Девятая сессия Верховной Рады начнется 6 сентября

Девятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва начнется 6 сентября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении «О календарном плане проведения 9-й сессии Верховной Рады Украины 6-го созыва». Документ поддержали 278 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что сессия начнется 6 сентября 2011 года, а завершится 13 января 2012 года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Владимир МАКЕЕНКО напомнил, что, в соответствии с постановлением парламента от 31 мая 2011 года, первое заседание 9-й сессии ВР проводится как торжественное по случаю отмечания 20-й годовщины провозглашения независимости Украины при участии народных депутатов первого созыва.

По словам В.МАКЕЕНКО, календарным планом предусмотрено, что на протяжении девятой сессии ВР будет работать в пленарном режиме 9 недель, в комитетах и во фракциях депутаты будут работать 6 недель, с избирателями – 4 недели.

Он также сообщил, что на протяжении 9-й сессии должны состояться девять Часов вопросов к правительству.