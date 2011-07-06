Для подписания соглашения о ЗСТ Украине следует провести реальные реформы - Фюле

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что для подписания соглашений о зоне свободной торговли и ассоциации Украине важно провести реальные реформы, в частности, открытую реформу избирательного законодательства, конституционную и судебную.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Ирины ГЕРАЩЕНКО, об этом Ш. ФЮЛЕ сказал сегодня на заседании парламентского Клуба Украина-ЕС, который объединяет группы дружбы депутатов Верховной Рады Украины и Европарламента и имеет целью усилить неформальный межпарламентский диалог и ускорить интеграцию Украины в ЕС.

Кроме того, по данным пресс-службы, в заседании клуба приняли участие министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и депутаты ВР Владимир ВЕЧЕРКО (фракция Партии регионов), Ирина ГЕРАЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЮК (обе - фракция НУНС).

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, в ходе встречи Ш.ФЮЛЕ отметил важность усиления неформальных контактов между Европейским парламентом и Верховной Радой Украины, что, по мнению Еврокомиссара, будет способствовать осознанию депутатами необходимости имплементации соглашений между Украиной и ЕС.

Кроме того, Ш. ФЮЛЕ отметил, что для европейской стороны очень важно, чтобы все политические силы в Украине и Евросоюзе были вовлечены в политический диалог Украина-ЕС.

Также, Ш.ФЮЛЕ заявил, что Европейская сторона пристально наблюдает, как в Украине принимается антикоррупционное законодательство. В этом контексте в ЕС вызывает обеспокоенность закон о государственных закупках, который должен соответствовать принципам прозрачности и борьбы с коррупцией, отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Также, по ее словам, во время дискуссии Ш.ФЮЛЕ высказал особую обеспокоенность ситуацией с судебными процессами против представителей оппозиции в Украине. Он отметил, что судебные процедуры должны быть прозрачными, непредвзятыми, незаангажированными.

«Еврокомиссар также отметил важную роль Комитета по вопросам евроинтеграции в процессе адаптации законодательства Украины к европейским стандартам. При этом он отметил необходимость усиления работы Комитета в направлении контроля за соответствием законов европейским нормам», - говорится в сообщении.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, Ш.ФЮЛЕ, кроме того, отметил необходимость привлечения общественности к межпарламентскому диалогу, что, по его мнению, даст положительную динамику в вопросе евроинтеграции. Он также высказался за усиление диалога между властью и оппозицией в Украине.

В свою очередь, министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО заявил, что для исполнительной власти Украины является важным диалог с парламентом, поскольку, несмотря на разные политические взгляды, тема евроинтеграции – объединяющая для общества. Он выразил убеждение, что такой диалог играет положительную роль в различных аспектах евроинтеграции.

Грищенко также подчеркнул, что «парламентский клуб - это интересная дискуссионная площадка, к которой следует прислушаться и исполнительной власти».

Украинские депутаты, присутствовавшие на заседании клуба, тоже выразили убеждение, что тема евроинтеграции "является объединяющей для политических элит и парламента, и важно усилить ответственность за активизацию этого направления».

При этом И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК отметили, что переговоры о зоне свободной торговли и ассоциации были начаты в 2007 году, еще до прихода к власти команды Виктора ЯНУКОВИЧА. При этом, считают они, подписание этих соглашений будет общим успехом всех политических сил в Украине. «А промедление с их принятием станет проигрышем Украины и каждого украинца», - подчеркнули народные депутаты.

И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК отметили важность внимания, которое уделяется Европейским союзом к событиям и процессам, происходящим в Украине. Они отметили, что оппозиционные политические силы считают, что экономическая интеграция не заменяет необходимости внедрения в Украине европейских демократических норм и стандартов, соблюдения прав оппозиции, честного правосудия.

Один из организаторов парламентского клуба, депутат Европарламента от Польши Богуслав ЛИБЕРАДСКИЙ подчеркнул, что для Украины важно не только найти свою роль в треугольнике Украина - Россия - ЕС, но и иметь стратегическую цель, на которую будут работать все политические силы, чтобы показать прогресс в процессе евроинтеграции .

Депутаты обеих сторон выразили надежду, что гуманитарная сфера, сельское хозяйство и правосудие также станут темами, которые будут обсуждаться на клубе Украина-ЕС.