Главное на 6 июля (вечер)

Финансы

Инфляция в Украине в июне составила 0,4%, с начала года – 5,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в июне т.г. по сравнению с маем т.г. составил 0,4%, с начала года – 5,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года составляет 11,9%.

На продукты питания в июне т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%. Больше всего подорожал картофель – на 25,7%, фрукты – на 2,1%, макаронные изделия, рыба и продукты из нее – на 1,2%.

Квартплата увеличилась на 2,7%, транспортные услуги подорожали на 2,6%.

В то же время, подешевели молоко – на 2,5%, сыр – на 1,5%, яйца - на 5,1%

Как сообщал УНИАН, инфляция в мае т.г. в Украине по сравнению с апрелем составила 0,8%.

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Легализовать зарплаты можно лишь при снижении давления на зарплатный фонд - профсоюзы

Легализовать заработные платы в Украине возможно лишь при условии снижения давления на фонд заработного труда.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава ЯКИБЧУКА по поводу поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА правительству подготовить законопроекты по легализации заработной платы.

По словам М.ЯКИБЧУКА, если легализация заработных плат будет происходить исключительно полицейскими методами, это приведет к дальнейшему сокращению производства. По подсчетам НФПУ, эту административную «легализацию» могут выдержать немного более четверти крупных и стабильных украинских предприятий.

«Административные методы влияния на предпринимателей по вопросу легализации зарплат должны быть дополнены инициативами, которые бы снижали давление на фонд заработной платы. Иначе значительная часть предприятий будет искать механизмы, как обойти правительственную инициативу. Например, предприниматели будут оформлять работников не по трудовым соглашениям, а на почасовую плату, за выполнение отдельных услуг. Или устанавливать оплату по факту выполнения услуг, проводя через бухгалтерию оплату этих услуг не как заработную плату, а как стоимость работ. Украинские предприниматели за годы неудачной фискальной политики уже научились выкручиваться, убегая от непомерных налогов», - отмечает М.ЯКИБЧУК.

В НФПУ считают, что административный контроль над выходом зарплата «из тени» должен быть дополнен тремя основными шагами.

Во-первых, необходима комплексная программа реструктуризации экономики, направленная на возрождение и развитие ее реального сектора. Именно из реального сектора могут появиться средства для увеличения фонда зарплаты и их легализации. Во-вторых, необходимо увеличить долю зарплаты в стоимости конечного продукта или услуги, что автоматически будет способствовать увеличению налоговых поступлений от фонда зарплаты. В-третьих, нужно, по меньшей мере, вдвое уменьшить налоговое давление на фонд зарплаты, тогда у работодателей исчезнут причины нарушать закон.

В свою очередь, заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО отмечает, что Президент, ставя перед правительством задачу легализовать зарплаты, должен инициировать эффективную борьбу с коррупцией, поскольку украинские предприниматели постоянно «подкармливают» чиновничество теми деньгами, которые могли бы пополнить фонды заработной платы.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Президент поручил Кабмину за два месяца подготовить законопроекты по легализации заработной платы и рабочих мест, Трудовому кодексу и проведению второго уровня пенсионной реформы, и уже в сентябре текущего года вынести эти вопросы на общественное обсуждение.

Сегодня, 6 июля, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил, что правительство планирует до сентября подготовить законопроекты по легализации заработной платы в Украине.

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Украина заняла четвертое место в десятке худших мировых экономик

Журнал "Forbes" опубликовал рейтинг 10 худших экономик мира, где Украина заняла четвертое место, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею, сообщает BBC.

Украину "Forbes" называет страной с "перспективным фермерством и значительными запасами минеральных ресурсов" и отмечает, что она способна стать ведущей европейской экономикой.

Зато, пишет издание, по показателям ВВП на душу населения Украина уступает "даже таким странам, как Сербия и Болгария". Государственный департамент США объясняет это сложной системой регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и коррупцией.

О неудовлетворительной экономической ситуации в стране говорят и другие международные организации. Так, по подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за последний год украинцы обеднели на 10%. Украина занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год.

В рейтинге же экономической свободы, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 163-ю позицию - между Казахстаном и Гондурасом. Тогда как средняя зарплата в Украине составляет от 2 до 2,5 тысяч гривен, украинские миллиардеры все чаще фигурируют не только в украинских, но и в солидных мировых рейтингах богачей. Некоторые эксперты предполагают, что ухудшение экономической ситуации и дальнейшее расслоение населения могут привести к росту в Украине протестных настроений.

После Украины пятое место в рейтинге занимает Ямайка, за ней следом идут Венесуэла, Кыргызстан, Свазиленд, Никарагуа и Иран.

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ПриватБанк начал сотрудничество с российской системой денежных переводов CONTACT

Международная банковская группа "ПриватБанк" и международная система переводов и платежей CONTACT заключили партнерский договор о предоставлении услуг клиентам в Украине.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Услуги системы CONTACT будут предоставляться во всех отделениях "ПриватБанка" в Украине.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» на 1 апреля 2011 г. являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 49,0270%.

За 2010 год в Украине через "ПриватБанк" было совершено более 6,3 миллиона транзакций по денежным переводам.

Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 20 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, включая Россию, Грузию, Латвию, Италию, Португалию, Китай и Великобританию.

Российская система денежных переводов CONTACT входит в пятерку международных систем переводов, имеющих максимальные объемы переводов в Украину (в долларовом эквиваленте) по итогам 2010 г. Система насчитывает 80 000 точек обслуживания в 100 странах мира, предоставляет услуги денежных переводов в долларах США, евро и российских рублях.

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ТЭК

Янукович подписал закон о стимулировании установки счетчиков газа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы обеспечения всех категорий потребителей узлами учета природного газа с целью введения полного коммерческого (приборного) учета природного газа и контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.

Законом предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются при условии его коммерческого учета: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Введение в эксплуатацию новопостроенных и/или реконструированных многоквартирных обитаемых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и пр.) с системами газоснабжения осуществляется только при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством. Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц-предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет: средств физических лиц-предпринимателей, которые, в соответствии с договором, пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

В случае отказа населения от установления субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчиков газа, распределение природного газа прекращается населению, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года.

Отказ физических лиц-предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установления до 1 июля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договоров на распределение природного газа.

Субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны: обеспечить установление счетчиков газа: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - до 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - до 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - до 1 января 2018 года.

В случае неустановления населению в сроки, отмеченные в этом подпункте, счетчиков газа по вине субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, прекращение распределения природного газа таким потребителям запрещается, а его учет до момента установления счетчиков газа осуществляется по нормам потребления, установленным Кабинетом Министров Украины для других потребителей, - до 1 июля 2011 года.

Предусмотрено прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установки счетчиков газа, а именно: для населения, которое проживает в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории санкции.

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В СП «Газпрома» и «Нафтогаза» Украина может получить блокпакет – российский эксперт

В единой компании российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» украинская сторона может получить блокирующий пакет, непропорциональный внесенной доле.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал президент фонда «Институт энергетики и финансов» Владимир ФЕЙГИН (Россия).

«Когда говорится об объединении, то речь идет о полном объединении активов. Предположим, «Нафтогазу» предоставляется доля в «Газпроме» и таким образом создается единая компания, в которую будут вовлечены все активы, включая ГТС Украины», - сказал В.ФЕЙГИН.

Отвечая на вопрос, на каких условиях может произойти такое объединение, он сказал: «По моим представлениям, создается новая компания, в которой есть доли. Если «Нафтогаз» меньше, чем «Газпром», то в этой единой компании украинская сторона получит 10-15%, в зависимости от международной оценки стоимости компаний».

Он отметил, что именно это является предпосылкой для снижения цены на российский природный газ для Украины.

В то же время В.ФЕЙГИН отметил, что права сторон могут быть не пропорциональными внесенным долям.

«Существуют пути, как партнеры решают вопросы. Могут миноритарные акционеры иметь права блокировать решения непропорционально своим долям», - сказал он.

По словам В.ФЕЙГИНА такие механизм «не очень приняты в российском законодательстве» но в мировой практике есть соглашения акционеров, которые обосновывают особые условия при управлении этой компанией.

Эксперт отметил, что в таких случаях разрабатываются специальные соглашения, которые регулируют и отображают желания сторон.

«Это не просто объединения по принципу: кто больше, тот и прав. Это, как в демократии – это не только власть большинства, но и соблюдение прав меньшинства», - сказал он.

Он считает, что одной из причин, почему Украина не соглашается с созданием единой компании, это законодательный запрет передавать контроль над ГТС третей стороне. По его словам, для решения этого вопроса должна быть политическая воля, которая позволит изменить законодательство.

В.ФЕЙГИН сомневается, что в близкой перспективе стороны смогут договориться по созданию единой компании.

По его мнению, когда речь идет о создании СП, речь идет о сотрудничестве по различным проектам, например, добыча метан из угольных пластов.

Как сообщал УНИАН, 30 июня председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что в переговорах с Украиной создание газотранспортного СП рассматривается российской стороной как первый шаг к слиянию двух компаний («Газпрома» и «Нафтогаза Украины» – УНИАН), и без него невозможно изменить формулу цены на газ для Украины.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что в украино-российских переговорах создание СП и ценовые условия – это одна тема, а создание единой компании – другая.

«На самом деле то, что касается СП и ценовых условий, как вы понимаете, – это совершенно другая история, совершенно не та, о которой говорилось в отношении единой компании», - уточнил он.

Как сообщалось, ранее А.МИЛЛЕР заявлял, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

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"Газовые" судебные дела

Киреев не удовлетворил ходатайство защитника Тимошенко о своем отводе

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ не удовлетворил ходатайство защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николая ТИТАРЕНКО о своем отводе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление Р.КИРЕЕВ объявил сегодня после двухчасового перерыва в судебном заседании по рассмотрению дела по обвинению экс-премьер-министра Украины в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как отмечается в документе, «заявленный отвод не содержит оснований для его удовольствия, поскольку в нем нет оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Украины… Поэтому заявление защитника ТИМОШЕНКО об отводе судьи КИРЕЕВ оставить без удовольствия. Постановление обжалованию не подлежит».

Постановление судья объявлял в отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитника Н.ТИТАРЕНКО которые опоздали к началу судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, Н.ТИТАРЕНКО объявил отвод судьи Р.КИРЕЕВУ в связи с запрещением проводить прямую трансляцию, фото-, видеосъемку судебного процесса по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьера Украины в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Свое ходатайство он обосновал тем, что «действия председательствующего по запрещению видеосъемки полностью игнорируют принципы гласности, доступа к публичной информации, права журналистов на профессиональную деятельность и являются неправомерными».

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Тимошенко под натиском милиции, но самостоятельно, покинула судебный зал

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО под натиском сотрудников судебной милиции «Грифон», однако самостоятельно, покинула Печерский районный суд Киева во исполнение решения судьи Родиона КИРЕЕВА об удалении ее из зала.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты не дали сотрудникам милиции применить силу к Ю.ТИМОШЕНКО для ее принудительного удаления из зала суда.

В то же время экс-премьер призвала журналистов и народных депутатов дождаться окончания судебного заседания, чтобы затем проинформировать общество о его ходе.

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Заседание суда по делу Тимошенко перенесено на 7 июля

Печерский районный суд Киева завтра, 7 июля, продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий на суде судья Родион КИРЕЕВ.

По его словам, в заседании суда объявлен перерыв, поскольку подсудимая была удалена из зала суда из-за нарушения порядка, а на нынешней стадии процесса ей должны быть объявлены ее права.

В свою очередь, представители прокуратуры выразили мнение, что судебное заседание можно продолжить, а права подсудимой зачитать в ее присутствии на следующем судебном заседании.

Заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского суда Р.КИРЕЕВ потребовал за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. После чего парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».

Позже в зале суда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из зала депутата Е.СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на следующем заседании суда.

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Агро

Эксперты выступают за восстановление механизма субсидирования закупочных цен на молоко

Эксперты считают механизм субсидирования закупочных цен на молоко эффективным и выступают за его восстановление.

По мнению директора консалтингового агентства «ААА» Сергея НАЛИВКИ, необходимо срочно восстановить прежний порядок дотирования производителей молока и мяса через субсидирование закупочных цен. В противном случае Украина не сможет остановить рост цен на молоко и молочные продукты, что приведет к падению их потребления, которое уже сейчас составляет около 150 кг на человека в год, при рациональной норме 380. Об этом эксперт сообщил в интервью Интернет-изданию «Форпост».

«После объявления о решении Минагрополитики направить имеющиеся средства спецфонда бюджета на строительство ферм и комбикормовых заводов, стало очевидно, что большинство производителей в этом году останутся вообще без господдержки. Если учесть, что за последние 5 лет поголовье упало на 21,4%, то Украина рискует превратиться в нетто импортера молока. Причина очевидна – низкая рентабельность молочного производства.», - отмечает С.НАЛИВКА. При этом он добавил, что западные фермеры господдержку получают, к примеру, в США она составляет около 13-16% от закупочной цены.

«Предыдущий механизм (дотирования) содействовал развитию отрасли в целом, как производителей молока, так и перерабатывающей промышленности, - считает эксперт аграрных рынков (рынок молока и молокопродуктов) Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Инна ИЛЬЕНКО. - Во-первых, он был отлажен, деньги, которые генерировались в отрасли, в ней и оставались, шли на развитие производителей. Возможно, кто-то мог направлять эти деньги на развитие перерабатывающей промышленности. Но опять-таки, если у нас развивается эффективная переработка и если переработка имеет возможность экспортировать и платить выше цену за молоко, соответственно, для сельхозпроизводителя это тоже лучше. Потому что будет стабильный спрос на молоко-сырье, и это будет формировать более высокие цены».

«Мы и раньше выступали за это. Эксперты, в том числе и Украинский союз промышленников и предпринимателей, Аграрная конфедерация Украины и ряд других специалистов еще на этапе рассмотрения проекта нового порядка дотирования животноводства высказывали достаточно серьезные замечания. Они утверждали, что такая система ухудшает условия развития отрасли, что она непрозрачна, не нацелена на улучшение качественных характеристик развития животноводства», - заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ. В свою очередь руководитель фракции ПР в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ считает, что «прежняя система была разумной и нужно к ней вернуться», отметив, при этом, что позиция фракции в целом по данному вопросу еще не определена.

При этом в пресс-службе председателя парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА сообщили, что поправка народного депутата Катерины ВАЩУК № 512 в законопроект 8217 (о возобновлении дотаций механизма субсидирования закупочных цен на молоко – УНИАН) отклонена комитетом. «Завтра она не будет вынесена на голосование Верховной Рады. Такое решение комитета основано на том, что слишком мало еще прошло времени для того, чтобы принимать решение о пересмотре действующего порядка дотирования производителей молока и мяса. К этому вопросу решено вернуться в сентябре, когда будут результаты работы отрасли за первое полугодие 2011 года», - сообщает пресс-служба.

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Усилена ответственность за загрязнение лесов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за загрязнение лесов»

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

В соответствии с законом, повреждение леса стоковыми водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами, что вызывает его усыхание или заболевание, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено, что засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Фондовый рынок

ФГИ начал подготовку к продаже "Закарпатьеоблэнерго", "Киевэнерго" и "Западэнерго"

Фонд государственного имущества начал подготовку к продаже на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона 25% акций ПАО "Киевэнерго", 45,103% ПАО "Западэнерго" и 50% ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

ФГИ также приглашает потенциальных покупателей принять участие в разработке условий продажи данных госпакетов акций.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что ФГИ утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

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Транспорт/Связь

Кабмин усилил меры безопасности при перевозке людей

Кабинет министров усилил меры безопасности в правилах перевозки людей.

Соответствующее постановление №708 от 29 июня размещено на сайте правительства.

В частности, согласно новым требованиям, на маршрут, который выходит за пределы населенного пункта и протяженность которого составляет свыше 250 километров, должны направляться два водителя.

Заказчик услуг обязан не позже чем за семь рабочих дней сообщать автомобильному перевозчику об осуществлении перевозки организованных групп детей.

Автомобильный перевозчик должен не позже чем за три рабочих дня до запланированной перевозки организованной группы детей сообщать территориальному подразделению Госавтоинспекции о дате перевозки, подать ГАИ и заказчику услуг на согласование и утверждение схему маршрута и расписание движения автобусов.

Также заказчик услуг обязан обеспечить детей питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы - телефонной связью и списком телефонных номеров служб экстренного вызова.

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Еврокомиссия разработала проект предложений для сокращения стоимости роуминга

Брюссель. Еврокомиссия разработала проект предложений, направленный на дальнейшее сокращение стоимости мобильной связи в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня журналистам вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы цифрового порядка дня, Неели КРУС.

«Я уверена, что эти меры обеспечат лучшие цены и больший выбор», - заявила она.

Вице-президент Еврокомиссии отметила, что несмотря на введение максимальных цен на стоимость услуг роуминга, до сегодняшнего дня Комиссии так и не удалось добиться расширения конкуренции на этом рынке, поэтому цены, устанавливаемые операторами, очень близки к максимальным, разрешенным Комиссией.

В связи с этим, Н.КРУС заявила о том, что предложения Еврокомиссии направлены на структурные реформы рынка.

Так, с одной стороны, Еврокомиссия предлагает допустить на рынок роуминга виртуальных операторов, обеспечив им возможность пользоваться сетями существующих мобильных операторов по регулируемым ценам.

Кроме того, Комиссия предлагает предоставить потребителям право выбора поставщика услуг роуминга без смены номера мобильного телефона и SIM-карты. При этом, предполагается, что при пересечении границы телефон потребителя будет автоматически переключаться на сеть альтернативного провайдера услуг роуминга.

Вместе с тем, Комиссия также предлагает сохранить до середины 2016 года ограничения услуги роуминга.

Так, с 1 июля 2012 года максимальные цены на передачу данных (мобильный Интернет, без НДС) планируется установить в сумме 90 центов за Мегабайт, снижая их до 70 центов с 1 июля 2013 года и 50 центов – с 1 июля 2014 года.

Максимальные цены на совершенные звонки в роуминге планируется установить в 32 цента за минуту с 1 июля 2012 года, 28 центов в минуту – с 1 июля 2013 года, 24 центов – с 1 июля 2014 года.

Максимальные цены на полученные звонки в роуминге также предполагается снизить с нынешних 11 центов за минуту до 10 центов за минуту с 1 июля 2013 года, а максимальную стоимость СМС-сообщений в роуминге ограничить 10-ю центами с 1 июля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ЕС начал ограничивать стоимость услуг роуминга с 1 июля 2007 года.

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Между Украиной и Россией будут курсировать три новых поезда – РЖД

Москва. Между Украиной и Россией будут введены новые поезда.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

«Между железнодорожными администрациями достигнута договоренность о назначении новых поездов в сообщении Россия—Украина. На Российских железных дорогах будут формироваться поезда №223/224 Ростов — Симферополь и №515/516 Казань — Симферополь (детский). Железные дороги Украины сформируют поезд №543/544 Белгород-Днестровский — Москва (детский)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в графике движения 2011-2012 гг. в сообщении России со странами СНГ предусмотрено назначение 212 пар поездов, в том числе 192 пары прямых и 20 пар транзитных пассажирских поездов. Количество поездов формирования Российских железных дорог составляет 87 пар, в том числе 73 пары прямых и 14 пар транзитных поездов. На совместном обслуживании РЖД с железнодорожными администрациями СНГ будут находиться 8 пар поездов.

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