Судья Киреев перестал без предупреждения удалять депутатов из зала суда

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сделал замечание депутату из фракции "БЮТ-Батькивщина" Александру СТЕШЕНКО за нарушение порядка и предупредил его, что в случае повторного нарушения тот будет удален из зала суда, передает корреспондент УНИАН.

Конфликт возник после того, как в зале суда, где проходит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании газовых контрактов, судья начал зачитывать выдержки из текста заявления подсудимой об отводе судьи. Видимо, не все в противоположном конце зала, где находятся народные депутаты и пресса, могли хорошо слышать то, что зачитывал судья, и кто-то из присутствующих попросил судью говорить громче. В ответ Р.КИРЕЕВ потребовал: «Тишина в зале суда!».

В ответ на эту реплику А.СТЕШЕНКО сказал: «Но уже тихо как в гробу».

В связи с этим судья попросил депутата встать и назвать свою фамилию и имя и, получив ответ, предупредил его, что нарушитель может быть удален из зала суда до конца судебного заседания в случае повторного нарушения порядка.

До конца дня предупрежденный А.СТЕШЕНКО порядок не нарушал и сегодня из зала суда никого не удаляли.

Справка УНИАН. Накануне ситуация с предупреждением и удалением нарушителей тишины в суде выглядела несколько иначе. Во время заседания 6 июля в аналогичной ситуации (нарушение порядка в зале суда) судья Р.Киреев принял постановление немедленно удалить из зала суда народного депутата от БЮТ Михаила КОСИВА. После просьбы председательствующего добровольно покинуть зал суда и получив отказ, судья обязал представителей судебной милиции «Грифон» принудительно удалить М.КОСИВА из зала. М.КОСИВ покинул зал суда.

Постановление об удалении М.КОСИВА судья вынес сразу же после первого нарушения порядка с его стороны, без предварительного предупреждения об ответственности за нарушения. Также не было объявлено — на какой период времени удаляется нарушитель.

Объявляя решение суда по М.Косиву, судья Р.КИРЕЕВ сослался на статьи 271 и 272 Уголовно-процессуального кодекса. В то же время, статья 272 “Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании” подробно регламентирует порядок удаления из зала в первую очередь подсудимого и прямо предусматривает возможность удаления только после вынесения предварительного предупреждения и только в случае повторного нарушения порядка: “Если подсудимый нарушит порядок заседания или не подчинится распоряжениям председательствующего, последний предупреждает подсудимого о том, что в случае повторения им указанных действий он будет удален из зала заседания. При повторном нарушении порядка судебного заседания подсудимого постановлением суда можно удалить из зала заседаний временно или на все время судебного разбирательства дела. В этом случае приговор после его вынесения немедленно объявляется подсудимому”.

При этом, эта же статья указывает, что при неподчинении распоряжению председательствующего или нарушении порядка во время судебного заседания свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и другие граждане несут ответственность согласно части 1 статьи 185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (данная статья предусматривает наложение штрафа).

Также днем 6 июля, судья при аналогичных обстоятельствах, что и М.КОСИВА (т.е. немедленно после нарушения) и на тех же основаниях постановил удалить из зала суда народного депутата Евгения СУСЛОВА. Е.Суслов поначалу выходить отказался и его выводили с привлечением не только "Гриффона", но и с помощью "Беркута".

Напомним также, что во второй половине дня 6 июля судья Р.Киреев вынес постановление об удалении из зала суда до окончания судебного заседания подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО за нарушение порядка, за проявление неуважения к суду (Тимошенко назвала судью оскорбительным словом. Сама она настаивает, что назвала Киреева "нелюдем" (говорили по-украински), Киреев в ходе заседания слово повторять не стал, сославшись на его нецензурность). Постановление было принято после вынесения предварительного предупреждения и обсуждения со сторонами заседания этого вопроса. Ю.ТИМОШЕНКО покинула зал заседаний, однако председательствующий был вынужден объявить в заседании перерыв до 7 июля, поскольку подсудимая была удалена из зала суда из-за нарушения порядка, а на нынешней стадии процесса ей должны быть объявлены ее права.