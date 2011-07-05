Суд отказал защите Диденко в изменении меры пресечения

Апелляционный суд города Киева отказал защите бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО в изменении ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.

При этом сам И.ДИДЕНКО отсутствовал на заседании суда.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО было задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.