Депутат Европарламента: "Стабильная Украина может стать лидером европейского инвестирования"

Польша 1 июля 2011 г. официально начала председательствовать в Европейском Союзе. Как заявляла Варшава, целями ближайших шести месяцев будет стремление к углублению интеграции европейского рынка, что будет способствовать увеличению темпов экономического роста. Также будут прилагаться усилия, направленные на дальнейшее расширение ЕС и углубление сотрудничества с соседями, что гарантирует стабильность региона как на Юге, так и на Востоке. Таким образом, первоочередной задачей будет решение внутриполитических и экономических проблем ЕС, и только потом – «украинский вопрос»...

О политических и экономических перспективах Украины во время председательствования Польши в Евросоюзе, об украинской интеграции и польско-украинских экономических связях рассказал в интервью УНИАН Павел Залевски – депутат Европейского парламента от партии Гражданская платформа, вице-председатель Комитета по международной торговле ЕП.

- Господин Павел, шесть месяцев - очень малый срок для того, чтобы кардинально изменить ситуацию и приблизить Украину к Евросоюзу. Не станет ли конец польского президентства в ЕС концом сотрудничества с Украиной?

- Ключевой вопрос состоит в том, удастся ли в ходе нашего председательствования разработать механизмы всеохватывающего сотрудничества ЕС с Украиной таким образом, чтобы оно исходило не из приоритетов председательствования, а из систематического сотрудничества. Что касается благожелательности Польши в этом деле Украина может быть спокойна. Такими рамочными обязательствами могут быть соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации. Поэтому действия украинской дипломатии и руководства государства должны быть максимально направленные на то, чтобы устранить все возможны препятствия, которые могли бы задержать этот процесс. Если до сентября 2011 года удастся завершить переговоры в этих сферах, то Польша будет иметь время, чтобы убедить страны-члены Совета Европейского Союза парафировать данные документы. Мы не скрываем, что это является нашей целью. Однако много зависит от реализации Киевом реформ не только в сфере согласований в торговле, а также, что особенно было заметно в последнее время, в сфере соблюдения гражданских свобод.

- Следующей страной, которая будет председательствовать в ЕС, будет Дания. Эта страна не заангажирована относительно интеграции Украины в Евросоюз. В группе евродепутатов, которые благосклонно относятся к этому, есть представители именно Дании или других стран Западной Европы?

- В действительности, поскольку после Польши будут председательствовать в ЕС Дания и Кипр, то трудно обещать, что эти страны будут делать все в интересах сближения Украины с Евросоюзом. Поэтому важно, чтобы все условия парафировали во время польского председательства. Среди тех, кто благосклонно смотрит на сближение Украины с ЕС, есть депутаты из Западной Европы, в частности, из Германии, Великобритании и Португалии.

- Чем сейчас занимаются сторонники вступления Украины в ЕС, какие имеют достижения, а также цели?

- Я уже длительное время сотрудничаю с народными депутатами Украины Анатолием Кинахом и Иваном Плющем, которые учредили в Верховной Раде межфракционное объединение «Европейский выбор». Во время последнего заседания Европейского парламента по моему приглашению в Страсбурге находились оба. У нас были встречи с президентом Европейского парламента Ежи Бузко, экс-президентом Хансом-Гертом Поттерингом и депутатами Евпропарламента, отвечающими за внешнюю политику в основных фракциях. Мы представили концепцию создания в ЕП группы, которая стала бы ответом на появление «Европейского выбора» в Верховной Раде. Это предложение нашло поддержку среди наших собеседников. Таким образом, 5 июля мы организуем встречу евродепутатов, которые заинтересованы в поддержке проевропейских реформ в Украине. На ней будут присутствовать Анатолий Кинах и Иван Плющ. Будут обсуждаться особенности сотрудничества. На заседании депутаты Европарламента формализируют специальную группу, которая будет поддерживать европейские стремления Украины. Мы надеемся, что раньше созданная — по инициативе Александра Мирского — группа «Друзей Украины» объединится с нами.

- Главные противники вступления Украины в Европейский Союз – Франция и Германия, страны, которые являются лидерами ЕС. Каким образом Польша намеревается убеждать их?

- Мы акцентируем на геополитической выгоде, которую несет в себе эта интеграция. Стабильная Украина может стать лидером европейского инвестирования, укреплять безопасность европейского региона. Это те аргументы, которые являются понятными для наших партнеров в ЕС.

- Вы часто находитесь в Украине, сотрудничаете с украинскими политиками. Что вы можете сказать об открытости украинской власти?

- Я поражен прогрессом, который произошел за последний год в переговорах между Евросоюзом и Украиной об адаптации законодательства, а это является частью Плана действий по безвизовому режиму. Вижу также огромную решительность украинских политиков при проведении аграрной реформы, которая может в будущем превратить Украину в страну, которая будет иметь существенное влияние на продовольственную безопасность Европейского Союза. Отмечу усилие Посольства Украины при ЕС, которое старается сообщать и объяснять инициативы украинской власти. Существенным является то, что как политики, так и украинское общетвенное мнение солидарно демонстрируют желание вступить в ЕС.

- В каких экономических направлениях Польша намерена сотрудничать с Украиной?

- Позитивным примером является сотрудничество министерств сельского хозяйства двух стран. Это касается внедрения европейских стандартов в Украине в этом секторе рынка. Также с 2009 года последовательно развивается торговля между нами. В первом квартале 2011 года товарообмен превысил $1,5 млрд, а экспорт в Украину увеличился на 8,2% - до свыше $930 млн., в то время как импорт вырос почти вдвое (на 98,4%) - до $ 613 млн.

- Какие экономические плюсы необходимы Польше в сотрудничестве с Украиной?

- После улучшения условий для ведения бизнеса – повышения административной и политической безопасности относительно инвестиций - польский капитал может существенно увеличить свое присутствие в Украине. Кроме того, процветающая Украина будет лучшим партнером в экономическом и торговом измерениях. Также надеюсь, что взаимное сближение приведет к уменьшению барьеров с украинской стороны. Например, месяц тому назад Украина ввела запрет импорта из Польши плоского стекла. Думаю, что подобные ограничения в торговле между друзьями не являются уместными.

Украина является нашим стратегическим партнером, но для Польши важно, какую в результате взаимного сотрудничества получит выгоду Европа. Украина может стать лидером, который своим примером будет стимулировать проведение реформ в таких странах, как Беларусь или Россия. Это геополитическая составляющая, которая будет преобладать над всеми другими.

- Существуют ли определенные угрозы для Польши, связанные с отменой барьеров между Украиной и ЕС?

- Нет никаких угроз. Что касается трудоустройства, то украинцы в нашей стране работают в тех отраслях, в которых не работают поляки. В связи с этим открытие в будущем рынке труда будет полезно для Польши.

- Как выглядит сотрудничество Украины и Польши в экономических сфере? Это партнерство либо конкуренция?

- Наши экономики очень отличаются. На протяжении последних 20 лет Польша приобщилась к международным сетям дистрибуции потребительских товаров — европейскому качеству. А также продуцирует компоненты для фирм из Западной Европы, в первую очередь из Германии. Работает на очень конкурентном рынке и занимает один из наивысших уровней развития в Европе.

Украинские предприятия еще не в достаточной степени прошли реструктуризацию после времен коммунистической экономики. Характерной чертой является огромное энергопотребление — в условиях растущих цен, в первую очередь на газ, это ограничивает способность конкурировать в мире.

- Но во многих сферах экономики Украина имеет значительный потенциал. Польша готова к конкуренции с таким соседом?

- На первый взгляд может показаться, что мы конкурируем, хотя бы в отрасли сельского хозяйства. Однако именно польское Министерство сельского хозяйства не имеет ничего против увеличения квот на импорт украинских продуктов. Наши рынки большие, так что мы можем во многих отраслях сотрудничать. Но ключевым для подъема уровня экономического обмена и инвестиций является вопрос улучшения условий функционирования польских субъектов в Украине. Сегодня они являются очень негативными, а это - много вопросов для рассмотрения.

В Украине уже работают современные предприятия (green-field projects), которые финансируются украинским и зарубежным капиталом, но их деятельность наталкивается на многочисленные бюрократические и коррупционные препятствия. В этой сфере Украина еще должна поработать. По оценкам экспертов, при условии проведения аграрной реформы, Украина в состоянии увеличить продуктивность сельского хозяйства и перерабатывающей сферы на очень большой процент. Этому послужит создание зоны свободной торговли с ЕС. В этом заинтересована и Польша, которая может помочь своим опытом.

- Благодарю за интервью.

Беседовала Татьяна Цинкевич (для УНИАН)

Пока интервью готовилось к публикации, корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга сопредседатель межфракционного объединения «Европейский выбор» в Верховной Раде Украины Анатолий Кинах сообщил, что в Европарламенте создан а группа поддержки евроинтеграции Украины.

Сопредседателем группы с европейской стороны является депутат Европарламента Павел Залевски (группа народных партий, Польша), с украинской – сопредседатели объединения «Европейский выбор» А.Кинах и И.Плющ.

По словам А.Кинаха, приоритетами работы новой группы станут адаптация украинского законодательства к европейским стандартам, объединение усилий по завершению переговоров о соглашениях об ассоциации и зоне свободной торговли, создание совместных экспертных групп по разработке и реализации национальной программы по адаптации Украины к ассоциации с ЕС в сфере экономики, права, формирования условий свободы слова, защиты прав человека, соответствия стандартам ЕС.

Народный депутат также сообщил, что следующее совместное заседание межфракционного объединения «Европейский выбор» украинского парламента и группы депутатов Европарламента в поддержку евроинтеграции состоится осенью этого года в Киеве, где будут приняты приоритеты и утверждены планы совместных действий.