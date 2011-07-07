ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «За полгода долг Кабмина перед Нацбанком вырос на 8,5 млрд. грн.» пишет – к 1 июля 2011 года задолженность правительства перед Национальным банком достигла 71,8 млрд. грн. Именно на такую сумму облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) находилось в портфеле НБУ на указанную дату…

http://delo.ua/finance/za-polgoda-dolg-kabmina-pered-160451/

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Также «Дело» в публикации «Скандальная "Ливела" считает законной неуплату пошлин при импорте нефтепродуктов» пишет – юристы, сопровождающие компанию заявляют, что деятельность "Ливелы", ее материнской компании "Тайстра" и связанных с ними компаний осуществлялась в рамках правового поля, что неоднократно подтверждалось в ходе судебных процессов…

http://delo.ua/ukraine/skandalnaja-livela-schitaet-z-160449/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены не знают отдыха», в котором пишет – инфляция в Украине продолжает ускоряться. По итогам июня потребительские цены выросли на 0,4%, в основном из-за подорожания бензина и продуктов питания. Сезонное снижение цен эксперты ожидают не ранее августа, а значит, среднегодовая инфляция, которая уже достигла 12%, в июле продолжит расти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674180

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» зарывают в землю», в котором пишет – первый вице-премьер Андрей Клюев обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить аграриев дизтопливом. Причем в Минэнерго отмечают, что компании требуют дизтопливо по ценам ниже рыночных. Это сделает переработку нефти на давальческих условиях НАК невыгодной и приведет к многомиллионным убыткам. Добиться более низкой цены можно, лишь введя налоговые льготы для производителей нефтепродуктов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674182

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«Экономические известия» публикуют материал «Трагедия Ту-134 даст шанс Ан-148», в котором пишут – с 1 января 2012 г. в России выводятся из эксплуатации самолеты Ту-134, активный парк которых в авиакомпаниях РФ сейчас составляет около 100 единиц. Занять эту нишу предлагается самолетам Ан-148/158 и SSJ…

http://markets.eizvestia.com/full/tragediya-tu-134-dast-shans-an-148

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Также «Экономические известия» в материале «Заемщикам рассказали правду» пишут – в Украине появился индикатор, отражающий среднюю эффективную ставку по пяти видам кредитов, выдаваемых отечественными банками населению…

http://finance.eizvestia.com/full/zaemshhikam-rasskazali-pravdu

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«Экономические известия» в материале «Акционеры уходят с линии» пишут – основатели сети строительных супермаркетов «Новая Линия» решили продать свой пакет акций…

http://markets.eizvestia.com/full/akcionery-uhodyat-s-linii

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Газета «Сегодня» в публикации «Субсидии дадут должникам и автовладельцам» пишет - Кабмин упростил процедуру выдачи субсидий на оплату жилкомуслуг и расширил перечень ее получателей…

http://www.segodnya.ua/news/14265528.html

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Также «Сегодня» в публикации «Венгры высаживают с поездов украинцев с визами от поляков» пишет - венгерские пограничники продолжают заворачивать украинцев с шенгенскими визами, выданными поляками. Проблема впервые возникла в марте, когда венгры отправили назад десятки наших путешественников: езжайте, мол, через Польшу…

http://www.segodnya.ua/news/14265378.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский автопром опять хочет конкурировать сам с собой» пишет – Украина по заявлению "Укравтопрома" начала спецрасследования импорта легковых автомобилей. Если выиграет наш производитель, то ввозимые машины обложат 34% пошлиной, что однозначно приведет к переделу рынка...

http://economics.unian.net/rus/detail/94272

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Техосмотр отменили. Кому и сколько придется платить…» подает собственное исследование данного вопроса…

http://economics.unian.net/rus/detail/94318

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Популистский бюджет» пишет – российская власть не смогла в преддверии выборов отказаться от новых расходов — они будут расти на триллион в год. Платить за это придется резким увеличением госдолга…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263512/populistskij_byudzhet

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Также «Ведомости» в публикации «А1 идет на посадку» пишут – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 разочаровалось в авиабизнесе. Оно выставило на продажу контрольный пакет авиакомпании-дискаунтера «Авианова»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263555/a1_idet_na_posadku

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Издание «Известия» в публикации «Внешний долг России приблизился к докризисному и превысил $0,5 трлн» пишет – российские компании и банки с приставкой «гос» активно наращивают обязательства перед иностранными кредиторами. Чем это грозит…

http://www.izvestia.ru/news/493895

(УНИАН)