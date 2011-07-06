Суд продолжил рассмотрение дела Тимошенко. Власенко на заседании отсутствует

Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале присутствуют народные депутаты и около 20 журналистов.

На заседании суда отсутствует защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, который находится в командировке за границей.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинения по статье 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

24 июня 2011 Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в злоупотреблении служебным положением при заключении в 2009 году газовых контрактов.

29 июня Печерский районный суд Киева начал первое заседание с рассмотрения по существу этого уголовного дела. Затем до 4 июля был сделан перерыв, чтобы подсудимая могла ознакомиться с обвинительным заключением.

4 июля суд принял решение перенести заседание на 6 июля, частично удовлетворив ходатайство защитника Тимошенко Николай Титаренко, который просил предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела, поскольку он недавно начал знакомиться с делом и без достаточного времени для ознакомления с ним не может предоставлять своей подзащитной качественных адвокатских услуг.