела). Союз юристов Украины подчеркивает, что все участники судебного разбирательства без исключения, обращаются к суду, дают свои показания и делают заявления стоя и такая форма обращения в суд является приемлемой для всех демократических стран.

Реакция судьи пока ограничивается словесной дуэллю с подсудимой и призывами не высказывать неуважение к суду. Аналогично - словесными замечаниями судья реагирует на шум в зале и "несанкционированные" выкрики сторонников и противников сторон. Фраза Р. Киреева: "Тиша в залі суду!" стала чуть ли не рефреном всех судебных заседаний.

В Заявлении Союза юристов отмечается, что на данный момент "судья по делу (Родион Киреев - ред.) Ни разу не применил имеющийся у него в распоряжении арсенал предусмотренных процессуальным законодательством мер воздействия на нарушителей закона, даже несмотря на то, что подсудимая публично призвала игнорировать суд и высказывала к нему неуважение ".

Одновременно, в Союзе юристов считают, что судья может действовать более жестко в пределах предоставленных ему полномочий. У судьи есть все процессуальные возможности применить меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании, среди которых предупреждение и удаление из зала суда, временно или на все время судебного разбирательства, отмечается в заявлении. Защитник подсудимого может быть заменен на другое лицо в случае неподчинения требованиям судьи, а свидетель, потерпевший и другие граждане - могут быть привлечены к административной ответственности. Юристы также подчеркивают, что согласно статьи 271 УПК Украины именно на судью возложена обязанность поддержания порядка во время судебного заседания.

Союз юристов призвал представителей различных политических сил соблюдать Конституцию и законы Украины, а не концентрироваться на получении политических дивидендов.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинения по статье 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

24 июня 2011 Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в злоупотреблении служебным положением при заключении в 2009 году газовых контрактов.

29 июня Печерский районный суд Киева начал первое заседание с рассмотрения по существу этого уголовного дела. Затем до 4 июля был сделан перерыв, чтобы подсудимая могла ознакомиться с обвинительным заключением.

4 июля суд принял решение перенести заседание на 6 июля, частично удовлетворив ходатайство защитника Тимошенко Николай Титаренко, который просил предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела, поскольку он недавно начал знакомиться с делом и без достаточного времени для ознакомления с ним не может предоставлять своей подзащитной качественных адвокатских услуг.

Государственный обвинитель по делу Ю. ТИМОШЕНКО Лилия Фролова сообщила, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА включены в список из почти трех десятков свидетелей, которые обязательно должны дать показания в суде по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией. Вместе с тем не было сообщено - есть ли среди свидетелей представители российской стороны, в частности премьер-министр Владимир Путин или руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.