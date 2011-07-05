Главное на 5 июля (вечер)

"Газовые" судебные дела

Суд освободил Макаренко и Шепитько из-под стражи

Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО относительно изменения им меры пресечения из взятия под стражу на другую.

А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО были освобождены из-под стражи сразу после объявления судьей решения суда. При этом суд запретил освобожденным оставлять территорию Украины.

Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

Как сообщал УНИАН, бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними, – Т.ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.

***

Суд удовлетворил апелляцию прокурора по делу о растаможивании газа

Апелляционный суд г. Киева удовлетворил апелляцию прокурора на решение Печерского райсуда о возобновлении следствия по делу о незаконном растаможивании 12 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свое постановление тем, что решение о возобновлении следствия по этому делу было принято уже на стадии судебного разбирательства, что по законодательству нельзя делать. По мнению суда, такое решение может быть принято только на стадии досудебного следствия, а не на стадии судебного разбирательства.

Суд решил, что ранее принятое постановление Печерского суда подлежит отмене. Также суд принял решение об обеспечении судебного разбирательства дела Игоря ДИДЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО и Тараса ШЕПИТЬКО в Печерском районном суде с другим составом суда.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находились экс-председатель Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РУЭ”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него согласно ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

***

Суд отказал защите Диденко в изменении меры пресечения

Апелляционный суд города Киева отказал защите бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО в изменении ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.

При этом сам И.ДИДЕНКО отсутствовал на заседании суда.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО было задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

***

СБУ возбудила уголовное дело по «российскому долгу» Тимошенко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими должностными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании «United Energy International Limited» по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня к СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все должностные лица, причастные к совершенному преступлению.

***

Финансы

Внешний долг столицы на сегодняшний день составляет 700 млн. долларов

Внешний долг столицы на сегодняшний день составляет 700 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного финансового управления КГГА Владимир РЕПИК в интервью журналистам.

“На сегодняшний день долг Киева составляет 700 млн. долларов. Я называл этот долг... С погашением в 2011 году 15 июня, в 2012 году - в ноябре, и в 2015 году - также в ноябре”, - отметил В.РЕПИК.

По его словам, “то есть, долг составляет 700 млн. дол., минус 200 млн. дол. - погашения в июле 2011 г., плюс 300 млн. дол. новый долг)”.

Как заверил руководитель профильного управления, Киеву не грозит дефолт.

«В бюджете четко отмечено, что размер долга не должен превышать в 4 раза бюджет развития, а обслуживание долга не должно превышать 10% от общего фонда бюджета. Мы пока находимся в этих параметрах и даже очень далеки от предельной границы. Например, у нас с учетом этого заимствования (300 млн. дол.) обслуживание общей суммы долга не будет превышать 8%. То есть, дефолт нам не грозит», - сказал В.РЕПИК.

***

Инфляция в странах СНГ за январь-май составила 5,8%, в Беларуси - 25,4%

Москва. Потребительская инфляция в странах СНГ в январе-мае 2011 года составила 5,8% (за аналогичный период 2010 года - 3,9%), в частности, более всего за это время цены выросли в Беларуси - на 25,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Статистическом комитете Содружества.

Согласно сообщению, на втором месте - Таджикистан с инфляцией 6,9%, на третьем Киргизия - 6,5%. Далее следуют Украина, где цены за пять месяцев выросли на 5,5%, Армения - на 5,0%, и Молдавия - на 4,9%. Россия разделила предпоследнее место с Казахстаном (4,8%). Самая низкая инфляция зарегистрирована в Азербайджане - 3,4%. Данных по Туркмении и Узбекистану пока нет.

Объем промпроизводства за отчетный период в СНГ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%.

Наибольшие темпы роста промышленность показала в Беларуси - 12,5%. В Армении рост объемов промышленного производства составил 10,3%, в Киргизии - 8,8%, в Украине - 8,5%, в Казахстане - 5,8%, Таджикистане - 3,4%. Падение этого показателя зафиксировано только в Азербайджане - на 1,1%. В России рост промпроизводства составил 5,2%. Данных по Молдавии, Туркмении и Узбекистану нет.

В прошлом году за тот же период промпроизводство в СНГ выросло на 10,4%.

***

ТЭК

Украина в І полугодии увеличила транзит газа в страны Европы на 14,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-июне увеличила транзит природного газа в страны Западной Европы на 14,5%, или на 7,152 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 56,441 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-июне увеличилась на 9,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 87,509 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

***

Вопрос о корректировке цен на газ может быть рассмотрен при слиянии Газпрома и Нафтогаза - Миллер

Москва. Вопрос о корректировке цен на газ для Украины может быть рассмотрен при слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом глава правления российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР сказал по итогам рабочей встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО, которая прошла сегодня в Москве.

«Ничего нового сказать не могу. Вопрос о корректировке цен на газ для наших украинских друзей может быть рассмотрен при слиянии «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», - сказал А.МИЛЛЕР по итогам встречи.

Напомним, 30 июня А.МИЛЛЕР заявил, что в переговорах с Украиной создание газотранспортного СП рассматривается российской стороной как первый шаг к слиянию двух компаний («Газпрома» и «Нафтогаза Украины» – УНИАН), и без него невозможно изменить формулу цены на газ для Украины.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что в украино-российских переговорах создание СП и ценовые условия – это одна тема, а создание единой компании – другая.

«На самом деле то, что касается СП и ценовых условий, как вы понимаете, – это совершенно другая история, совершенно не та, о которой говорилось в отношении единой компании», - уточнил он.

Как сообщалось, ранее А.МИЛЛЕР заявлял, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

***

КМУ: модернизация ГТС и реформирование "Нафтогаза" - первоочередные мери по интеграции в ЕС

Кабинет министров внес в перечень первоочередных мероприятий на 2011 год по интеграции Украины в Европейский Союз разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации газотранспортной системы и систем подземных хранилищ газа и продолжение выполнения мероприятий по реформированию НАК “Нафтогаз Украины”.

Соответствующее распоряжение Кабмина №612 от 29 июня размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает, что уже осенью Украина приступит к реализации проектов модернизации газотранспортной системы.

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает модернизацию украинской газотранспортной системы в 3,5 млрд. долларов. В модернизацию первой очереди газопровода «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. из которых 308 млн. долл. будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредит на 5 лет в размере 1 млрд. долл. под реализацию проекта модернизации газотранспортной системы.

Правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.

***

Соцполитика

Янукович поручил Тигипко подготовить законопроект относительно легализации зарплат

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО подготовить законопроект относительно легализации заработной платы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое поручение было дано Президентом во время встречи с министром.

Как сообщил после встречи С.ТИГИПКО, обсуждался вопрос относительно внесения поправок в законопроект о пенсионной реформе. Министр социальной политики отметил, что именно обсуждению корректив в настоящий документ сегодня посвятит работу соответствующий комитет Верховной Рады Украины.

Также, по словам министра, В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству за два месяца подготовить законопроекты относительно легализации заработной платы и рабочих мест, Трудового кодекса и внедрения второго уровня пенсионной реформы, и уже в сентябре с.г. вынести эти вопросы на общественное обсуждение.

Подводя итоги встречи, С.ТИГИПКО подчеркнул, что при условии реализации всех поставленных задач Президента Украины, правительство будет иметь возможность увеличить пенсии 60% пенсионеров уже в следующем году. «Это комплексное решение, и для его реализации нам необходимо проголосовать за те изменения к пенсионному законодательству, которые мы сейчас внесли. Благодаря такому комплексу решений, мы сможем достичь того, что пенсионеры начнут получать большие пенсии», - резюмировал С.ТИГИПКО.

***

Агро

ЕС временно запретил импорт семян бобовых из Египта

Брюссель. ЕС временно – до 31 октября - запретил импорт семян бобовых из Египта из-за подозрения в их причастности к вспышке кишечных заболеваний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня странами-членами Постоянного комитета по вопросам продовольственной цепи и здоровья животных по предложению Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС решил отозвать все уже ввезенные в Европу семена бобовых из Египта в 2009-2010 году и уничтожить их.

Основанием для решение о приостановке импорта и отзыве ранее ввезенных семян послужил опубликованный сегодня доклад Европейского агентства продовольственной безопасности.

Согласно этому документу, две вспышки кишечных заболеваний, вызванных палочкой E. coli, могли быть вызваны семенами бобовых из Египта – в Германии и во французской провинции Бордо.

В 2010 году ЕС импортировал из Египта 49 тыс. тонн семян бобовых на общую сумму 56 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, власти Германии впервые сообщили Еврокомиссии о вспышке заболеваний, связанных с палочкой E. coli 22 мая этого года.

За этот период в Европе от заболеваний, вызванных палочкой, погибло 48 человек, из них 47 – жителей Германии и одна гражданка Швеции.

***

Аграрии намолотили 1,8 млн. тонн зерна

В Украине по данным на 5 июля ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 650 тыс. га при прогнозе 11,4 млн. га (6% от прогноза), намолочено 1,8 млн. тонн зерна при урожайности 28,1 ц/га (в 2010 г. - 24,6 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Озимый ячмень обмолочен на площади 562 тыс. га (47%), намолочено 1,6 млн. тонн зерна при урожайности 28,1 ц/га (24,4 ц/га). Начат сбор озимой пшеницы на площади 22 тыс. га, намолочено 71 тыс. тонн зерна при урожайности 32 ц/га (27,5 ц/га).

Горох обмолочен на площади 7 тыс. га, намолочено 10 тыс. тонн, урожайность 14,1 ц/га (17,9 ц/га). Озимый рапс обмолочен на площади 34 тыс. га, намолочено 34 тыс. тонн при урожайности 10 ц/га.

В Министерстве отмечают, что массовая уборка зерновых культур и рапса сдерживается неблагоприятными погодными условиями.

По уточненным данным регионов, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3814 тыс. га; ржи – 290 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 280 тыс. га; рапса – 912 тыс. га). По прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн больше 2010 года), в том числе пшеницы – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн больше), ячменя – 8,2 млн. тонн (на 260 тыс. тонн меньше), гречихи – 292 тыс. тонн (или на 158 тыс. тонн больше прошлого года).

***

Промышленность

ГП «Антонов» намерено привлечь две кредитные линии на общую сумму 60 млн. долл.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) объявило тендер на привлечение двух кредитных линий (два лота по 30 млн. долл.) на общую сумму 60 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, тендерные предложения принимаются до 4 августа 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

ГП «Антонов» в январе-марте 2011 г. сократило чистую прибыль на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 15,926 млн. грн.

***

КрАСЗ начал сборку SsangYong Korando с автоматической коробкой передач

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) (Кременчуг, Полтавская обл.) начал сборку внедорожника SsangYong Korando с автоматической коробкой передач.

Об этом сегодня, 5 июля, журналистам заявил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, ранее предприятие выпускало автомобили SsangYong Korando с механической коробкой передач.

«Спрос на автомобили SsangYong Korando колоссальный. Пока Корея сдерживает нам поставки машинокомплектов. В автосалонах за автомобилями очередь», - сказал Н.ЧЕРНЫШ.

Он также добавил, что автомобиль SsangYong Korando с автоматической коробкой передач и укомплектован 2-литровым двигателем.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский автосборочный завод в январе 2011 г. начал сборку автомобилей SsangYong Korando.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-автоГАЗ" перерегистрировано в июле 2001 года в ООО "Кременчугский автосборочный завод". В 2000 году основным учредителем и генеральным дилером предприятия стала корпорация "Автоинвестстрой" (в настоящее время - "АИС"). Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год. В настоящее время предприятие собирает китайские легковые автомобили Geely и корейские внедорожники SsangYong.

"Кременчугский автосборочный завод" в 2010 г. увеличил выпуск автомобилей в 1,7 раза - до 6 тыс. 341 автомобилей.

***

Строительство

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы ОСМД

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 268 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, предоставляются объединению совладельцев многоквартирного дома в постоянное пользование. Порядок их использования определяется совладельцами. Размеры и конфигурация земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяются на основании проектов распределения территории квартала, микрорайона и соответствующей землеустроительной документации.

Совладельцы земельного участка, который находится в общей совместной собственности, имеют право на енр раздел или на выделение из него отдельной частицы (кроме совладельцев многоквартирного жилого дома).

Владельцам квартиры, нежилого помещения в двух- или многоквартирном жилом доме принадлежат на праве общей совместной собственности помещения общего пользования, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или за пределами дома (но в пределах придомовой территории), в том числе внутри или за пределами нежилого помещения, квартиры, которое обслуживает более одной квартиры, нежилого помещения, а также сооружения, здания, которые предназначены для обеспечения потребностей всех владельцев квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, а также земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и относящиеся к нему здания, сооружения.

Хозяйственное обеспечение деятельности объединения может осуществляться как собственными силами объединения (путем самообеспечения), так и путем привлечения на договорных основах субъектов ведения хозяйства.

Имущество, приобретенное объединением за счет взносов и платежей совладельцев, является общей собственностью владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме. Объединение может быть создано лишь владельцами квартир и нежилых помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов).

***

Фондовый рынок

Парламент сократил перечень предприятий, которые не подлежат приватизации

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 244 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается из перечней объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключить предприятия, органами управления которых являются Минпромполитики, Минагропром и «Укрстройматериалы».

В частности, данным законопроектом из перечня объектов, не подлежащих приватизации, но имеющих право на корпоратизацию, исключаются предприятия титановой отрасли - Крымское производственное объединение "Титан", Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат, Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат, Запорожский государственный титано-магниевый комбинат.

***

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью на Волыни, днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди.

В восточных областях, Приазовье и Крыму без осадков, только днем на востоке местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в западных областях 16-21°; в южной и восточной части ночью 12-17°, днем 23-28°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° тепла.

В Киевской области в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-22° (в районе Алушты 13°, Ялты 16°), в Азовском море 23-25°; в Днепре возле Киева 20°.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН