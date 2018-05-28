Россия и Украина: связанные одной «НИТКОЙ»...

Министр обороны РФ Сердюков обратился к своему украинскому коллеге с просьбой передать России в аренду полигон «НИТКА», расположенный в Крыму. Аббревиатура НИТКА расшифровывается как научно-испытательный тренажер корабельной авиации, нередко этот полигон еще называют зарытым в землю авианосцем. Украина, не имеющая собственных авианосцев, ежегодно сдает полигон «напрокат» российским летчикам палубной авиации для отработки взлета и посадки. Обращение россиян не стоило бы особого внимания, если бы не те перипетии, которые наблюдались вокруг этого полигона в последние годы. Неоправданно завышенное внимание обеих сторон к малозначимому, по большому счету объекту, сменялось абсолютно наплевательским к нему отношением. В результате «НИТКУ» можно считать символом военно-технического сотрудничества между Украной и Россией и в какой то степени идикатором взаимоотношений между двумя странами. Последняя просьба господина Сердюкова еще одно тому подтверждение.

Испытания на разрыв

В наследство от СССР Украине достался ряд уникальных военных объектов, которые нашим собственным Вооруженным силам оказались просто не нужны. Одним из наиболее интересных «артефактов» советского ВПК без сомнения является полигон НИТКА, расположенный на аэродроме Новофедоровка, недалеко от города Саки в Крыму.

Построенный в начале 1980-х годов, комплекс НИТКА воспроизводит палубу крейсера-авианосца, основное оборудование тренажера находится под землей. Взлетно-посадочный блок комплекса может раскачиваться, имитируя волнение на море. Комплекс оснащен трамплином для взлета самолета и аэрофинешером, который используется для торможения самолета в процессе его посадки на палубу авианосца. Подобные комплексы есть еще в Соединенных Штатах и Испании. Но НИТКА считается самой большой в мире, общий вес металлоконструкций составляет 12 тыс. тонн. Обслуживанием комплекса и поддержанием его в рабочем состоянии занимаются около 100 военных специалистов.

Согласно алгоритму подготовки летчиков палубной авиации, прежде чем сажать самолет на палубу корабля, летчикам необходимо отработать посадку на наземном тренажере. Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» базируется в Североморске Мурманской области, именно оттуда прилетают тренироваться на НИТКУ летчики-североморцы. Обычно это происходит в конце лета.

Ранее за тренировку своих военно-морских летчиков россияне платили нам около 500 тыс. долл. ежегодно. При этом за использование полигона российские военные время от времени рассчитываются не деньгами, а запчастями для украинских боевых самолетов советского производства. Но нередко платежи или бартеры задерживались российской стороной, так было в 2003 и 2004 годах. В 2006 году россияне перечислили причитающиеся Украине 500 тысяч долларов, а в 2007 году Минобороны Украины и РФ договорились об увеличении стоимости аренды НИТКИ до почти 2 миллионов долларов. Вместе с тем, в конце 2007 года главнокомандующий ВМФ России Владимир Масорин заявил, что комплекс НИТКА устарел, поэтому принято решение о строительстве до 2010 года нового комплекса по подготовке летчиков палубной авиации на территории России. Стоимость такого проекта, по оценкам экспертов, составит около 200 миллионов долларов. Российские заявления по НИТКЕ очень органично вписывались в общую стратегию, которую декларировала тогда РФ в отношении военно-технического сотрудничества с Украиной. В отместку за углубление контактов с НАТО, Москва обещала украинским оборонщикам полное замещение их продукции, поставлявшейся в Россию, за счет развертывания аналогичных производств на территории РФ. В частности, речь шла о строительстве авиадвигателествоительного предприятия, которое бы заменило поставки запорожской «Мотор Сичи», предприятия по производству силовых установок для военных кораблей в замен оборудования, поставляемого николаевским НПО «Зоря Машпроект» и т. д.. Тот факт, что затраты на строительство таких предприятий составили бы миллиарды долларов россиян воде бы совершенно не смущал. Но как оказывается, все это были обычные «понты для приезжих». За последние 4 года ни один из видов значимой для РФ продукции украинского ОПК, так и не был заменен российскими аналогами.

Но вернемся к «НИТКЕ». Самым тяжелым в истории полигона стал 2008-й год, когда из-за российско-грузинского конфликта украинские власти, проявившие солидарность с Грузией, вообще не пустили российских летчиков на полигон. То есть, запретить кораблям ЧФ РФ выйти из Севастополя к грузинским берегам во время боевых действий в Южной Осетии наше тогдашнее руководство не решилось, зато они отважно запретили прилет на «НИТКУ» российким летчикам. Насколько болезненным такой шаг был для России? Да наверное не более чем выстрел из рогатки по танку, как собственно и все остальные демарши украинского руководства в тот период.

В 2009 и 2010 годах ситуация вроде бы нормализовалась, однако, дальнейшая судьба полигона оставалась весьма туманной. Стоит напомнить, что НИТКА неоднократно всплывала в СМИ в связи с возможностью тренировок на ней китайских или индийский летчиков палубной авиации. Однако, по мнению экспертов, в обход России, которая поставляет Индии карабельные самолеты и модернизирует для нее авианосец, Украине не удастся привлечь индийцев на «НИТКУ». Китайце же врядли вообще заинтересованы в нашем полигоне, а в случае необходимости построят собственный. Так что, если не будет российских летчиков не будет и никаких других, а «НИТКУ» останется пустить на металлолом и это факт.

Узелки на память

6 июля в Сочи, где проходило заседание Совета министров обороны стран СНГ, министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратился к министру обороны Украины Михаилу Ежелю с просьбой передать «НИТКУ» в аренду России. «Я подписал обращение к министру обороны Украины с просьбой передать в аренду или в какой-то другой форме полигон «НИТКА» для тренировок палубной авиации», - сказал А.Сердюков.

Со своей стороны, М.Ежель выразил уверенность в том, что российская просьба будет удовлетворена. Отвечая на вопрос, определены ли в письме министра обороны сроки аренды тренажера, Ежель сказал: «В письме сроки аренды не указаны, они будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров».

Ну что тут скажешь, почти идилическая картина, если бы не несколько неприятных моментов. Дело в том, что по результатам целых трех встреч украинского и российского министров обороны, состоявшихся с начала этого года, просьба об аренде «НИТКИ» едва ли не самое весомое предложении в сфере ВТС, поступившее от российского оборонного ведомства. Да, на предыдущей встрече 19 апреля в Киеве, Сердюков заявлял о намерении Минобороны РФ закупить 60 Ан-70, но это решение было принято на более высоком уровне и намного раньше. Тогда же россияне предложили обучать украинских офицеров в российских военных ВУЗах на «безвозмездной основе», тоже не то, так как воспитание дружеских чувств к РФ у наших военных это все же в итересах самой России. Разговоры о совместных учениях , ну так они для нашего ОПК никакой пользы не несут.

После потепления отношений между нашими странами и пролонгации прибывания ЧФ РФ до 2042 года, Украина ожидала от Минобороны РФ совсем другого. К примеру, позитивного решения вопроса по достройке крейсера «Украина». Взамен мы получили категорическое заявление Сердюкова о том, что крейсер России не нужен. Возили министра обороны РФ по нашим судостроительным предприятиям с надеждой, что Россия все же вспомнит о своем обещании ремонтировать корабли ЧФ РФ на украинских верфях, опять ничего. Зато дождались просьбы об аренде «НИТКИ» - вот такое плодотворное сотрудничество. Хоть бы ежегодная стоимость аренды этого полигона покрыла затраты на организацию встреч министров обороны и то хорошо будет.

Россияне по прежнему берут у нас только то, что нужно им и тогда, когда им это удобно. Мы же, хотя и пытаемся время от времени показать характер, но в итоге покорно соглашаемся и ждем, когда же нам соизволят сделать предложение. Понятно, что украинско-российское ВТС выходит далеко за рамки юрисдикции министерств обороны, но именно в этих ведомствах могла бы быть выработана общая концепция сотрудничества по совместной разработке вооружений и военной техники а пока только разговоры о совместных учениях. Самое смешное, что теперь исключительно об учениях, а не о ВТС, с Украиной разговаривает и НАТО. А как же иначе, ведь Украина больше не стремится к членству в этой организации.

На истории полигона «НИТКА» навязано уже достаточно памятных узелков, чтобы ни Украина ни Россия никогда не забывали о неосуществленных угрозах и пустых обещаниях. Но похоже, что все зря.

Антон Лосев (УНИАН)