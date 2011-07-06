Анонс на 7 июля

* Возле Печерского районного суда начнется акция протеста против принятия пенсионной реформы. Организатор - партия «Батьківщина».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* При участии председателя КМДА Александра Попова состоится открытие новопостроенного дома по ул. Академика Вильямса, 3-А. В рамках мероприятия состоится церемония вручения ключей от жилья по государственной программе обеспечения жильем инвалидам І группы Великой Отечественной войны.

* Круглый стол на тему: «Свободный рынок земли сельскохозяйственного назначения: за или против». В программе: презентация исследования ассоциации „Украинский клуб аграрного бизнеса” - «Рынок земли в Украине» и дискуссия по вопросам земельной реформы. Модератор - Андрей Кошиль, президент „Земельного союза Украины”. Приглашены: Максим Копейчиков, партнер, ЮФ „Ильяшев и партнеры”; Владимир Лапа, гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Александр Полянский, директор Baker Tilly Ukraine AC; Николай Калюжный, зам.председателя Госагентства земельных ресурсов Украины; Геннадий Новиков, президент Аграрного союза Украины; Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга „Авангард” и др. Организаторы: ЮФ „Ильяшев и партнеры”, УКАБ, компания„Бейкер Тилли Украина” и ИД „Галицкие контракты”.

* Пресс-конференция на тему: «Урожай зерновых: прогнозы экспертов». Участники: гендиректор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов и руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Энергосберегающая промышленная вентиляция: новые перспективы». Организатор – компания «Ликонд». Вопросы: Перспективы развития рынка промышленной вентиляции в Украине в свете подготовки к Евро-2012; Ведущий европейский производитель в области промышленной вентиляции - ТМ Hoval - выходит на рынок Украины; Специфика и особенности продукции ТМ Hoval; Сотрудничество компании «Ликонд» и ТМ Hoval: цель и перспективы. Участники: Peter Frick, президент группы Hoval; Stephan Eder, директор подразделения климатических технологий Hoval; Владимир Степура, директор компании «Ликонд»; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании «Ликонд».

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Необходимо ли правило «местной составляющей» для развития солнечной энергетики в Украине?». Участники: директор по маркетингу ПАО «Квазар» Ростислав Кудла, директор департамента солнечной энергетики ПАО «Квазар» Александр Юденко и гендиректор компании ООО «Рентехно» Евгений Ландыч. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Под председательством Анатолия Кинаха и Януша Онишкевича состоится заседание Украинско-польского форума партнерства. Вопросы: утверждение концепции Украинско-польского форма партнерства, определение его приоритетных заданий во время председательства Польши в ЕС. Также будут обсуждаться вопросы развития трансграничного и гуманитарного украинско-польского сотрудничества.

* В УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится на заседание Дискуссионного клуба «Крепкий орешек» на тему: «Жизненные цели: Кому нужен сознательный персонал?», где будут обсуждаться «жизненные цели» персонала компании. Модератор дискуссии – известный бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила Богуш. Участники дискуссионного клуба смогут узнать, что такое жизненная цель человека; угрожает ли компании работник, который в ее стенах не реализовывает свою жизненную цель; стоит ли определять персоналу свою цель; выгодно ли украинским компаниям держать сознательных работников и др. В работе также примут участие: эксперт по жизненным целям Оксана Вишневская и специалист по личной эффективности Константин Коптелов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Детальнее об условиях участия в дискуссионном клубе можно узнать здесь: http://seminars.unian.net/ukr/detail/96.

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