Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял ряд кадровых решений.

На сайте главы государства размещен ряд указов об освобождении, в частности, Владимира СИРОТИНА от должности заместителя министра Кабинета Министров Украины; Елену ВОЛОТКОВСКУЮ от должности заместителя Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым; Владиславу ХИЖНЯК от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики; Андрея СТАСЕВСКОГО от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины; Дмитрия БРЫКОВА от должности заместителя председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Также Президент подписал указы об освобождении Дмитрия КРАВЧЕНКО от должности заместителя председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и назначении его заместителем председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также принял решение назначить Елену ЕЩЕНКО заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний; Александра ШУБИНА заместителем председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.