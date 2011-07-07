Еврокомиссар Фюле заявляет об усилении обеспокоенности относительно дела Тимошенко

Брюссель . Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявляет об усилении обеспокоенности относительно дела, возбужденного против Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ш.ФЮЛЕ заявил украинским журналистам сегодня, отвечая на просьбу прокомментировать ход судебного процесса в Печерском райсуде г. Киева, где проходит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов в 2009 году.

«Мы выражали нашу обеспокоенность еще в январе. И дело не в количестве дел, а в количестве людей, находящихся под стражей, либо против которых расследуются дела. Я могу только сказать, что наша обеспокоенность лишь возросла за это время”, - сказал комиссар.

В то же время, Ш.ФЮЛЕ не стал комментировать непосредственно процессы, происходящие в зале суда.

Отвечая на вопрос относительно того, насколько сотрудничество с Европейской народной партией способствует привлечению внимания к Ю.ТИМОШЕНКО со стороны Европы, Ш.ФЮЛЕ отметил, что не видит здесь прямой связи.

«Она была премьер-министром Украины, она тесно работала с ЕС, и этого достаточно для нас, чтобы интересоваться, что происходит в Украине, что происходит с ней и ее бывшими коллегами», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в зале Печерского райсуда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи Родиона Киреева за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели Е.СУСЛОВА из зала, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на заседании суда.