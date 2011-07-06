ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Киев должен иностранным кредиторам $700 млн.» пишет – внешний долг Киева на данный момент составляет $700 млн., к концу 2011 года он вырастет еще на $100 млн.

http://delo.ua/finance/kiev-dolzhen-inostrannym-kredit-160352/

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Также «Дело» в публикации «Верховная Рада разрешила приватизировать титановые предприятия» пишет – депутаты со второй попытки таки решились выставить на продажу титановые предприятия. Теперь Дмитрий Фирташ сможет принять участие в приобретении этих компаний…

http://delo.ua/business/verhovnaja-rada-razreshila-priva-160348/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «На страх и риск», в котором пишет – ВР отменила государственный техосмотр для легковых автомобилей, которые не используются для получения прибыли. Для коммерческого транспорта он заменен обязательным контролем технического состояния. В Ассоциации страхователей опасаются, что отмена техосмотра повысит риск аварийности автомобилей, а также прогнозируют повышение страховых тарифов. В компаниях предупреждают, что не будут страховать автомобили без экспертного заключения об их техническом состоянии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673677

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бывшие вышли в люди», в котором пишет – Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайства защиты экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и бывшего заместителя начальника Энергетической региональной таможни Тараса Шепитько, освободив их из-под стражи под подписку о невыезде. В оппозиции называют произошедшее "первой победой над режимом". Эксперты соглашаются, что при принятии решения суд руководствовался не только юридическими, но и политическими мотивами…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673703

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«Экономические известия» публикуют материал «ГТС начали модернизировать», в котором пишут – Минэнергоугля готовится к старту реализации первого этапа совместного с ЕС проекта по модернизации газотранспортной системы. Ожидается, что в середине июля произойдет так называемая сварка золотого стыка газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, приуроченная к этому событию. Запланированная сумма инвестиций — около $300 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/gts-nachali-modernizirovat

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Также «Экономические известия» в материале «Достигли спроса» пишут – спрос на жилье постепенно восстанавливается. Популярными являются квартиры, которые продаются или ниже рыночной цены, или с применением рассрочки или кредита. Эксперты не видят оснований для повышений рыночных цен на столичное жилье…

http://markets.eizvestia.com/full/dostigli-sprosa

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«Экономические известия» в материале «Нацбанк развесил уши» пишут – НБУ предложил на суд банкиров и финэкспертов проект положений, регулирующих лицензионные условия деятельности банков и порядок раскрытия ими сведений о структуре собственности. На ознакомление банкирам дали две недели. Впрочем, юристы считают, что документы улучшат банковский рынок, попутно ужесточив его регулирование…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-razvesil-ushi

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Газета «Сегодня» в публикации «Земля на продажу с 2013-го: все условия» подает анализ проектов законов земельной реформы…

http://www.segodnya.ua/news/14265096.html

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Также «Сегодня» в публикации «Тимошенко припомнили ЕЭСУ» пишет - СБУ наносит еще один удар по экс-премьеру…

http://www.segodnya.ua/news/14265114.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Полусухой закон» пишет – в России любой напиток, который содержит более 0,5% спирта, будет считаться алкоголем. Эти напитки можно будет купить только днем и только в стационарных магазинах. Такие правила устанавливает правительственный законопроект о регулировании производства и оборота алкоголя, который Госдума может принять до конца этой недели…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263462/polusuhoj_zakon

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Также «Ведомости» в публикации «Триллионы на скорость» пишут – в России на подготовку железных дорог к чемпионату мира-2018 может потребоваться до 3,35 трлн руб. Из них большая часть - до 2,5 трлн - пойдет на организацию высокоскоростного движения. Половину этих средств должен будет выделить бюджет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263424/trilliony_na_skorost

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Издание «Известия» в публикации «Минэкономразвития держит тарифы на газ и электричество» пишет – Минэкономразвития предложило немного поумерить аппетиты естественных монополий и замедлить рост тарифов на газ и электричество для промышленности. Но все же ведомство предлагает не «спускать» их до уровня общей инфляции. Свои предположения министерство направило в правительство…

http://www.izvestia.ru/news/493771

(УНИАН)