Опубликован тизер к детскому мультфильму о налогах «Город мечты»

Опубликован тизер мультфильма «Город мечты» - картины, в которой детям будут рассказывать о налогах и работе налоговиков, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Тизер мультфильма «Город мечты» можно посмотреть на YouTube по ссылке. Или на сайте ГНСУ по ссылке.

Над полнометражной версией мультипликационного фильма продолжает работать команда художников-аниматоров из всех уголков Украины. Полнометражная версия картины выйдет в октябре 2011 года, и сейчас уже ведутся переговоры с несколькими центральными каналами о трансляции мультфильма «Город мечты».

Заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО отметил, что после консультаций с детскими психологами было решено отказаться от чисто коммерческого формата 3-Д анимации, в пользу классической рисованной анимации. «Именно поэтому работа над полной версией продлится более полугода и потребует большой команды художников. Мы пошли на это, чтобы создать не только яркое, убедительное, но и безопасное для детей произведение», - подчеркнул он.

А. КЛИМЕНКО также отметил, что в процессе работы над мультфильмом была частично изменена сюжетная линия и персонажей. «Окончательный вариант сценария уже не содержит известных мультипликационных героев как Три поросенка или Красная шапочка, присутствовавших в сценарии победителя конкурса «Страна уплаченных налогов» Людмилы Богдановой. По сюжету, главный налоговый инспектор Сан Саныч Лелеко и его дети с помощью игры «Город мечты» попадают в сказочную местность, где и происходят главные приключения фильма», - рассказал он.

«Мы создаем этот мультфильм не для того, чтобы потом он потерялся в архивах. Мы ищем все доступные каналы коммуникации, чтобы донести картину до ее аудитории - детей Украины. «Город мечты» также свободно распространяться в Сети с помощью файлообменных серверов», - сообщил заместитель главы ГНС Украины.

Он выразил надежду, что этим проектом работа налоговиков по формированию налоговой культуры в обществе и повышение престижа своей службы не завершится.

«Даже знаменитый Уолт Дисней в свое время задавался этими проблемами. Одна из серий мультфильмов про Дональда Дака посвящена проблемам налогообложения. И после того, как в 1943 году это произведение вышло на экраны, поступления налога на доходы выросли в четыре раза. Не знаю, удастся ли нам повторить достижения гения мультипликации, но мы будем надеяться на положительный результат», - добавил А. КЛИМЕНКО.

Справка УНИАН. В декабре 2010 года ГНА в Донецкой области по инициативе ее тогдашнего руководителя Александра Клименко объявила творческий конкурс «Страна уплаченных налогов» на лучший сценарий мультипликационного фильма на налоговую тематику. Всего на этот конкурс было подано 343 работы от профессиональных сценаристов и любителей из Украины, России и Белоруссии. Самому молодому автору было 6 лет, самому старшему - 65.

После своего назначения заместителем главы ГНС Украины Клименко продолжил заниматься этим проектом, и 20 апреля официально представил публике сценариста-победителя - белорусскую писательницу Людмилу Богданову, чья работа «О достославном деянии налогового инспектора Тараса Лелеко» была признана жюри лучшей.

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Тизер - (англ. teaser «дразнилка, замануха») - рекламное сообщение, построенное как загадка, которая содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется.