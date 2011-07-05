Анонс на 6 июля

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В Печерском районном суде Киева начнется судебное заседание по рассмотрению уголовного дела относительно газовых соглашений, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

* В УНИАН состоится презентация исследования Агентства моделирования ситуаций «Реформы в Украине: анализ деятельности Правительства Азарова». В пресс-конференции примут участие: директор АМС Виталий Бала, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий.

* Состоится заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливела» и других связанных с ней юридических лиц.

* Пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве между Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Государственным агентством Украины по энергоэффективности и энергосбережению. Участники: Николай Пашкевич, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине.

* Круглый стол на тему: "Пенсионная реформа в Украине - составляющая системной социальной реформы или декорация перед МВФ?". Приглашены: Сергей Тигипко, вице-премьер, министр социальной политики Украины; народные депутаты Украины: Арсений Яценюк, Андрей Павловский, Валерий Сушкевич, Василий Хара; замглавы ГНСУ Сергей Лекарь, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, эксперт Всемирного Банка Дмитрий Деркач и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Импортные автомобили могут подорожать на 40 % через 45 дней». Украинские автосборщики инициировали спецрасследование с целью на 4 года закрыть автоимпорт запрещающей пошлиной или установить мизерные квоты (три автомобиля в год для автоимпорта из Узбекистана уже установлено). Участники: гендиректор ВААИД Олег Назаренко, президент автомобильной группы «Кадиллак. Шевроле» Станислав Щербина, гендиректор ООО «АВТ Бавария» Александр Тимофеев, гендиректор «Ниссан Украина» Андрей Несторенко.

* Состоится брифинг первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, на котором будет сообщено о принятом решении, о наложении штрафа на известного отечественного авиаперевозчика. В частности, речь идет о применении санкций за злоупотребление монопольным положением по созданию субъектам ведения хозяйства препятствий в доступе на рынки перевозок пассажиров авиатранспортом .

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