Главное на 7 июля (день)

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Парламент

Девятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва начнется 6 сентября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении «О календарном плане проведения 9-й сессии Верховной Рады Украины 6-го созыва». Документ поддержали 278 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что сессия начнется 6 сентября 2011 года, а завершится 13 января 2012 года.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Владимир МАКЕЕНКО напомнил, что, в соответствии с постановлением парламента от 31 мая 2011 года, первое заседание 9-й сессии ВР проводится как торжественное по случаю отмечания 20-й годовщины провозглашения независимости Украины при участии народных депутатов первого созыва.

По словам В.МАКЕЕНКО, календарным планом предусмотрено, что на протяжении девятой сессии ВР будет работать в пленарном режиме 9 недель, в комитетах и во фракциях депутаты будут работать 6 недель, с избирателями – 4 недели.

Он также сообщил, что на протяжении 9-й сессии должны состояться девять Часов вопросов к правительству.

Кадровая политика

Верховная Рада освободила Валентина СИМОНЕНКО от должности председателя Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 272 народных депутата из 358 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент освободил В.СИМОНЕНКО от должности в связи с окончанием срока его полномочий 11 декабря 2010 года.

ВР также освободила в связи с окончанием срока полномочий двух главных контролеров Счетной палаты – Михаила ГОЛОВАНЯ и Ярослава ФЛИСАКА.

Председатель парламента Владимир ЛИТВИН, комментируя данное решение, отметил, что депутатам необходимо сформировать почти половину нового состава Счетной палаты, поскольку полномочия некоторых ее членов уже закончились.

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года закончился семилетний срок пребывания в должности председателя Счетной палаты В.СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года.

В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 85 Конституции Украины, назначение на должности и освобождение от должностей председателя и других членов Счетной палаты относится к полномочиям Верховной Рады, а статьей 10 Закона «О Счетной палате» определено, что председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по представлению председателя ВР сроком на 7 лет.

Соцполитика

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает компромиссными для всех слоев украинского общества законопроекты о пенсионной реформе и о реформировании системы здравоохранения, которые сегодня будут рассматриваться в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня во время презентации Национального доклада о человеческом развитии в 2011 году.

"Понятно, что как любой компромиссный продукт они (законопроекты) имеют свои сильные и слабые стороны. Но самое важное — они демонстрируют, что компромисс в обществе по таким серьезным вопросам может быть найден, и это первый существенный шаг вперед на пути решения конкретных вопросов", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, принятие законопроекта о пенсионной реформе позволит не только стабилизировать пенсионную систему, подготовить постепенный переход от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения, но и обеспечить нормальный уровень пенсий.

И.АКИМОВА добавила, что законопроект о реформировании системы здравоохранения позволит расширить доступ граждан к медицинским услугам и повысить качество их предоставления, в частности, на уровне семейного врача и в сельской местности.

Первый заместитель главы Администрации Президента подчеркнула, что оба эти законопроекта направлены на повышение уровня человеческого развития в стране.

Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины» (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, до вступления в силу положений об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства не проводится фактическая проверка физического лица-предпринимателя, не зарегистрированного плательщиком налога на добавленную стоимость, и юридического лица, применяемого упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, предусматривающую включение налога на добавленную стоимость в состав единого налога.

Законом установлено, что налоговым периодом может быть: календарный год; календарное полугодие; календарный квартал; календарный месяц; календарный день.

Порядок контроля таможенными органами за уплатой плательщиками налогов налога на добавленную стоимость, акцизного налога и экологического налога устанавливается совместным решением центрального органа Государственной налоговой службы и специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела.

Налоговый кодекс дополнен положением, которым предусмотрено, что с налогоплательщиками, подающими отчетность в электронной форме, переписка с органами Государственной налоговой службы может осуществляться средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований закона относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи. По требованию налогоплательщика, получившего документ в электронной форме, орган Государственной налоговой службы предоставляет такому налогоплательщику соответствующий документ в бумажной форме на протяжении трех рабочих дней со дня поступления соответствующего требования (в письменной или электронной форме) налогоплательщика.

Достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности, согласно закону, является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие электронной цифровой подписи плательщика налога.

Центральный орган контролирующего органа проводит периодическое обобщение налоговых консультаций, касающиеся значительного количества налогоплательщиков или значительной суммы налоговых обязательств, и утверждает приказом обобщающие налоговые консультации, подлежащие обнародованию.

Законом установлено, что должностные лица органа Государственной налоговой службы имеют право начать проведение документальной выездной проверки, фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных этим Кодексом, и при условии предъявления или направления в случаях, определенных этим Кодексом, таких документов: направление на проведение такой проверки, в котором отмечаются дата выдачи, наименование органа Государственной налоговой службы, реквизиты приказа о проведении соответствующей проверки, наименование и реквизитах субъекта (объекта), проверка которого проводится (фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица - плательщика налога), цель, вид (плановая или внеплановая), основания, дата начала и продолжительность проверки, должность и фамилия должностного (служебного) лица, которое будет проводить проверку. Направление на проверку в таком случае является действительным при наличии подписи руководителя органа Государственной налоговой службы или его заместителя, скрепленного печатью органа ГНС; копии приказа о проведении проверки; служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

Непредъявление или ненаправление в случаях, определенных этим Кодексом налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции) настоящих документов или предъявление указанных документов, оформленных с нарушением требований, установленных этим пунктом, является основанием для недопущения должностных (служебных) лиц органа Государственной налоговой службы к проведению документальной выездной или фактической проверки.

Предусматривается, что налогообложение доходов налогоплательщика, начисленных по результатам налоговых периодов до 1 января 2011 года, осуществляется по ставкам и согласно с нормам, действовавшим до 1 января 2011 года, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления).

Приватизация

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Донецкой области продало целостный имущественный комплекс "Участка по ремонту большегрузных контейнеров" (г. Мариуполь) вместе с земельным участком за 10 млн. 342 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Арендатором данного объекта и земельного участка являлось ООО "ЦЕРМЕТ АГС". Площадь земельного участка составляет 34 тыс. 491 кв. м.

Банки

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне 2011 года уменьшились на 0,88%, или на 333,77 млн. долл., - до 37 млрд. 584,05 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 8,7%, или на 3 млрд. 007,65 млн. долл., – с 34 млрд. 576,40 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 июля в структуре резервов 36 млрд. 231,65 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 8,32 млн. долл., золото — 1 млрд. 344,05 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 6 июля сократился на 4% и на начало дня 7 июня составил 13,643 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 11%, или на 1,651 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9865/7,9905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2849/0,2852, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4260/11,4335.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар опустились – 1,4295/1,4297 (среда — 1,4372/1,4374).

В среду Нацбанк выходил с интервенцией 7,9790-7,9890 грн./долл.

Торговля

Кабинет министров Украины обязал предприятия розничной торговли обеспечить возможность использования специальных платежных средств для расчетов за проданные товары (предоставленные услуги).

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 июня 2011 года №706, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Данным документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 15 июня 2006 года №833 «Об утверждении порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения».

Согласно новой редакции порядка осуществления торговой деятельности, он определяет общие условия торговой деятельности субъектов оптовой, розничной торговли, ресторанов, требования к торговым сетям и торговому обслуживанию покупателей, которые приобретают товары у предприятий, независимо от их формы собственности, физлиц-предпринимателей.

ТЭК

Правительство обнародовало распоряжение об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией "Венко Прикерченская Лтд".

Соответствующий документ от 11 апреля размещен на сайте правительства (№ 627).

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено обеспечить после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко интернешнл лимитед» согласно с Мировым соглашением.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о распределении продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о распределении продукции.

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в июне 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 860 млн. долл. США за импортированный в июне природный газ.

Цена природного газа для компании во втором квартале 2011 года составила около 297 долл. за тыс. куб. м.

Компания также напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Строительство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценил опыт Киева в обеспечении социальным жильем ветеранов и малообеспеченных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время ознакомления с состоянием реализации государственной политики в сфере обеспечения жильем малозащищенных слоев населения и предоставления государственной поддержки в строительстве и приобретении доступного жилья.

Президент принял участие в церемонии вручения ключей от квартир инвалидам Великой Отечественной войны и участникам программы строительства доступного жилья при государственной поддержке (в нововыстроенном доме на улице Вильямса, 3-А).

«Мы применили сегодня государственно-частное партнерство. Государство финансирует 70%, 30% - граждане. Городской совет заказывает социальное жилье для людей, которые заслуживают со стороны государства уважение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос определенный период времени тормозился, но сейчас к его решению вернулись вновь.

«У нас сегодня этот небольшой праздник, который открывает путь к строительству таким способом жилья по всей стране. Произошло так, что киевляне стали первыми», - отметил Президент и поблагодарил строителей и столичную власть за работу по реализации проекта.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что и в дальнейшем государство будет пытаться максимально помогать в вопросе обеспечения социальным жильем малозащищенных граждан.

В доме по улице Вильямса, 3-А 231 квартира, из которых 30 квартир бесплатно предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, являющихся инвалидами 1-й группы, а 146 квартир передаются по программе «Доступное жилье».

По информации КГГА, сметная стоимость дома составляет 115436,7 тыс. грн.

Государственная поддержка в его строительстве составила 23542,5 тыс. грн.

Стоимость 30 квартир, которые передаются инвалидам войны, - 13283,8 тыс. грн. (средства государственного бюджета – 11231,5 тыс. грн. и городского бюджета – 2052,3 тыс. грн.). Общая площадь эти 30 квартир 1405 кв. м. Площадь переданных по программе «Доступное жилье» квартир – 10129,6 кв. м.

Строительство осуществляла компания «Лико Холдинг».

Трансопрт

На железнодорожных вокзалах Украины, кроме служебных помещений, разрешено проводить кино- и видеосъемку публичного назначения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие изменения внесены приказом № 294-Ц от 17 июня т.г. в приказ Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины от 27 октября 2008 г. № 475-Ц «Об утверждении Правил пропускного режима на железных дорогах, предприятиях и в учреждениях железнодорожного транспорта».

Согласно сообщению, проведение съемок разрешено при соблюдении технологии работы вокзалов: съемочный процесс не должен препятствовать передвижению пассажиров по территории вокзала, посадке и высадке пассажиров, а также нести угрозу безопасности пассажиров и поездов.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, запрет на видеосъемки отменен благодаря представителям СМИ, которые обратили внимание на этот вопрос.

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(УНИАН)