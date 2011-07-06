Главное на 6 июля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 356 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении отмечено, что эти Правила определения страны происхождения товаров действуют относительно товаров, которые происходят из государств – участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года и находятся в торговом обращении между этими государствами, к которым применяется торговый режим, предусмотренный Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.

Порядок определения страны происхождения товаров, которые ввозятся на таможенные территории государств – участников Соглашения из третьих стран и вывозятся в третьи страны из этих государств, регламентируется национальным законодательством государств – участников Соглашения и международными договорами.

В соответствии с Соглашением, страной происхождения товара считается государство – участник Соглашения, на территории которого товар был полностью произведен или подвержен достаточной обработке (переработке) в соответствии с этими Правилами. Товарами, полностью произведенными в государстве – участнике Соглашения, считаются: природные ресурсы; продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в этой стране; живые животные, которые родились и которые выращены в этой стране; продукция, полученная в этой стране от выращенных в ней животных; продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовецкого промысла в этой стране; а также продукция, полученная на борту перерабатывающего судна этой страны; отходы и лом (вторичное сырье); продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, которые принадлежат этой стране или арендованных (зафрахтованных) ею.

Если в производстве конечного товара в одном из государств – участников Соглашения используются материалы, которые происходят из другой или других государств – участников Соглашения, которые подтверждены сертификатом (сертификатами) о происхождении товара формы СТ-1 и подвергаются поэтапной дальнейшей обработке (переработке) в другой или других государствах – участниках Соглашения, то страной происхождения такого товара считается страна, на территории которой он в последний раз был подвержен обработке (переработке).

При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении материалов из других государств – участников Соглашения определения страны происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия достаточной обработки (переработки).

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Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Кредитного соглашения (Проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение подписано 19 октября 2010 года. В соответствии с соглашением Украине предоставляется кредит в сумме 175 млн. евро, при этом последней датой погашения кредита является 20 октября 2025 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что ратификация указанного Кредитного соглашения Верховной Радой и его реализация могут способствовать повышению эффективности, качества и надежности производства и передачи электроэнергии в южных регионах Украины, что будет иметь положительные последствия для национальной экономики.

Пенсионная реформа

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО обещает, что правительство поддержит конструктивные поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Сильная Украина», об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

По словам С.ТИГИПКО, большинство предложенных к законопроекту поправок – это уточнения, которые не изменяют его сути.

Однако есть и предложения отказаться от непопулярных шагов – в частности, отменить повышение пенсионного возраста, не увеличивать стаж и выслугу лет. «Я буду настаивать на том, чтобы такие поправки не учитывались», – заявил вице-премьер-министр.

По мнению чиновника, эти предложения являются безответственными.

«В популизм мы поиграли, в результате наша страна сегодня – вторая по бедности в Европе. И причина – в том, что мы не реформируем государство, не идем на непопулярные шаги. Политики-популисты на этом набирают баллы, а страна банкротится. Хватит. Время решать проблемы и принимать необходимые решения», – сказал С.ТИГИПКО.

Вместе с тем он выразил уверенность, что конструктивные поправки будут поддержаны правительством. «Группа поправок касается смягчения некоторых норм. На них правительство сможет согласиться. Потому что, если уж мы решили идти на непопулярные шаги, то нужно это делать мягко. Это будет честно в отношении людей», – отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер также сообщил, что профильный парламентский комитет уже проработал изменения к документу. «Я вижу, что есть настроенность рассмотреть вопрос пенсионной реформы окончательно», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада завтра, 7 июля, намерена рассмотреть правительственный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

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Партия «Батькивщина» 7 июля начнет акцию протеста против принятия пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады Украины народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Он отметил, что «акции протеста начнутся в четверг, 7 июля, в 9 часов утра на Крещатике, 42, возле Печерского суда». Он отметил, что они пройдут под лозунгами: «Скажем нет пенсионному геноциду», «Нет - репрессиям».

А.ПАВЛОВСКИЙ подчеркнул, что «когда подобные пенсионные реформы были во Франции, то 4 миллиона людей вышли на улицу».

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил: «Перестаньте спать. Где наши профсоюзы? Нужно защитить свои интересы».

Соцгарантии

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 276 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в статью 4 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», которыми предусмотрено включение в состав малообеспеченной семьи совершеннолетних детей, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от местожительства (пребывания) или регистрации.

Финансы

Правительство планирует к сентябрю подготовить законопроекты по легализации заработных плат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

“Уже буквально с 1 сентября мы сможем внести соответствующие законопроекты. Их сейчас три, которые мы еще за июль-август доработаем. У нас будут дискуссии в первую очередь с работодателями”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что правительство подготовит довольно жесткие меры для легализации зарплат. В частности, планируется установить минимально допустимые зарплаты по 8 категориям разных специальностей. Таким образом, отметил вице-премьер, руководители предприятий не смогут занижать официальный уровень зарплат.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что планируется ввести штрафные санкции за нелегально работающих людей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил С. ТИГИПКО подготовить законопроект относительно легализации заработной платы.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9880/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2860/0,2864, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4995/11,5070.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились– 1,4372/1,4374 (вторник — 1,4436/1,4458).

Во вторник Нацбанк выходил с интервенцией 7,9790-7,9890 грн./долл.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 5 июля т.г. составил 1,845 млрд. долл. (в эквиваленте), что почти в 7 раз больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,462 млрд. долл.

Как сообщалось, 5 июля на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9850/7,9994, к 12:00 сузился спрэд - 7,9905/7,9945. К закрытию торгов ценовые уровни увеличили спрэд - 7,9880/7,9950 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2870/0,2812, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2871/0,2874. К закрытию торгов цены зафиксировались на уровне 0,2870/0,2873. В России курс доллар-рубль понизился на ТОМ’е, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8274 (-0,0153).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4477/1,4551.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5954/11,6203, к 12:00 спрэд сузился – 11,6082/11,6180. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,6006/11,6147.

Банки

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в июне 2011 года сократился на 1,4% - до 4,038 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 1 июля составляет 167 банков, количество временных участников – 8 банков.

В июле Фонд гарантирования вкладов продолжит выплаты вкладчикам следующих банков: «Синтез», «Земельный банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.

АПК

Из-за прошедших дождей в ряде областей Украины ухудшится урожайность колосовых зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Прогнозируется ухудшение урожая озимой и яровой пшеницы в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях», - сказал он.

Вместе с этим вице-премьер отметил, что за счет улучшения состояния посевов кукурузы можно наверстать потери урожая от колосовых культур.

При этом А. КЛЮЕВ сообщил, что, по последним данным, урожай собран с 752 тыс. га и намолочено более 2,1 млн. тонн зерна.

Он также поручил Министерству аграрной политики и продовольствия уточнить прогноз урожая текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в этом году в Украине посеяно 15,7 млн. га зерновых. Ожидаемый урожай зерновых – 45 млн. тонн против 39 млн. в 2010 году.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству принять меры по недопущению снижения закупочных цен на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

А.КЛЮЕВ отметил, что перед появлением зерна нового урожая закупочные цены на зерно в Украине резко снизились, и это ставит в неравные условия сельхозпроизводителей государства.

“У меня поручение Минагрополитики и Минэкономразвития принять дополнительные меры по удерживанию закупочных цен на внутреннем рынке зерна как минимум на безубыточном уровне”, - сказал вице-премьер.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов выделить Аграрному фонду весь объем средств для закупки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручение Минфину обеспечить выделение средств для закупки зерна Аграрным фондом в полном объеме», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что на сегодняшний день затягивается работа по проведению тендеров по спотовым закупкам зерна.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ заявил, что Аграрный фонд 30 июня начинает проводить еженедельные тендеры по закупке зерна.

Он отметил, что тендеры будут проводиться по закупке пшеницы, ржи и гречихи.

«В целом Аграрный фонд, по нашим подсчетам, сможет купить дополнительно до 2 млн. тонн зерна», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. При этом он отметил, что закупки зерна будут проводиться в июле-октябре, и на сегодняшний день (29 июня) Аграрный фонд уже закупил по форвардным контрактам около 900 тыс. тонн зерна.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ просит Национальный банк содействовать пролонгации кредитов, которые были взяты сельхозпроизводителями.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к НБУ он обратился сегодня на заседании Кабинета министров.

«Хочу обратиться к Национальному банку Украины с просьбой содействовать пролонгации ранее предоставленных кредитов сельхозтоваропроизводителям и корпорациям, которые работают на сельхозрынке», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что размер кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям, превысил 32 млрд. грн., в том числе на срок до 1 года – 12,3 млрд. грн.

При этом, по словам А.КЛЮЕВА, учитывая сложные погодные условия, некоторые коммерческие банки настаивают на досрочном возвращении кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям.

Транспорт

После принятия Верховной Радой Украины закона об отмене техосмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, государственный бюджет недополучит около 500 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Мы теряем полмиллиарда гривень, которые получало ГАИ при проведении техосмотра. Я считаю, что в бюджете найдут средства для компенсации этих потерь», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и такие полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Также отменены требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ требует от руководства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства инфраструктуры и органов местной власти принять дополнительные меры по существенному повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автотранспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Он отметил необходимость обратить особое внимание на автотранспорт, на котором перевозятся пассажиры, в частности, на городских и междугородных маршрутах.

В качестве примера А.КЛЮЕВ привел дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 4 июля на трассе Киев-Харьков-Довжанский. По его словам, в этом ДПТ погибли 7 человек.

Первый вице-премьер поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству инфраструктуры, Министерству чрезвычайных ситуаций, Министерству здравоохранения, Министерству соцполитики, Министерству финансов, «Укравтодору» и Харьковской областной государственной администрации создать межведомственную комиссию по расследованию этой аварии и предоставлению помощи пострадавшим и семьям погибших.

ЖКХ

Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как пояснил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, изменениями в процедуру предоставления жилищных субсидий предусматривается, что в семьях, где есть дети или инвалиды и доход которых на человека не превышает прожиточного минимума, смогут получить право на оплату коммунальных услуг на уровне не больше 10%, а не 15%, как это было до этого.

Кроме того, Положением предоставляется право на получение субсидии тем лицам, которые имели задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на 1 декабря 2006 года.

Кроме того, упрощен механизм начислення субсидий. В частности, субсидии будут выдаваться не на срок 6 месяцев, а на период до изменения условий в семье на право получения субсидии. «Сейчас мы сказали, что по некоторым семьям там, где ничего не меняется, комиссии смогут назначать субсидии автоматически. Люди не будут приходить вообще», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Также он отметил, что изменениями урегулирован вопрос о назначении субсидий в семьях, в которых члены семьи отсутствуют длительное время. В частности, в случае, если член семьи работает не в городе, где прописан, при предъявлении справки, что он работает в другом городе, семья сможет получить субсидию. Даже если такой справки не будет, работники службы, которая предоставляет субсидию, при подтверждении этого факта двумя свидетелями предоставят семье субсидию.

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Уровень оплаты коммунальными предприятиями за потребленный газ составляет в среднем по Украине 65%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что наихудшие показатели по оплате в Закарпатской (25%), Луганской (47%), Донецкой (51%) областях, а также в Севастополе (40%) и в Крыму (49%).

За полгода, отметил первый вице-премьер, предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) потребили природного газа почти на 9 млрд. грн., при этом оплачено 6,8 млрд., в том числе текущие платежи составляют 5,8 млрд. грн.

А.КЛЮЕВ призвал руководителей регионов принять меры по ликвидации задолженности.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 июля задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов, составляет 5,1 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 64%.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Погода

Завтра в Украине погода существенно не изменится: опять будут идти дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 7 июля будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди; лишь в Крыму и Приазовье без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге - до 19°, днем 20-25°, в южной и восточной части 24-29°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

6 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-25° (в районе Ялты - 13°, Феодосии и Одессы - 15°, Алушты - 17°); в Днепре в районе Киева 20°.

(УНИАН)