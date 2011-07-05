Главное на 5 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно усовершенствования регулирования в сфере защиты экономической конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 252 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом усовершенствована правовое регулирование в сфере защиты экономической конкуренции, в частности, уточнен перечень вопросов, по которым будут предоставляться выводы относительно квалификации действий, уточнены органы Антимонопольного комитета Украины, имеющие право предоставлять эти выводы, основания закрытия рассмотрения дела о согласовании действия, концентрацию субъектов ведения хозяйства.

В частности, увеличен минимальный размер штрафов (4 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) за нарушение антимонопольного законодательства и разрешено иностранным субъектам ведения хозяйства оплачивать расходы, связанные с рассмотрением их заявлений, в иностранной валюте.

Согласно закону, плата для возмещения расходов, связанных с рассмотрением заявлений, вносится в гривнях. Субъекты ведения хозяйства с местонахождением за пределами Украины могут вносить плату в евро или долларах США по официальному курсу Национального банка Украины на день внесения такой платы.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения проголосовали 246 народных депутатов из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменяется лицензирование ряда видов деятельности в сфере телекоммуникаций (местной фиксированной связи, фиксированной связи с беспроводовым доступом, мобильной связи, предоставления услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводового радиовещания и телесетей, предоставления в пользование местных каналов электросвязи) и предусмотрен переход на регистрационную основу их осуществления.

Законом предусматривается, что деятельность в сфере телекоммуникаций осуществляется при условии включения в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, а в определенных законом случаях также при наличии соответствующих лицензий и/или разрешений.

Субъекты ведения хозяйства, желающие осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, обязаны не менее чем за месяц до ее начала подать в НКРС заявление о включении в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций по форме, которая утверждается НКРС. К заявлению заявитель прилагает выдержку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

В случае, если вид деятельности, которую намеревается осуществлять субъект ведения хозяйства, нуждается в получении лицензии и/или разрешений, то одновременно с заявлением на регистрацию подается заявление и пакет документов на получение лицензии и/или разрешений.

Решение о включении субъекта ведения хозяйства в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций принимается НКРС на протяжении 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления субъекта ведения хозяйства.

Сообщение о включении субъекта ведения хозяйства в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций НКРС направляет заявителю на протяжении трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Лицензированию подлежат такие виды деятельности в сфере телекоммуникаций: предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи; предоставление услуг фиксированной телефонной связи с использованием безпроводового доступа к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставление в пользование каналов электросвязи; предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи и тому подобное.

Радиоэлектронные средства и излучающие устройства, которые ввозятся из-за границы, реализуются и эксплуатируются в Украине, должны иметь выданный в установленном порядке документ о подтверждении их соответствия стандартам и быть промаркировавшими учетными марками, которые подтверждают законность их ввоза, реализации и эксплуатации в Украине и обеспечивают контроль над их оборотом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 262 народных депутата из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и такие полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Также отменены требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

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Банки

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 4 июля сократился на 4% и на начало дня 5 июля составил 16,604 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 9%, или на 1,31 млрд. грн.

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Национальный банк Украины 4 июля т.г. продал свои депозитные сертификаты на общую сумму 0,02 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ продал депозитные сертификаты одному банку сроком на 14 дней под 3,3% годовых.

Объем межбанковского рынка составил 2,103 млрд. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 4,6%, в т.ч. по кредитам овернайт – 3,9%.

Как сообщалось, объем мобилизационных операций, проведенных Нацбанком за январь-май 2011 года, составил 95,5 млрд. грн., объем рефинансирования - 27,4 млн. грн.

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Акционеры "Укргазбанка" на внеочередном собрании 1 июля 2011 года утвердили результаты допэмиссии акций на 4,3 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

«В соответствии с повесткой дня собранием утверждены результаты закрытого (частного) размещения акций АБ «Укргазбанк» в количестве 4,3 млрд. штук общей номинальной стоимостью 4,3 млрд. грн. и устав АБ «Укргазбанк» в новой редакции», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации ПАО "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн. При этом было предусмотрено, что государство принимает участие в дополнительной капитализации банка путем приобретения всего выпуска допэмиссии в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Министерству финансов Украины было поручено осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 4,3 млрд. грн. со сроком погашения в 2018-2021 годах равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

После завершения процедуры допэмиссии уставный капитал "Укргазбанка" составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 13,491 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 12,165 млрд. грн., обязательства - 11,560 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал - 1,932 млрд. грн.

"Укргазбанк" в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в сумме 3,188 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.

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ТЭК

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно уплатить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что оперативный анализ состояния расчетов теплоэнергетиков показывает, что в течение июня 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились поступления средств за потребленный природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Житомирской областей, а также городов Киев и Севастополь, АР Крым.

Отдельные теплоснабжающие предприятия уклоняются от выполнения собственных гарантийных обязательств, зафиксированных в соответствующих письмах-графиках, по погашению задолженности за потребленный в 2010-2011 гг. природный газ.

Выделение предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период происходит в соответствии с фактическим выполнением ими графиков погашения задолженности.

Согласно графикам погашения задолженности предприятия ТКЭ должны уплатить всю сумму задолженности за природный газ до начала отопительного периода 2011-2012 гг., то есть до 01.10.2011 г.

В случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для заключения договоров на поставки таким предприятиям природного газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

По состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов, составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 64%.

Наибольшая задолженность - у предприятий ТКЭ Донецкой (913 млн. грн.), Днепропетровской (723 млн. грн.), Харьковской (698 млн. грн.), Луганской (301 млн. грн.), Одесской (259 млн. грн.), Запорожской (199 млн. грн.), Львовской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Полтавской (148 млн. грн.), Житомирской (116 млн. грн.) областей, а также АР Крым (239 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями собственных обязательств, ДК «Газ Украины» будет поднимать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вопрос о применении профильным ведомством (а в случае необходимости, вместе с правоохранительными, контролирующими и административными органами) мер в отношении руководителей предприятий ТКЭ, нарушающих порядок расчетов за природный газ.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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ПАО «Укрнафта» – ведущая нефте- и газодобывающая компания Украины, владеющая сетью автозаправочных станций, намерена опротестовать решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), который принял решение взыскать с «Укрнафты» 146,9 млн. долл. убытков в пользу компании Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США, входит в Kuwait Energy Company) в споре о разрыве соглашения о совместной деятельности по разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Укрнафта».

В компании подтвердили, что «Укрнафта» участвует в ряде судебных процессов с Carpatsky Petroleum.

«Эти процессы довольно сложные и проводятся под юрисдикцией трех стран. В частности, суды идут в Украине, Швеции и США. Во всех станах, включая Швецию, еще идут судебные процессы. Судебный процесс в Стокгольмском арбитражном суде – это лишь составная часть общего судебного процесса, и «Укрнафта» намерена опротестовать это решение», – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что «важно также учитывать, что «Укрнафта» выиграла все судебные процессы касательно этого дела в Украине».

Также представитель компании сказал, что «Укрнафта» убеждена в правильности своей юридической позиции и будет продолжать защищать свою позицию и права во всех юрисдикциях. «Принимая во внимание тот факт, что судебные процессы еще не завершены, мы уверены в том, что на сегодняшний день не существует риска немедленной имплементации решения Стокгольмского арбитражного суда», – добавил он.

Как сообщалось, компания Kuwait Energy Company в своем отчете за 2010 год, опубликованном в конце июня, сообщила, что еще в сентябре 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение взыскать с компании «Укрнафта» 146,9 млн. долл. убытков в пользу компании Carpatsky Petroleum. Трибунал также удовлетворил иск о разрыве соглашения о совместной деятельности.

Напомним, договор о совместной деятельности между Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) и «Укрнафтой» по разработке Рудовско-Краснозаводского газоконденсатного месторождения был подписан 4 сентября 1995 года.

В июле 1996 года произошло присоединение Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) к Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США). Делавэрская Carpatsky Petroleum таким образом стала правопреемником техасской Carpatsky Petroleum. После этого в договор неоднократно вносились изменения.

Как сообщалось, ранее Carpatsky Petroleum обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к «Укрнафте» о взыскании с госкомпании 454,9 млн. долл. убытков.

Запасы природного газа Рудовско-Краснозаводского месторождения оцениваются в размере более 36 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В августе 1994 года «Укрнафта» и Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) создали совместное предприятие «Укркарпатойл ЛТД» для разработки Быткив-Бабченского газоконденсатного месторождения. На момент создания 45% уставного фонда предприятия принадлежало Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США), 45% – «Укрнафте».

Впоследствии «Укрнафта» де-факто смогла увеличить свою долю в «Укркарпатойл ЛТД» до 100% в связи с нарушением процедуры правопреемственности Carpatsky Petroleum Corporation (Делавэр, США) относительно 45% в уставном капитале СП, ранее принадлежавших Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США).

Согласно закону Украины «О хозяйственных обществах», делавэрская Carpatsky Petroleum, являясь правопреемницей техасской Carpatsky Petroleum, может быть признана владельцем 45% СП общим собранием акционеров компании. Делавэрская Carpatsky Petroleum настаивала, что это должно произойти автоматически.

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Директором по добыче и обогащению угля крупнейшего в Украине частного энергетического энергохолдинга ДТЭК назначен Андрей СМИРНОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, до назначения в ДТЭК А.СМИРНОВ являлся генеральным директором компании En+Coal, интегрированной с «РУСАЛ», «Евросибэнерго» и другими активами в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях, цветной металлургии и энергетике в En+Group.

Как уточнили в пресс-службе энергохолдинга, Сергей СМИРНОВ, занимавший до этого с июня 2010 года позицию директора по добыче и обогащению угля ДТЭК, уволился из компании по собственному желанию.

Справка УНИАН. В угледобывающий блок ДТЭК входят «Павлоградуголь», «Шахта «Комсомолец Донбасса» и арендуемое «Добропольеуголь». Кроме того, в собственности компании находится 5 обогатительных фабрик.

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ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно уплатить задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что оперативный анализ состояния расчетов теплоэнергетиков показывает, что в течение июня 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились поступления средств за потребленный природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Житомирской областей, а также городов Киев и Севастополь, АР Крым.

Отдельные теплоснабжающие предприятия уклоняются от выполнения собственных гарантийных обязательств, зафиксированных в соответствующих письмах-графиках, по погашению задолженности за потребленный в 2010-2011 гг. природный газ.

Выделение предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период происходит в соответствии с фактическим выполнением ими графиков погашения задолженности.

Согласно графикам погашения задолженности предприятия ТКЭ должны уплатить всю сумму задолженности за природный газ до начала отопительного периода 2011-2012 гг., то есть до 01.10.2011 г.

В случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для заключения договоров на поставки таким предприятиям природного газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

По состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов, составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 64%.

Наибольшая задолженность - у предприятий ТКЭ Донецкой (913 млн. грн.), Днепропетровской (723 млн. грн.), Харьковской (698 млн. грн.), Луганской (301 млн. грн.), Одесской (259 млн. грн.), Запорожской (199 млн. грн.), Львовской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Полтавской (148 млн. грн.), Житомирской (116 млн. грн.) областей, а также АР Крым (239 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями собственных обязательств, ДК «Газ Украины» будет поднимать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вопрос о применении профильным ведомством (а в случае необходимости, вместе с правоохранительными, контролирующими и административными органами) мер в отношении руководителей предприятий ТКЭ, нарушающих порядок расчетов за природный газ.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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Евро-2012

В Киеве с 1 июля 2011 года начался отбор кандидатов в волонтеры на Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, собеседования с кандидатами проходят в созданных опорных центрах, которые в будущем будут служить для обеспечения и поддержки волонтеров во время обслуживания финальной части чемпионата Европы в 2012 году а именно: на базе специализированных школ №43, 53, 207, 214 и средней общеобразовательной школы №78.

Как сообщают в Главном управлении по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, будут отбирать волонтеров специалисты научно-методического центра практической психологии и социальной работы Академии педагогических наук при Министерстве образования и науки Украины, который стал победителем открытых конкурсных торгов. Данный центр имеет значительный опыт в организации украинских и международных волонтерских проектов. Отбор волонтеров осуществляют исключительно специалисты по психологии, педагогические работники и преподаватели по языковой подготовке, имеющие соответствующие ученые звания, научные степени и сертификаты. Будут принимать волонтеров на работу по результатам собеседования на иностранном языке.

Напомним, по состоянию на начало июля 2011 года на веб-сайте Принимающего города Киева зарегистрировалось свыше 6 тысяч кандидатов в волонтеры. Программа подготовки «Киевский волонтер» набирает все большей популярности не только в Украине. Стать киевским волонтером уже выразили желание граждане из Германии, Польши, Азербайджана, Норвегии, Канады, Грузии, США и даже из Индии. Приобщиться к футбольному празднику в столице больше всего стремятся девушки и женщины – 71%. 16% из всех зарегистрированных уже имели предыдущий опыт работы в волонтерских проектах, 83% –студенты, а 94% имеют желание пройти бесплатный курс практико-языковой подготовки.

Относительно направлений работы, то больше всего кандидаты в волонтеры хотели бы оказывать информационную поддержку болельщикам – 47%, работать в медиа центре Принимающего города выразили желание 45%, помогать в официальной фан-зоне – 35%. Наименьшее желание вызывает у молодых людей языковая помощь службам безопасности города – только 7% желающих.

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Варшава. Польша к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году не успевает построить половину из ранее планируемых к сооружению дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на рапорт польской автомобильной администрации (GDDKiA).

Газета отметила, что в 2008 году министр инфраструктуры Цезарий ГРАБАРЧИК обещал к июню следующего года построить в стране дополнительно 900 километров автострад и 2,1 тыс. километров экспресс-дорог.

«К сожалению, планы автострад уменьшились на 200 километров, а экспресс-дорог - более, чем наполовину. Это только начало поражений. Сейчас вовремя может быть не введена в эксплуатацию половина всех сооружаемых к Евро-2012 дорог», - пишет газета.

По ее данным, в случае реализации первоначальных планов в Польше в европейскому футбольному чемпионату должно было быть более 1600 километров автострад и 2,4 тыс. скоростных дорог.

Представитель GDDKiA назвал причиной задержек срыв графиков подрядчиками, ошибки в проектировании, трудности с выделением земельных участков, финансовые трудности, а также плохие погодные условия.

Как сообщал УНИАН, польские власти оценивают затраты на подготовку к Евро-2012 в около 30 млрд. долларов, большую часть которых планировалось потратить на инфраструктурные проекты, в первую очередь, строительство дорог.

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Транспорт/Связь

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 5 июля установила воздушное сообщение между Киевом и Самаркандом (Узбекистан).

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, рейсы на линии будут осуществляться по вторникам. Время перелета между городами составит около 4 часов 30 минут.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. В Самарканд с пересадкой в своем базовом аэропорту "Борисполь" украинская авиакомпания сможет доставлять пассажиров из административных центров Украины, включая Днепропетровск, Донецк, Львов, Одессу, Симферополь и Харьков.

Самарканд стал вторым городом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из Украины. Напомним, с октября 2010 года крупнейшая украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В 2011 году компания планирует расширить собственную сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 8 дальнемагистральных направлений. На сегодняшний день "АэроСвит" эксплуатирует 21 самолет производства компании Boeing, включая 7 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 14 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого авиакомпания использует самолеты перевозчиков-партнеров, в частности Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 и Antonov 148.

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(УНИАН)